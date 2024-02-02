В Новосибирске за 33 млн продают коттедж с башенками и позолоченными потолками

В Карьере Мочище в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Внутри есть зеркальные потолки, классическая мебель и несколько помещений свободного назначения, которые можно использовать под сауну или бильярдную. Дом оценили в 33,7 миллиона рублей, объявление было опубликовано на сайте N1.ru 1 февраля.

