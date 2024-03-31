Черты классики и минимализма: в центре Новосибирска продают квартиру за 32 миллиона — смотрим фото жилья

Общая площадь квартиры составляет 145,9 квадратного метра Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу квартиру в жилом комплексе рядом с театром оперы и балета. Стоимость жилья оценивается в 32 миллиона рублей.



Данные об этом опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1в субботу, 30 марта. Общая площадь квартиры составляет 145,9 квадратного метра, жилая площадь — 81, 3 квадратного метра. В ней разместили четыре комнаты.



Высота потолков, по данным продавца, достигает 3 метров Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/novosibirsk.n1.ru











В квартире имеются гостиная комната, совмещенная с кухонной зоной, а также три спальные комнаты Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/novosibirsk.n1.ru











В ней также обустроили два санузла и отдельную прачечную Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/novosibirsk.n1.ru











В объявлении сказано, что интерьер жилья объединил черты классики и минимализма Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/novosibirsk.n1.ru











Квартира находится в 25-этажном доме в ЖК на Семьи Шамшиных в центре города. Его возвели в 2015 году. Жилье готовы продать покупателю за 32 миллиона рублей. Цена за один квадратный метр составляет более 219 тысяч рублей.