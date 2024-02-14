Бассейн, зона отдыха: 300-метровую квартиру продают в центре Новосибирска — за нее просят 43 миллиона

В Новосибирске выставили на продажу квартиру на Красном проспекте за 43 миллиона рублей.



Объявление об этом опубликовало агентство недвижимости «БК Недвижимость» на сайте n1 в начале февраля. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 299,8 квадратного метра, она находится в таунхаусе 2010 года постройки.

