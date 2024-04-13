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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Ремонт в стиле барокко: свыше 25 миллионов просят за квартиру в центре Новосибирска — рассматриваем жилье

Ремонт в стиле барокко: свыше 25 миллионов просят за квартиру в центре Новосибирска — рассматриваем жилье

Новым владельцам останется мебель и техника

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Квартира находится в доме по улице Некрасова

В центре Новосибирска продают квартиру, которая находится в доме на улице Некрасова. Продавец готов отдать жилье покупателю более чем за 25 миллионов рублей.

Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» несколько дней назад, 10 апреля. В нем сказано, что жилье расположено на 17 этаже здания.

— Квартира с дизайнерским ремонтом в стиле барокко, — сказано в объявлении.

Жилье расположено на 17 этаже здания
По данным продавца, в квартире обустроили четыре комнаты.
В недвижимости разместили кухню-гостиную, спальню с собственным санузлом, ванной и лоджией.
В ней имеются две отдельные комнаты для детей
В квартире также обустроили гардеробную, отдельный гостевой санузел и душевую. В жилье имеются постирочная и лоджия.
Общая площадь квартиры составляет 153 квадратных метра.

В сообщении уточняется, что новым владельцам квартиры останется мебель и техника. Стоимость жилья составляет 25 390 000 рублей, цена за квадратный метр превышает 165 тысяч рублей.

В конце марта в Новосибирске выставили на продажу квартиру в жилом комплексе рядом с театром оперы и балета. Стоимость жилья оценивается в 32 миллиона рублей

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