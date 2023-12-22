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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают дачу выходного дня за 36 миллионов — там есть бассейн и беседка на пруду

Владельцы объясняют, что деньги понадобились им для продвижения бизнеса

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Дом продается с участком, где построена беседка на воде

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В Новолуговом выставили на продажу коттедж с участком в 20 соток. В доме есть камин, тренажерный зал и бильярдная, а на участке бассейн, баня, каменная печь-тандыр и беседка с прудиком. За все просят 36 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 20 декабря.

— Продается дом-мечта! Куплен в 2021 году. Делали все с любовью для себя. <...> Жили все это время только по выходным, использовалась как дача. Подтвердят соседи. Соседи, кстати, все уже в возрасте, спокойные и тихие. Причина продажи: нужны деньги на продвижение бизнеса, — говорится в описании к недвижимости.

Дом занимает 300 квадратов

Дом занимает 300 квадратов

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Особняк купили в 2021 году, внутри сделали ремонт, а участок облагородили

Особняк купили в 2021 году, внутри сделали ремонт, а участок облагородили

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Здесь посадили туи и обновили камень

Здесь посадили туи и обновили камень

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Немного кадров изнутри

Немного кадров изнутри

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В доме появилась резная деревянная летница

В доме появилась резная деревянная летница

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А так выглядит зона отдыха

А так выглядит зона отдыха

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Есть еще баня, где сделан свежий ремонт

Есть еще баня, где сделан свежий ремонт

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Примерно столько же — 35 миллионов — просят за коттедж с тронным залом и флюгером на крыше. ОН расположился недалеко от «Родников».

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