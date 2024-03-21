«Имущество просто поделят пополам». Какое наследство оставил Александр Ширвиндт

Жена Александра Ширвиндта может отказаться от причитающегося ей наследства в пользу их сына Источник: Михаил Ширвиндт / T.me











15 марта на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Через четыре дня в театре состоялось прощание с ним.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Как это часто бывает после ухода из жизни знаменитых людей, в СМИ стали появляться публикации о том, кому достанется наследство Александра Ширвиндта. О какой-либо невероятной дележке в данном случае речи быть не может. Наследников у Ширвиндта двое — супруга Наталья Николаевна Белоусова и сын Михаил, который, как известно, всегда с большим трепетом относился к своим родителям и заботился о них.



Источник: Михаил Ширвиндт / T.me











Да и само наследство оказалось невеликим. Согласно декларации, у Александра Ширвиндта находились в собственности квартира площадью в 116,1 квадратного метра, комната в 14 квадратов в коммуналке на Арбате, половина общей с супругой квартиры в 69,2 квадрата и земельный участок в 13 соток в Московской области.

В семье есть и другая недвижимость. Небольшая дача на участке 4,2 сотки находятся в собственности супруги Александра Анатольевича, с которой он прожил душа в душу почти 70 лет. Этот дом достался Наталье Николаевне в наследство от дедушки — академика Владимира Семенова. Именно он положил начало династии и в свое время был главным архитектором Москвы. Сама жена актера до ухода на пенсию проработала архитектором.



Несмотря на замечательную квартиру в центре Москвы на Котельнической набережной, где жили супруги, Александр Ширвиндт очень любил ездить за город — в Завидово.

— Развалюха, но мы ее приобрели в заповеднике для мужа, так как он заядлый рыбак, — рассказывала как-то Наталья Белоусова.

Источник: Михаил Ширвиндт / T.me











По рассказам коллег артиста, семья Ширвиндта всегда жила скромно и, несмотря на все заслуги, деньгами не разбрасывалась. Юрист и экономист Тимур Харди сказал корреспонденту MSK1.RU о том, что Александр Ширвиндт был состоятельным человеком, но лишь по меркам обывателя из провинции.



— Если говорить более обстоятельно, то богатым человеком его, разумеется, не назовешь. Поэтому говорить о каком-то масштабном наследстве не приходится, равным образом как и о его дележе, — сказал юрист. — Известно, что супруга и сын актера делить наследство собираются поровну. Споры о наследстве отсутствуют, так что имущество просто поделят пополам.

Впрочем, в этом и нет ничего удивительного, учитывая хорошие отношения в семье покойного. Александр Ширвиндт всегда был известен своей интеллигентностью и порядочностью, эти же качества передались и его сыну. Поэтому какие-либо наследственные дрязги и так были заведомо исключены.



Есть еще один вариант — Наталья Белоусова может сразу отказаться от своей доли наследства в пользу единственного сына. Это избавит от дальнейшей бумажной волокиты и переоформлений.

— Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, — сказал корреспонденту MSK1.RU звездный юрист Андрей Марочкин. — В этой связи вдова Александра Ширвиндта может отказаться от причитающегося ей наследства в пользу их сына.

Источник: Михаил Ширвиндт / T.me











Всем известно, каким прекрасным чувством юмора обладал Александр Ширвиндт. И, кстати говоря, он любил шутить и на тему ненужного богатства и роскоши.



— Я уверен, что у нуворишей, быстро разбогатевших людей из низкого сословия, всё — понты, — считал Ширвиндт. — Понты — особняки: построят и не знают, что делать на четвертом этаже. Один мой знакомый, чуть моложе меня, но уже с четырьмя инфарктами и одышкой, построил дом, шесть лет в нём живет и никогда не был на втором этаже — не может подняться. А у него их четыре. Другой сосед построил трехэтажный дом — значит этому нужно еще выше. Это психология абсолютной неподготовленности к богатству.

Еще однажды Александр Ширвиндт решил всем напомнить о том, что человек — существо адаптивное и выносливое и ко многому привыкает.

— Но не сразу, постепенно, — говорил он. — Тяга к удобной, комфортной, сытой жизни есть у каждого из нас, но всего должно быть в меру. Золотые унитазы — это уже перебор. И кому, как не советскому человеку, это понимать.



И еще Ширвиндт как-то признался, что у него нет тяги к роскоши и отдыхать он предпочитает исключительно в России.



— Только под нашим небом и желательно в уединении. Пусть комары летают, а вот от людей быстро устаешь, — заявлял он. — Несколько лет назад меня всё же уговорили посмотреть заграницу и я отправился в Черногорию. Впечатления? Аккуратно, чисто, но без души. Был в Швеции. Тоже без восторга. Скучно. С тех пор мой отдых — только под нашим отечественным кустом.