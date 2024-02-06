«До отмены льготной ипотеки не дойдет, но условия могут стать жестче». Что будет с ситуацией на рынке жилья и ключевой ставкой

— А вот дальше возникают вопросы. В экономической теории принято считать, что чем выше процентная ставка, чем дороже кредит в экономике, тем ниже темпы инфляции и выше национальная валюта. В этом есть логика. Почему? Потому что, когда кредит дешевый, предприниматели легко открывают новые бизнесы, строят новые цеха, магазины и создают спрос на стройматериалы, на оборудование, на рабочую силу. В итоге не хватает рабочей силы, не хватает оборудования, станков, машин. Продавцы станков, машин и продавцы своей рабочей силы, граждане, начинают требовать большей зарплаты, и раскручивается инфляция, — пояснил эксперт.

Но если кредит будем дорогим, то предприниматель подумает, выгодно ли для него брать заем.



— Он не уверен, что он отобьется. Если я, скажем, беру под 20% годовых, значит, рентабельность моего дела должна быть выше 20%. Плюс налоги. А это мало какой бизнес выдержит, многие, просчитав риски, отказываются от этой затеи. Поэтому избыток людей на рынке труда, и продавцам станков и машин трудно повышать цены на продукцию, поскольку ее никто особо не берет. И темпы инфляции падают. А национальная валюта, соответственно, остается крепкой. Это с одной стороны. Но есть и мнения других экономистов, — рассказал Александр Прохоров. — Возьмем страну, которая находится в такой ситуации, как сейчас, например, Российская Федерация. Она имеет ограниченные связи с окружающим миром, с западными странами. Нам всё закрыто, через Восток торгуем, через третий мир, это дорого, это сложно, и это вызывает ограничения.

