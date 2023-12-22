Под Новосибирском продают дачу выходного дня за 36 миллионов — там есть бассейн и беседка на пруду

В Новолуговом выставили на продажу коттедж с участком в 20 соток. В доме есть камин, тренажерный зал и бильярдная, а на участке бассейн, баня, каменная печь-тандыр и беседка с прудиком. За все просят 36 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 20 декабря.
— Продается дом-мечта! Куплен в 2021 году. Делали все с любовью для себя. <...> Жили все это время только по выходным, использовалась как дача. Подтвердят соседи. Соседи, кстати, все уже в возрасте, спокойные и тихие. Причина продажи: нужны деньги на продвижение бизнеса, — говорится в описании к недвижимости.
Примерно столько же — 35 миллионов — просят за коттедж с тронным залом и флюгером на крыше. ОН расположился недалеко от «Родников».