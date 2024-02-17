Восточные окна и орнаменты. На месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске продают гигантское здание за 255 млн

В Октябрьском районе выставили на продажу здание на Гусинобродском шоссе — там, где располагалась заправка, взорвавшаяся летом 2021 года. Будущим владельцам предлагают 2300 квадратных метров коммерческой недвижимости с проведенными коммуникациями.
Продавец — компания LOKS — сообщает характеристики здания: потолки — 12 метров с возможностью постройки второго этажа, ремонт — самоотделка, участок площадью 0,72 га с парковкой для 100 авто. Владельцем здания, как говорится в объявлении на Avito, выступает физическое лицо. Цена вопроса — 255 миллионов рублей.
Как объяснила журналисту НГС брокер и владелица агентства LOKS Анна Осколкова, в здании должен был появиться ресторан с банкетным залом, но теперь может использоваться под площади офисно-торгового назначения.
Летом прошлого года на постройку жаловались жители Октябрьского района, заподозрившие здесь строительство молельного дома для мигрантов. Как писал «Прецедент», в районной администрации жителей заверили, что на Гусинобродском шоссе возводится двухэтажный ресторан.
В здании у Димитровского моста, где некогда располагался торговый центр «Гигант», определились с концепцией дальнейшего использования помещений — здесь появится автосалон.