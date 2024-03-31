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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Черты классики и минимализма: в центре Новосибирска продают квартиру за 32 миллиона — смотрим фото жилья

Черты классики и минимализма: в центре Новосибирска продают квартиру за 32 миллиона — смотрим фото жилья

Площадь квартиры достигает 145 квадратных метров

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Общая площадь квартиры составляет 145,9 квадратного метра

В Новосибирске выставили на продажу квартиру в жилом комплексе рядом с театром оперы и балета. Стоимость жилья оценивается в 32 миллиона рублей.

Данные об этом опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1в субботу, 30 марта. Общая площадь квартиры составляет 145,9 квадратного метра, жилая площадь — 81, 3 квадратного метра. В ней разместили четыре комнаты.

Высота потолков, по данным продавца, достигает 3 метров
В квартире имеются гостиная комната, совмещенная с кухонной зоной, а также три спальные комнаты
В ней также обустроили два санузла и отдельную прачечную
В объявлении сказано, что интерьер жилья объединил черты классики и минимализма

Квартира находится в 25-этажном доме в ЖК на Семьи Шамшиных в центре города. Его возвели в 2015 году. Жилье готовы продать покупателю за 32 миллиона рублей. Цена за один квадратный метр составляет более 219 тысяч рублей.

В начале марта в Новосибирске выставили на продажу квартиру в доме, который находится вблизи регионального Заксобрания. За жилье попросили более 21,1 миллиона рублей.

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Элитное жилье Продажа недвижимости НОВАТ Новосибирск Недвижимость
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