Под Новосибирском продают дачу выходного дня за 36 миллионов — там есть бассейн и беседка на пруду

— Продается дом-мечта! Куплен в 2021 году. Делали все с любовью для себя. <...> Жили все это время только по выходным, использовалась как дача. Подтвердят соседи. Соседи, кстати, все уже в возрасте, спокойные и тихие. Причина продажи: нужны деньги на продвижение бизнеса, — говорится в описании к недвижимости.