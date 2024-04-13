Ремонт в стиле барокко: свыше 25 миллионов просят за квартиру в центре Новосибирска — рассматриваем жилье

В центре Новосибирска продают квартиру, которая находится в доме на улице Некрасова. Продавец готов отдать жилье покупателю более чем за 25 миллионов рублей.
Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» несколько дней назад, 10 апреля. В нем сказано, что жилье расположено на 17 этаже здания.
— Квартира с дизайнерским ремонтом в стиле барокко, — сказано в объявлении.
В сообщении уточняется, что новым владельцам квартиры останется мебель и техника. Стоимость жилья составляет 25 390 000 рублей, цена за квадратный метр превышает 165 тысяч рублей.
В конце марта в Новосибирске выставили на продажу квартиру в жилом комплексе рядом с театром оперы и балета. Стоимость жилья оценивается в 32 миллиона рублей