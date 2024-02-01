Жилищный бум в условиях кризиса: риелторы объяснили, зачем в России строят так много нового жилья

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в России, объемы ввода новостроек продолжают оставаться на высоком уровне. По данным Росстата, ввод жилья в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 7,5% и достиг рекордных 110,4 миллиона квадратных метров. При этом издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на результаты собственных опросов отмечает, что в январе падение спроса на новые и вторичные квартиры в сравнении с декабрем составило от 30% до 50%.
Почему в условиях кризиса в России продолжают строить всё больше и больше жилья? С чем связано резкое падение спроса на недвижимость в начале 2024 года? Чтобы выяснить это, наши коллеги из MSK1.RU поговорили с риелторами. Ответы — в нашем материале.
Почему люди реже покупают квартиры
Риелтор Елена Ручканова связывает падение спроса с повышением процентных ставок по ипотеке. Они, в свою очередь, увеличились из-за роста ключевой ставки Центробанка. Из-за этого стали выше как стоимость квадратного метра, так и минимальный размер первоначального взноса при покупке жилья. Людям стало сложнее брать ипотеку. Кроме того, эксперт подчеркнула, что на январь традиционно приходится существенное падение спроса.
— Те здания, которые были на первичном рынке, начали строиться гораздо раньше, чем у нас такие изменения произошли, — рассказала эксперт MSK1.RU. — Но стоимость квадратных метров увеличилась, а стоимость жилья на рынке возросла, так как первоначальный взнос тоже повысился с 10% до 20%. Соответственно, и стоимость недвижимости возросла, спрос на нее упал.
Свою роль сыграл и фактор сезонности, считает риелтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.
— Спрос всегда в январе падает. Единственное, у нас прошлые январь и февраль были действительно активными, но там сработали политические причины. Мы живем в такое турбулентное время, где совершенно различные факторы играют роль, — подчеркнул он. — То, что снизился спрос, это прямое следствие того, что у нас повысилась ставка. И те кредиты, которые были одобрены по старым ставкам, реализовались в декабре, когда был небывалый рост продаж.
Зачем строят так много жилья во время кризиса
Риелтор Олег Бендриков считает, что объемы ввода жилья остаются высокими из-за большого количества нераспроданных квадратных метров у застройщиков.
— В России сейчас десятки миллионов непроданных квадратных метров жилья. И, соответственно, ввелось то жилье, строительство которого началось несколько лет назад. Проекты эти достроили, потому что сейчас, в принципе, застройщики обязаны всё достраивать, иначе их и банки не будут аккредитовывать, — объяснил эксперт в разговоре с нашим корреспондентом.
Аналогичной точки зрения придерживается и Евгений Яшенков.
— Несколько лет назад компании-девелоперы закладывали проекты, получали разрешение на строительство, у них были хорошие продажи. Ввод — это не эластичный показатель. Он не может меняться от того, что у нас спрос падает или растет. Другой вопрос, что ввод может очень сильно зависеть от реальных продаж, — отметил специалист.
Сократятся ли объемы строительства?
Евгений Яшенков считает, что снижение покупательской способности населения не нанесет существенного урона по строительной отрасли. На руку застройщикам сыграли санкции и обострение международной политической обстановки.
— Сейчас в стране огромное количество инвесторов, которые не могут увозить средства, как делали это раньше. Они все деньги будут тратить здесь. Недвижимость — один из традиционных каналов. Будет бизнес покупать жилье для того, чтобы создавать, к примеру, арендные дома, — подчеркнул специалист.
В свою очередь, Олег Бендриков не исключил подобного варианта развития.
— Разговоры о снижении объемов строительства были. Ввиду того, что есть огромное количество непроданных квадратных метров, а рентабельность строительства понижается, нужно реализовать то, что есть. Хотя новые проекты запускаются. Всё будет зависеть в целом от того, какие будут ипотечные ставки, появятся ли еще льготные программы, как в целом будет развиваться ситуация. Сделки идут, но они вялотекущие, — заключил риелтор.
Ранее мы рассказывали, что в России ощутимо подорожали маленькие квартиры-студии: стоимость квадратного метра в них в среднем поднялась на 16,5%. Однако эти варианты по-прежнему остаются одними из самых востребованных на рынке недвижимости: зачастую людям не хватает денег на покупку более просторного жилья.
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