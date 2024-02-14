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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Бассейн, зона отдыха: 300-метровую квартиру продают в центре Новосибирска — за нее просят 43 миллиона

Недвижимость находится на Красном проспекте

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На втором этаже обустроили гостиную и кухню-столовую

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В Новосибирске выставили на продажу квартиру на Красном проспекте за 43 миллиона рублей.

Объявление об этом опубликовало агентство недвижимости «БК Недвижимость» на сайте n1 в начале февраля. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 299,8 квадратного метра, она находится в таунхаусе 2010 года постройки.

Жилье представлено четырьмя этажами и условно разделено на несколько зон, в том числе гостевую, приватную и досуговую.

В жилье обустроили СПА-зону с бассейном

В жилье обустроили СПА-зону с бассейном

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— На цокольном этаже разместилась СПА-зона, включающая в себя бассейн, сауну, душевую и зону отдыха, — сказано в объявлении.

По информации продавца, на первом этаже дома расположен теплый гараж, откуда можно попасть в жилье. Отдельно в здании предусмотрен парадный вход.

Общая площадь квартиры составляет 299,8 квадратного метра

Общая площадь квартиры составляет 299,8 квадратного метра

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Третий этаж занимают ванная комната и зона спален. В объявлении сказано, что в квартире обустроили два балкона.

Третий этаж занимают ванная комната и зона спален. В объявлении сказано, что в квартире обустроили два балкона.

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Стоимость недвижимости составила 43 миллиона рублей. Цена за один квадратный метр достигает 143 429 рублей.

Примечательно, что жилье находится в том же здании, где также выставили на продажу квартиру за 135 миллионов рублей. Стоимость недвижимости стала рекордной для Новосибирска.

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