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В Новосибирске снесут четыре дома — один из них находится у Старого шоссе

Показываем участки на карте

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Дома, которые снесут, признали аварийными

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В Новосибирске снесут четыре дома, котогрые находятся в трех районах — Первомайском, Железнодорожном и Октябрьском. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам к лоту, под снос пойдут здания на улицах Зональная, 1, Нижегородская, 193, Тельмана, 10, Владимировская, 33а. Дома уже признали аварийными и подлежащими сносу. Здания решили разрушить для того, чтобы в будущем не возникли чрезвычайные ситуации, например, люди не получили травмы или другой вред здоровью.

Начальная цена контракта — более 3,5 миллиона рублей. В описании указано, что, кроме сноса конструкций, подрядчик должен вывезти мусор с участков и разровнять площадки. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, что появится на месте снесенных зданий.

Выполнить работы необходимо не позднее 40 рабочих дней с даты заключения контракта, но может сделать это и досрочно. Итоги аукциона подведут 11 марта.

В январе появилась информация, что в Калининском районе снесут еще два советских двухэтажных дома, построенных почти 65 лет назад. На их месте до 2030 года появятся высотки в 16–18 этажей.

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