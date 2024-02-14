Бассейн, зона отдыха: 300-метровую квартиру продают в центре Новосибирска — за нее просят 43 миллиона

В Новосибирске выставили на продажу квартиру на Красном проспекте за 43 миллиона рублей.
Объявление об этом опубликовало агентство недвижимости «БК Недвижимость» на сайте n1 в начале февраля. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 299,8 квадратного метра, она находится в таунхаусе 2010 года постройки.
Жилье представлено четырьмя этажами и условно разделено на несколько зон, в том числе гостевую, приватную и досуговую.
— На цокольном этаже разместилась СПА-зона, включающая в себя бассейн, сауну, душевую и зону отдыха, — сказано в объявлении.
По информации продавца, на первом этаже дома расположен теплый гараж, откуда можно попасть в жилье. Отдельно в здании предусмотрен парадный вход.
Стоимость недвижимости составила 43 миллиона рублей. Цена за один квадратный метр достигает 143 429 рублей.
Примечательно, что жилье находится в том же здании, где также выставили на продажу квартиру за 135 миллионов рублей. Стоимость недвижимости стала рекордной для Новосибирска.