В Новосибирске продают квартиру с круглой кроватью и видом на парк — смотрим на жилье за 35 миллионов

В центре Новосибирска выставили на продажу квартиру в доме вблизи перекрестка улиц Мичурина и Фрунзе. Стоимость жилья составляет 35 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 22 февраля. В нем сказано, что общая площадь квартиры достигает 159, 1 квадратного метра, жилье находится на улице Романова. В недвижимости обустроили четыре комнаты.
— Из каждой комнаты можно любоваться красивым видом на Центральный парк, — сказано в объявлении.
В феврале в Новосибирске опубликовали объявление о поиске покупателя для самой дорогой квартиры — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для города.