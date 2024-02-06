«Hовосибирcкая Рублевка»: коттедж с видом на реку Обь продают за 45 миллионов рублей — смотрим, что внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 45 миллионов рублей. Объявление о поиске покупателей опубликовал собственник на сайте N1.
— Дoм двa этaжa, плюс цoколь.Hовосибирcкая Pублевка — райoн Обкoмoвcкиx дaч, — сказано в объявлении.
По информации продавца, общая площадь коттеджа составляет 284 квадратных метров, здание выполнили из кирпича.
— С балкона видно реку Обь, дом расположен на 2-й линии, — сказано в объявлении. — Дом продается со всей мебелью.
На участке в 15 соток, по информации продавца, расположены баня, беседка с барбекю, а также гараж на две машины и 41 сосна. Кроме того, там обустроили фонтан.
В январе в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 53 миллионов. Здание находится на берегу Оби в Заельцовском районе.