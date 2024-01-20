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Коттедж на берегу Оби продают за 53 миллиона в Заельцовском районе — смотрим, что внутри

Двухэтажное здание выполнили из кирпича

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Жилье находится на берегу Оби

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В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 53 миллионов. Жилье находится на берегу Оби в Заельцовском районе.

Соответствующее объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 13 января. По данным продавца, общая площадь двухэтажного здания составляет 333 квадратных метра.

Жилье разместили на земельном участке в 6 соток, на территории имеются газон и тротуарная плитка.

Жилье разместили на земельном участке в 6 соток, на территории имеются газон и тротуарная плитка.

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На первом этаже здания находятся прачечная, гостевая, холл, котельная.

На первом этаже здания находятся прачечная, гостевая, холл, котельная.

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На первом этаже также имеются гостиная и кухня-столовая

На первом этаже также имеются гостиная и кухня-столовая

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Второй этаж заняли четыре спальни

Второй этаж заняли четыре спальни

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По данным продавца, высота потолков на первом этаже коттеджа достигает 3,2 метра, второго этажа — от 3,2 до 5 метров.

По данным продавца, высота потолков на первом этаже коттеджа достигает 3,2 метра, второго этажа — от 3,2 до 5 метров.

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Цокольный этаж заняли зона отдыха, «релакс баня» из кедра и другое

Цокольный этаж заняли зона отдыха, «релакс баня» из кедра и другое

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Стены здания выполнили из кирпича. Коттедж построили в 2019 году.

Стены здания выполнили из кирпича. Коттедж построили в 2019 году.

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Уточняется, что здание находится в коттеджном поселке «Европейский», который появился на месте бывших Чкаловских дач. Весной прошлого года корреспондент НГС прогулялся по улицам поселка и узнал, какие здания расположены на его территории.

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