«Строили для себя»: 75 миллионов просят за коттедж в Заельцовском районе — рассматриваем фотографии дома

В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный коттедж из кирпича в Заельцовском районе за 75 миллионов рублей.



Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 в среду, 21 февраля. В нем сказано, что общая площадь коттеджа достигает 560 квадратных метров, дом находится на участке площадью 17,9 сотки. Владелец объяснил, почему решил продать недвижимость.

