Семьи с детьми переезжают в однушки? Риeлторы объяснили, почему крошечные квартиры так сильно подорожали

С чем связан подобный рост цен на небольшую жилплощадь? И зачем вообще люди тратят миллионы рублей на крошечные студии? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, что происходит на российском рынке недвижимости.

Почему маленькие квартиры так дорого стоят

Небольшие квартиры очень востребованы, поэтому создается впечатление, что цены растут только на них. На самом деле это не так: дорожает абсолютно вся недвижимость, заявил в разговоре с MSK1.RU риeлтор Олег Бендриков.

