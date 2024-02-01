Жилищный бум в условиях кризиса: риелторы объяснили, зачем в России строят так много нового жилья

Почему в условиях кризиса в России продолжают строить всё больше и больше жилья? С чем связано резкое падение спроса на недвижимость в начале 2024 года? Чтобы выяснить это, наши коллеги из MSK1.RU поговорили с риелторами. Ответы — в нашем материале.



Почему люди реже покупают квартиры

Риелтор Елена Ручканова связывает падение спроса с повышением процентных ставок по ипотеке. Они, в свою очередь, увеличились из-за роста ключевой ставки Центробанка. Из-за этого стали выше как стоимость квадратного метра, так и минимальный размер первоначального взноса при покупке жилья. Людям стало сложнее брать ипотеку. Кроме того, эксперт подчеркнула, что на январь традиционно приходится существенное падение спроса.

