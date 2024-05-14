Белые стены и туалет за стеклом: в Новосибирске за 20 миллионов продают двушку в жилкомплексе с мостом — смотрим фото

На сайте объявлений в Новосибирске продают минималистичную двушку, расположенную на одном из верхних этажей жилого комплекса ApartRiver на улице Обской, 46/2. Она стоит 20 010 000 рублей.
Площадь выставленной квартиры — 51 кв. м. Судя по фотографиям в объявлении, в ее интерьере, в том числе в мебели, преобладают несколько цветов: черный, белый и серый. Лаконично выглядит совмещенный санузел — в нем стекло отделяет душ от зоны с раковиной и унитазом.
Для любителей посмотреть в окна предусмотрена просторная лоджия с серебристыми стенами.
— Как и весь дом, квартира оборудована автоматической системой пожаротушения. Имеются телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь <…> Закрытый двор со своей набережной и террасой над водой, подземная парковка, возможность парковки катера или гидроцикла рядом с домом, детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, — говорится в описании.
Недалеко от новостройки расположена станция метро «Речной вокзал».
Под Новосибирском продают квартиру за 58 миллионов — ее общая площадь превышает 300 кв. м.
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