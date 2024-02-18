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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Водопад и пруд»: под Новосибирском продают коттедж за 35 миллионов — смотрим, что внутри

Трехэтажный дом находится на участке площадью более 20 соток

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Коттедж находится на улице Морская в Бердске

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В Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 35 миллионов рублей. Объявление об этом опубликовало агентство недвижимости «Новактив» 14 февраля.

Общая площадь здания составляет более 180 квадратных метров. Коттедж находится на улице Морская в Бердске.

Площадь земельного участка достигает 21 сотку. Кроме трехэтажного коттеджа, на нем обустроили гостевой дом, кирпичный гараж и другое.

По информации продавца, на первом этаже дома находятся гостиная, кухня и гостевой санузел.

По информации продавца, на первом этаже дома находятся гостиная, кухня и гостевой санузел.

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Второй этаж здания занимают две спальные комнаты, ванная и гардеробная

Второй этаж здания занимают две спальные комнаты, ванная и гардеробная

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Третий этаж коттеджа оборудовали как кабинет и спортивно-развлекательную комнату.

Третий этаж коттеджа оборудовали как кабинет и спортивно-развлекательную комнату.

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Общая площадь составляет более 180 квадратных метров

Общая площадь составляет более 180 квадратных метров

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В гостевом доме имеются две спальни, баня и кухня.

В гостевом доме имеются две спальни, баня и кухня.

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На участке разместили пруд

На участке разместили пруд

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— Мангальная зона, беседка, качели, водопад и пруд, — сказано в объявлении.

В начале февраля в Новосибирске выставили на продажу дом за 68 миллионов рублей. Смотрим фотографии жилья.

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