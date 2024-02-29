В Новосибирске снесут четыре дома — один из них находится у Старого шоссе

В Новосибирске снесут четыре дома, котогрые находятся в трех районах — Первомайском, Железнодорожном и Октябрьском. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Согласно документам к лоту, под снос пойдут здания на улицах Зональная, 1, Нижегородская, 193, Тельмана, 10, Владимировская, 33а. Дома уже признали аварийными и подлежащими сносу. Здания решили разрушить для того, чтобы в будущем не возникли чрезвычайные ситуации, например, люди не получили травмы или другой вред здоровью.