«То, что стоило десятки тысяч, стало стоить миллионы». Почему россияне активно скупают загородные дома в разгар кризиса

В последнее время рынок загородной недвижимости в России переживает значительные изменения. Люди стали покупать дома и участки за городом не только во время дачного сезона, но и зимой — раньше в холодное время года спрос на них стабильно падал. Об изменении этой тенденции сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Жилфонд».
— Если в 2020 году в мае-августе доля сделок с ИЖС составляла 8,5%, то в ноябре-феврале — около 4%. К 2023 году разрыв сократился до 11% и 8% соответственно. А в январе 2024 года этот показатель достиг 14% — фактически среднего летнего показателя, — говорится в тексте публикации.
Действительно ли это так? Почему люди стали покупать дачи даже в то время, когда нет возможности там отдохнуть? Корреспондент MSK1.RU обсудил эти вопросы с риeлторами. Рассказываем, что изменилось на рынке недвижимости и где россияне чаще всего покупают загородное жилье.
Передумали жить в квартирах?
Эксперты назвали несколько причин, по которым спрос на загородную недвижимость в России перестал зависеть от сезона. Одна из них — это программы льготной ипотеки, благодаря которым люди могут получить кредит на приобретение или строительство дома за городом под низкий процент. Об этом MSK1.RU сообщил риeлтор Олег Бендриков.
— Спрос связан именно с этим. Банковские менеджеры нередко говорят о том, что большинство сделок [по покупке загородной недвижимости] идут через ипотеку, в том числе льготную, — уточнил эксперт.
Свою роль сыграло и то, что больше людей оценили преимущества загородной жизни: многие россияне в последние годы выбирают именно частные дома, а не квартиры в многоэтажках. Это явление уже можно назвать тенденцией, считает риeлтор Елена Ручканова. По ее словам, число подобных сделок стало расти в холодное время года, потому что в этот период снижаются цены на дома и дачи.
— У людей появился интерес к покупке загородной недвижимости. Многие поняли, что покупать нужно жилые дома, земельные участки, — сказала она в разговоре с MSK1.RU. — Если они хотят сэкономить и получить какую-то скидку, то лучше приобретать недвижимость зимой, с ноября по февраль. Поэтому число сделок в это время выросло.
Еще одна причина увеличения спроса на загородные дома — это развитие арендного бизнеса, заявил нашему корреспонденту риeлтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.
— На Юге, например, нет такой сезонности. Сейчас внутренний туризм очень сильно развивается, поэтому там, наоборот, зимой покупают больше домов, а цены устаканиваются, — подчеркнул эксперт.
Куда едут московские дачники
В столичном регионе особой популярностью пользуется Новая Москва: люди чаще всего покупают недвижимость именно в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский автономные округа — Прим. Ред.). Это связано в том числе с тем, что на данном направлении очень хорошая транспортная доступность.
— Это сейчас «хитовые» направления. Там цена очень сильно выросла, начинает появляться «московская» инфраструктура. В Троицк протянут метро, поэтому можно купить дом, из которого легко будет добраться до центра города. Новая Москва — безусловный лидер по продажам недвижимости, — отметил Евгений Яшенков.
Также в Московской области пользуются высоким спросом Истринское направление и Пушкинский район, рассказала Елена Ручканова.
— Еще можно добавить Горьковское шоссе, там сейчас открылась платная дорога, поэтому спрос на это направление в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым, — сказала эксперт.
Но, разумеется, желающие купить дачу или загородный дом находятся во всех районах Подмосковья: свою роль играет и то, где человек живет постоянно, и его увлечения, которые также могут влиять на географию выбора. Некорректно выделять только одно направление и называть его доминирующим, считает риeлтор Бендриков.
— Локаций достаточно много, и везде сделки проходят. Всё зависит от предпочтений людей. У кого-то привязка к квартире идёт, а кто-то, например, любит рыбачить и хочет купить дачу на севере Подмосковья, где больше рек, — объяснил он.
«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край»
Среди регионов, которые привлекают покупателей загородной недвижимости, можно выделить Краснодарский край — один из самых теплых и солнечных регионов России. Здесь покупатели могут найти различные варианты домов: от небольших коттеджей до апартаментов и вилл на побережье Черного моря. Также люди по-прежнему покупают дачи в Крыму: даже после начала спецоперации их стоимость остается достаточно высокой.
— Крым, безусловно, последние 7–8 лет являлся наиболее привлекательным. До начала СВО там скупали землю, постройки всё скупали. Там выросли цены на недвижимость, на частные дома, на земельные участки. То, что стоило десятки тысяч, стало стоить миллионы, — отметил Яшенков.
Олег Бендриков среди наиболее популярных направлений выделил Краснодарский край, Карелию, Ярославскую область, Вологодскую и Тульскую область. По его словам, многие региональные СНТ и деревеньки преображаются, когда недвижимость в них скупают жители столицы.
— Я разговаривал с людьми, которые занимаются продажей земельных участков в регионах. Они говорят, что сразу видно, если москвичи «заезжают», — поделился он. — Как они видят? Сразу в посёлке всё хорошо: инфраструктура, вкладываются деньги.
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