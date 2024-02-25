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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают квартиру с круглой кроватью и видом на парк — смотрим на жилье за 35 миллионов

Общая площадь недвижимости составляет почти 160 квадратных метров

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Жилье находится на улице Романова

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В центре Новосибирска выставили на продажу квартиру в доме вблизи перекрестка улиц Мичурина и Фрунзе. Стоимость жилья составляет 35 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 22 февраля. В нем сказано, что общая площадь квартиры достигает 159, 1 квадратного метра, жилье находится на улице Романова. В недвижимости обустроили четыре комнаты.

— Из каждой комнаты можно любоваться красивым видом на Центральный парк, — сказано в объявлении.

Окна квартиры выходят на Центральный парк и перекресток улиц. Жилье находится на 10 этаже дома

Окна квартиры выходят на Центральный парк и перекресток улиц. Жилье находится на 10 этаже дома

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В квартире разместили кухню-гостиную с эркерным окном.

В квартире разместили кухню-гостиную с эркерным окном.

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Площадь кухни составляет 59,6 квадратного метра.

Площадь кухни составляет 59,6 квадратного метра.

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В одной из комнат, судя по фото, разместили круглую кровать

В одной из комнат, судя по фото, разместили круглую кровать

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В жилье имеются спальни, а также детская.

В жилье имеются спальни, а также детская.

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В феврале в Новосибирске опубликовали объявление о поиске покупателя для самой дорогой квартиры — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для города.

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Элитное жильеКвартираЦентральный паркНовосибирскПродажа недвижимости
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