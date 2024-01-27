Семьи с детьми переезжают в однушки? Риeлторы объяснили, почему крошечные квартиры так сильно подорожали

В прошлом году в России сильнее всего выросли в цене небольшие квартиры: как студии, так и однокомнатные. Стоимость квадратного метра поднялась на 16,5% — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». По данным информагентства, подорожание крошечных студий и однушек продолжится и в наступившем году:
— В среднем с января прошлого года квадратный метр маленьких квартир на вторичном рынке увеличился в цене на 16,5% — до
С чем связан подобный рост цен на небольшую жилплощадь? И зачем вообще люди тратят миллионы рублей на крошечные студии? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, что происходит на российском рынке недвижимости.
Почему маленькие квартиры так дорого стоят
Небольшие квартиры очень востребованы, поэтому создается впечатление, что цены растут только на них. На самом деле это не так: дорожает абсолютно вся недвижимость, заявил в разговоре с MSK1.RU риeлтор Олег Бендриков.
— Цены-то выросли не на студии и однокомнатные квартиры, а в целом на всё жилье. Просто конкретно студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом. И поэтому на них более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра, — объяснил он. — Кроме того, стоимость квадратного метра в студии и в однокомнатной квартире выше, чем в жилье побольше — даже в том же доме.
При этом, по словам риeлтора, основателя агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгения Яшенкова, высокий спрос тоже повлиял на формирование цены, подобно тому, как это происходит с любым другим товаром.
— Самым важным фактором в цене таких объектов является их абсолютная стоимость. Студии — это самые дешевые объекты, которые можно купить, имея наименьшее количество денег, — рассказал он MSK1.RU. — Соответственно, они доступны при общем росте цен. Уровень жизни и покупательская способность снижаются — получается, что многим людям хватает только на эти квартиры.
Эксперт подчеркнул, что на спрос влияет и другой фактор — так называемый флиппинг. Этот термин означает покупку недвижимости и перепродажу ее после ремонта.
— Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже, — сказал Яшенков.
По его словам, число таких сделок в последнее время выросло.
— В целях последующей перепродажи гораздо больше стали покупать, причем это даже видно. Раньше можно было посмотреть на район с «панельками», и в радиусе 300 метров от метро будет пятнадцать предложений типовых квартир, из которых одна с хорошим ремонтом, а остальные убиты, — уточнил риeлтор. — А сейчас треть или даже больше квартир будут свеженькие, после ремонта. Фактически это те самые убитые квартиры, купленные 4–6 месяцев назад. Они уже оснащены всей мебелью, самой недорогой техникой китайской, уже какие-то занавесочки повесили. Выглядит всё классно.
Кто покупает крошечные студии
В большинстве случаев маленькие квартиры люди приобретают, чтобы потом сдавать. Намного реже — для себя. Как правило, такой вариант в качестве первого жилья выбирают молодые люди, у которых нет семьи. А вот однушки нередко берут и семейные покупатели — на двухкомнатную квартиру денег хватает далеко не всем.
— Студии в большинстве случаев приобретают как инвестиционные проекты. Если человек берет ее для себя, он, как правило, покупает первое свое жилье, у него нет семьи, — отметил Бендриков. — В студии с семьей жить достаточно проблематично, какая бы она ни была.
Бендриков добавил, что в перспективе однокомнатные квартиры и студии всё так же будут пользоваться наибольшим спросом. Если же говорить о недвижимости, которую люди покупают, чтобы сдавать, сложно оценить, насколько это востребовано: большинство сделок не оформляется должным образом.
— С учетом высоких ставок, я думаю, что люди будут выбирать студии и однокомнатные квартиры чаще, чем двушки и трешки, — сообщил он. — А, что касается инвестиционных вариантов, у нас нет четкого понимания, какая квартира будет сдаваться в дальнейшем, а какая нет, потому что рынок аренды не контролируется. В одном доме, дай бог, 10% из всех сдаваемых квартир оформляется через налоговую: люди сдают их «в черную». Поэтому отследить реальную картину достаточно сложно.
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