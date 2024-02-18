«Водопад и пруд»: под Новосибирском продают коттедж за 35 миллионов — смотрим, что внутри

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 35 миллионов рублей. Объявление об этом опубликовало агентство недвижимости «Новактив» 14 февраля.
Общая площадь здания составляет более 180 квадратных метров. Коттедж находится на улице Морская в Бердске.
Площадь земельного участка достигает 21 сотку. Кроме трехэтажного коттеджа, на нем обустроили гостевой дом, кирпичный гараж и другое.
— Мангальная зона, беседка, качели, водопад и пруд, — сказано в объявлении.
В начале февраля в Новосибирске выставили на продажу дом за 68 миллионов рублей. Смотрим фотографии жилья.