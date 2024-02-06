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«Hовосибирcкая Рублевка»: коттедж с видом на реку Обь продают за 45 миллионов рублей — смотрим, что внутри

На участке расположились фонтан, баня и десятки сосен

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Жилье находится в районе Обкомовских дач

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В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 45 миллионов рублей. Объявление о поиске покупателей опубликовал собственник на сайте N1.

— Дoм двa этaжa, плюс цoколь.Hовосибирcкая Pублевка — райoн Обкoмoвcкиx дaч, — сказано в объявлении.

По информации продавца, общая площадь коттеджа составляет 284 квадратных метров, здание выполнили из кирпича.

Высота потолка достигает 3,1 метра. На первом этаже жилья находятся гостиная-столовая с камином, кухня и прихожая.

Высота потолка достигает 3,1 метра. На первом этаже жилья находятся гостиная-столовая с камином, кухня и прихожая.

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На втором этаже коттеджа разместили три комнаты, туалет, ванную комнату с окном. Цоколь жилого сооружения занимают сауна, комната отдыха, прачечная и другое.

На втором этаже коттеджа разместили три комнаты, туалет, ванную комнату с окном. Цоколь жилого сооружения занимают сауна, комната отдыха, прачечная и другое.

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— С балкона видно реку Обь, дом расположен на 2-й линии, — сказано в объявлении. — Дом продается со всей мебелью.

На участке в 15 соток, по информации продавца, расположены баня, беседка с барбекю, а также гараж на две машины и 41 сосна. Кроме того, там обустроили фонтан.

В январе в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 53 миллионов. Здание находится на берегу Оби в Заельцовском районе.

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