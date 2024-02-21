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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Строили для себя»: 75 миллионов просят за коттедж в Заельцовском районе — рассматриваем фотографии дома

На участке есть деревья и кустарники, баня и беседка барбекю

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Хозяева решили переехать

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В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный коттедж из кирпича в Заельцовском районе за 75 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 в среду, 21 февраля. В нем сказано, что общая площадь коттеджа достигает 560 квадратных метров, дом находится на участке площадью 17,9 сотки. Владелец объяснил, почему решил продать недвижимость.

— Продажа в связи с переездом, строили для себя в 2014 году, — сказано в объявлении. — Дом продается полностью укомплектованным мебелью и техникой.

На первом этаже здания разместили кухню-гостиную с эркером и дровяным камином, там также оборудовали выход на террасу. На этаже имеются гостевая спальня, санузел, холл, гараж, гардеробная и прихожая.

На первом этаже здания разместили кухню-гостиную с эркером и дровяным камином, там также оборудовали выход на террасу. На этаже имеются гостевая спальня, санузел, холл, гараж, гардеробная и прихожая.

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Второй этаж заняли мастер-спальня с гардеробной и санузлом, две детские комнаты, кабинет с камином и еще один санузел.

Второй этаж заняли мастер-спальня с гардеробной и санузлом, две детские комнаты, кабинет с камином и еще один санузел.

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На третьем этаже - чердачные помещения свободного назначения. В доме также обустроили цоколь, в нем имеются тренажерный зал, кинозал, котельная, постирочная и кладовая.

На третьем этаже - чердачные помещения свободного назначения. В доме также обустроили цоколь, в нем имеются тренажерный зал, кинозал, котельная, постирочная и кладовая.

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Кроме коттеджа, на участке есть дровяная баня, беседка барбекю и «место под бассейн».

Кроме коттеджа, на участке есть дровяная баня, беседка барбекю и «место под бассейн».

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В бане обустроили комнату отдыха, парилку, мойку с купелью и другое

В бане обустроили комнату отдыха, парилку, мойку с купелью и другое

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Площадь участка, на котором разместили коттедж и другие сооружения, составляет 17,98 сотки

Площадь участка, на котором разместили коттедж и другие сооружения, составляет 17,98 сотки

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На земельном участке посадили декоративные и плодовые деревья, кустарники, цветники, газоны и «небольшой огородик».

— На территории ландшафтный дизайн, дорожки выложены тротуарной плиткой. Имеется гараж на два автомобиля со смотровой ямой, — сообщает продавец.

В начале февраля в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Его оценили в 33,7 миллиона рублей.

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Элитная недвижимостьКоттеджЗаельцовский районПродажа недвижимостиНовосибирск
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