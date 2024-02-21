«Строили для себя»: 75 миллионов просят за коттедж в Заельцовском районе — рассматриваем фотографии дома

В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный коттедж из кирпича в Заельцовском районе за 75 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 в среду, 21 февраля. В нем сказано, что общая площадь коттеджа достигает 560 квадратных метров, дом находится на участке площадью 17,9 сотки. Владелец объяснил, почему решил продать недвижимость.
— Продажа в связи с переездом, строили для себя в 2014 году, — сказано в объявлении. — Дом продается полностью укомплектованным мебелью и техникой.
На земельном участке посадили декоративные и плодовые деревья, кустарники, цветники, газоны и «небольшой огородик».
— На территории ландшафтный дизайн, дорожки выложены тротуарной плиткой. Имеется гараж на два автомобиля со смотровой ямой, — сообщает продавец.
В начале февраля в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Его оценили в 33,7 миллиона рублей.