В Новосибирске за 33 млн продают коттедж с башенками и позолоченными потолками

В Карьере Мочище в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Внутри есть зеркальные потолки, классическая мебель и несколько помещений свободного назначения, которые можно использовать под сауну или бильярдную. Дом оценили в 33,7 миллиона рублей, объявление было опубликовано на сайте N1.ru 1 февраля.
— Эксклюзивный вариант! Шикарный трёхуровневый коттедж 469,6 кв.м. из кирпича в Заельцовском районе. В доме восемь просторных комнат, высота потолка 3,7 м, — пишет продавец.
В Советском районе недавно продавали дом с ретро-обстановкой за 85 миллионов рублей. Он располагается на территории, где построены коттеджи для ученых СО РАН.