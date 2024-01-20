Коттедж на берегу Оби продают за 53 миллиона в Заельцовском районе — смотрим, что внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 53 миллионов. Жилье находится на берегу Оби в Заельцовском районе.
Соответствующее объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 13 января. По данным продавца, общая площадь двухэтажного здания составляет 333 квадратных метра.
Уточняется, что здание находится в коттеджном поселке «Европейский», который появился на месте бывших Чкаловских дач. Весной прошлого года корреспондент НГС прогулялся по улицам поселка и узнал, какие здания расположены на его территории.