Коттедж на берегу Оби продают за 53 миллиона в Заельцовском районе — смотрим, что внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 53 миллионов. Жилье находится на берегу Оби в Заельцовском районе.



Соответствующее объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 13 января. По данным продавца, общая площадь двухэтажного здания составляет 333 квадратных метра.