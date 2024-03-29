«Этим жирным котам всё сойдет с рук». Покупатели квартир лишились возможности наказывать застройщиков за ошибки

Получить компенсацию от застройщика, если с квартирой что-то не так, теперь будет проблематично Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Правительство России решило снова помочь застройщикам, но поставило в максимально невыгодное положение людей, покупающих квартиры. Те, кто приобретал жилье еще в строящихся домах, теперь не получат никакой компенсации за задержку сдачи и другие оплошности со стороны фирмы.

Активно пересылаемый в домовых чатах документ уже наделал шума среди новоселов и тех, кто еще не получил ключи.



— То, что застройщикам снова сделали поблажку, просто возмутительно! ПИК на целый год затянул сдачу моего дома в ЖК «Исеть Парк» из-за прошлогоднего моратория. Всё это время я жила на съемном жилье и параллельно с ипотекой оплачивала аренду. А когда захотела обратиться в суд, чтобы стребовать с застройщика свои законные деньги, правительство снова встало на его сторону. А если я хоть раз не сделаю платеж по ипотеке в срок, на мою сторону никто не встанет, — возмущается читательница E1.RU Ирина.

Этим жирным котам можно срывать сроки или работать спустя рукава — и всё сойдет с рук! Ирина, читательница E1.RU

Вместе с юристом, руководителем компании Pro Bono Ural Иваном Похвалитовым мы разобрали постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным.

— Это однозначно делает ситуацию существенно хуже для собственников. Постановление было опубликовано 22 марта, с этого дня людям вообще не начисляются неустойки за просрочку сдачи и иные убытки. Например, если собственники обращаются с требованием о компенсации из-за недостатков в квартире, им приходится выходить в суд — там тоже есть потребительский штраф и неустойка. Теперь за этот период они не начисляются, — объясняет Иван Похвалитов.

Пострадают даже те, кто получил квартиру до вступления постановления в силу.

— Теперь ставка, по которой будет начислена неустойка, — 7,5%. Она менялась в зависимости от времени, но до этого была 15–16%. Теперь расчет неустойки до 22 марта будет ниже. И, даже если уже было решение суда по поводу неустойки, у застройщиков есть отсрочка платежа — также до конца года, — добавил юрист.

Те собственники, которым была насчитана неустойка по предыдущим ставкам, могут лишиться ее, если будет обжалование судебного решения. Тогда, по словам эксперта, снизят и ставку.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











— Сегодня все действия правительства России оправданно «режут» всё то, что мешает ускорению процедур строительства. Мы, например, недавно отправляли в Минстрой РФ просьбы ускорить процедуры промышленного и бюджетного строительства, — говорит гендиректор Уральского объединения строителей и Лиги проектных организаций Денис Снетков.



Той же позиции придерживается еще один эксперт — руководитель регионального отделения Российского общества инженеров Дмитрий Лопаткин.

— Отмена неустоек в долевом строительстве повлияет на отрасль в части ускорения процедур. Однако влияние будет незначительным, в особенности на физические лица, которые являются участниками долевого строительства. Нет статистики по невнесению платежей, но можно предположить, что в 95% случаев квартира покупается в ипотеку, соответственно, деньги поступают застройщику от банка на спецсчет. Постановление, наверное, больше адресовано в защиту застройщиков, — отмечает Дмитрий Лопаткин.

Официальная позиция правительства звучит так: эта мера направлена на поддержание финансовой устойчивости и бесперебойного функционирования строительной отрасли в условиях санкционных ограничительных мер в отношении российской экономики.

Справедливы ли, по-вашему, новые правила? Всего проголосовало: 338 Да, нужно поддерживать строительную отрасль, а не по судам застройщиков таскать Нет, люди и так с трудом выбивали неустойки

Ранее мы публиковали инструкцию о том, как принять квартиру у застройщика. К сожалению, пункты о неустойках уже неактуальны. Прочитайте также, как федеральный застройщик «ПИК» отказывается платить людям за просрочку в сдаче квартир.

