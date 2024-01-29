«То, что стоило десятки тысяч, стало стоить миллионы». Почему россияне активно скупают загородные дома в разгар кризиса

Передумали жить в квартирах?

Эксперты назвали несколько причин, по которым спрос на загородную недвижимость в России перестал зависеть от сезона. Одна из них — это программы льготной ипотеки, благодаря которым люди могут получить кредит на приобретение или строительство дома за городом под низкий процент. Об этом MSK1.RU сообщил риeлтор Олег Бендриков.



— Спрос связан именно с этим. Банковские менеджеры нередко говорят о том, что большинство сделок [по покупке загородной недвижимости] идут через ипотеку, в том числе льготную, — уточнил эксперт.

