freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 90.23
eur 97.40
СрочноЗадержание похитителей подростка: видео штурма
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске за 33 млн продают коттедж с башенками и позолоченными потолками

Смотрим 10 фото из элитного дома

489

В доме классическая обстановка

Поделиться

В Карьере Мочище в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Внутри есть зеркальные потолки, классическая мебель и несколько помещений свободного назначения, которые можно использовать под сауну или бильярдную. Дом оценили в 33,7 миллиона рублей, объявление было опубликовано на сайте N1.ru 1 февраля.

— Эксклюзивный вариант! Шикарный трёхуровневый коттедж 469,6 кв.м. из кирпича в Заельцовском районе. В доме восемь просторных комнат, высота потолка 3,7 м, — пишет продавец.

Особняк с башенками располагается на улице Таманской

Особняк с башенками располагается на улице Таманской

Поделиться

В гостиной обращают на себя внимание потолки с позолотой

В гостиной обращают на себя внимание потолки с позолотой

Поделиться

Еще одна характерная черта — классическая мебель

Еще одна характерная черта — классическая мебель

Поделиться

Как говорится в объявлении, в коттедже сделан дорогой ремонт. На полу — итальянский керамогранит

Как говорится в объявлении, в коттедже сделан дорогой ремонт. На полу — итальянский керамогранит

Поделиться

В кухне есть изящный камин

В кухне есть изящный камин

Поделиться

Судя по интерьеру второго этажа, владельцы любят искусство

Судя по интерьеру второго этажа, владельцы любят искусство

Поделиться

Картин хватает и в спальнях

Картин хватает и в спальнях

Поделиться

Всего спален в доме три

Всего спален в доме три

Поделиться

И снова золото, но на этот раз в ванной комнате

И снова золото, но на этот раз в ванной комнате

Поделиться

В Советском районе недавно продавали дом с ретро-обстановкой за 85 миллионов рублей. Он располагается на территории, где построены коттеджи для ученых СО РАН.

По теме

Элитные дома НовосибирскаКоттеджи в НовосибирскеЭлитная недвижимость
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter