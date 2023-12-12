Узнали у риелтора, стоит ли сейчас покупать квартиру и что будет с рынком недвижимости дальше

Квартирный вопрос волнует почти каждого, тем более что в последние полтора года рынок недвижимости не устает поражать своей нестабильностью. На фоне этого возникают самые разные вопросы: стоит ли брать квартиру сейчас или подождать лучших времен, снизятся ли цены на жилье, что банки готовят ипотечникам. Наши коллеги из NN.RU пообщалися с одним из ведущих риелторов Нижнего Новгорода Вахтангом Хоргуани и получили ответы на вопросы.
Что готовит рынок недвижимости в 2024 году?
По мнению эксперта, сейчас по всей стране ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной и труднопрогнозируемой. Застройщики активно возводят новые объекты, и рост цен идет по тем же составляющим, что и в прошлом году.
— В первую очередь это накачивание рынка ипотекой, в том числе и льготной, а также другими льготными программами для приобретения жилья. Нельзя исключать и рост курса доллара, это важный влияющий фактор в формирование стоимости недвижимости на рынке. Еще один пункт — это безопасность при проведении сделок. Сюда можно отнести эскроу-счета. Это позволяет людям почувствовать безопасность при вложении денег независимо для чего они покупают недвижимость — для жилья или для инвестирования. Это и является бустерами для роста. Поэтому надо понимать, что рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не возникнут прецеденты, которые его остановят. Такими прецедентами увеличения цен служит тот факт, что Центробанк для сдерживания роста цен на жилье повышает ставку на ипотеку, — объяснил специалист.
Механизм эскроу-счетов необходим для защиты прав дольщиков. Его также называют условным счетом ввиду того, что переведенные покупателем деньги поступают продавцу только после наступления определенных условий, прописанных в договоре. Независимым посредником в этом случае выступает сам банк.
По словам эксперта, прогнозировать развитие событий на рынке недвижимости достаточно тяжело. Но если об этом и говорить, то придется рассматривать сразу несколько сценариев:
- если ключевая ставка сохранится на прежнем уровне (15,6%) или продолжит расти, то покупатели попросту не смогут платить по кредиту. Ипотека окажется неподъемной, платежи будут высокими. Люди, которые всё-таки ввяжутся в ипотеку с такими огромными процентами, продолжат раздувать этот пузырь, и ставка будет расти. Такой исход может привести к ипотечному кризису (аналогичный был в США в 2008 году), когда ипотечники просто не смогут платить по кредитам;
- если ключевую ставку продолжат накачивать, то ипотека и вовсе может попросту встать: спрос будет падать, а предложение — расти. В таком случае из-за конкуренции может произойти демпинг цен, стоимость недвижимости упадет. Это благоприятное развитие событий, поскольку уровень общей инфляции тоже снизится. В таком случае люди смогут иметь больше возможностей для покупки доступного жилья, по крайней мере за наличку. Для более свободной покупки квартир стоимость недвижимости должна упасть на 15–30%.
Речь идет о крахе американского рынка недвижимости и связанных с ним ценных бумаг. Он произошел как следствие резкого количества просрочек и невыплат по ипотечным кредитам. В те годы банки понизили требования и выдавали кредиты ненадежным заемщикам. Произошедшее стало первым звеном в обвале мировой экономики.
Что касается очередного повышения ставки, то, согласно открытым данным, очередное заседание Центробанка запланировано на 15 декабря, где данный вопрос, вероятно, тоже будет рассмотрен.
Какую недвижимость выгоднее всего приобретать (особенно если денег не так много)?
Риелтор отметил, что цена на любую недвижимость в настоящее время достаточно высокая. Но «дешево и сердито» сейчас не получится. Эксперт рекомендует заранее определить цели для покупки недвижимости и адекватно оценивать свои возможности. Если жить в квартире планирует один человек, то имеет смысл посмотреть жилье на окраине, даже в жилых комплексах. Если и эта цена окажется слишком кусачей, то стоит обратить внимание на вторичку.
— Вторичка почти всегда дешевле, пока не появится факт, влияющий на рост цен. Например, если в зоне объекта появляется метро. В качестве бюджетных вариантов также можно рассмотреть комнаты, переделанные под студии. Чаще всего они продаются в общежитиях. Это самый бюджетный вариант на сегодняшний день. Есть еще апартаменты, коммуналка в них будет ниже, а вот налог на недвижимость — наоборот.
Как выбрать своего риелтора и не попасть к черным специалистам?
Вахтанг Хоргуани отметил, что черных риелторов, по сути, не бывает, а вот мошенники в этой сфере — реальный факт. Чтобы подобрать порядочного профессионала, лучше всего обращаться по рекомендации. То есть поговорить со знакомыми, которые уже работали с тем или иным специалистом и могут поручиться за него.
Еще один важный факт — посмотреть, где работает риелтор. Лучше всего, если он аккредитован от крупного агентства, которое также можно посмотреть и проверить. При заключении договора нужно обратить внимание, чтобы все условия и пункты были прописаны и обозначены. Так, например, при заключении договора купли-продажи не должно быть каких-либо штрафных санкций. Есть стоимость услуги, которая просто по факту должна быть оплачена.
— Есть и человеческий фактор. Во всех агентствах есть как хорошие ответственные сотрудники, так и не очень грамотные специалисты. Чтобы не наткнуться на недобросовестного специалиста, когда заключаете договор с агентством и с агентом, вы должны понимать ответственность, которую берет на себя это лицо и которую вы берете на себя. Если там не прописано штрафных санкций, то в этом случае на себя вы, по сути, берете ответственность только за оплату услуг перед агентством. Любые платежи должны быть отражены на бумаге. Иногда риелтор может попросить денег для подготовки какой-то технической документации, но всё должно быть задокументировано.
Эксперт уточнил, что во многих агентствах плату берут уже после совершения сделки, что спокойнее для покупателя. Также рекомендуется избегать ситуаций, когда на специалиста придется оформлять доверенность на распоряжение деньгами и счетами. Конечно, бывают случаи, когда человек, например, маломобилен или ему тяжело передвигаться. Но по возможности доступ к деньгам никому передавать не стоит.
Стоит ли покупать квартиру с торгов как более дешевый вариант жилья?
О том, что квартиры с торгов самые дешевые, знают уже практически все. Поэтому многие при выборе недвижимости, обольщаясь низкой ценой, всерьез задумываются о покупке. Но выгода может оказаться весьма призрачной.
— Иногда купить такую квартиру действительно удается. Но чаще всего получается так, что торги доходят до такого уровня, что стоимость жилья близка к рыночной. Поэтому многие отказываются от подобных задумок, поскольку квартиры с торгов требуют дополнительных вложений. Надо понимать, что такая недвижимость уже была кем-то заложена. Например, в квартире уже может кто-то жить и не очень хотеть из нее выселяться. Освободить площадь можно будет только через приставов — а это время и нервы. Морально это тоже нелегко, потому что вы будете смотреть на переживания другого человека по этому поводу, — делится специалист.
Вместе с тем если объект действительно хороший и есть грамотный риелтор, который проверит документы и оценит все риски, то приобрести такую недвижимость можно. Например, в практике Вахтанга был случай, когда женщина взяла деньги у банка под залог. Жилье было приватизировано, и кроме нее в квартире были прописаны ее родители. По решению суда из-за просрочек ту женщину выселили, а вот пенсионеры имели полное право проживать там.
И вы можете столкнуться с такой ситуацией, что покупаете квартиру по выгодной цене, а там уже кто-то прописан. Таких подводных камней может быть очень много. Поэтому всё, что кажется дешевым, не всегда таковым является. Помните: скупой платит дважды, — резюмировал риелтор.
К слову, в той истории ситуация разрешилась таким образом, что отец той женщины умер, а матери предложили другой, более дешевый вариант жилья. Но опять же — это дополнительные финансовые вложения.
Подешевеют ли квартиры в обозримом будущем?
Прогнозы специалиста по этому поводу, как и у многих других экспертов в области недвижимости, очень осторожные. Как известно, на рыночные цены влияют внешние события в мире. Первые ощутимые изменения риелторы увидели после пандемии, затем — после начала спецоперации.
— За год цены подскочили на 10–20%, а это много. Ожидаемо это также связано с курсом доллара. Но по логике вещей если ситуация останется на прежнем уровне и в мире больше ничего критического не произойдет, то мы можем надеяться на снижение цен. Ну либо на то, что они хотя бы останутся на текущем уровне.
Эксперт считает, что снижения цен можно ждать где-то к 2026 году, но если будут определенные предпосылки, то недвижимость может подешеветь и раньше — даже в следующем году. Однако говорить об этом с уверенностью нельзя. Это только прогнозы, причем очень осторожные.
Где лучше брать недвижимость: в городе или за городом?
В таком вопросе человеку в первую очередь стоит ориентироваться на свой бюджет. Если место работы находится в городе, то стоит заранее подумать о том, как добираться до работы. Очевидно, что транспортные расходы вырастут, особенно при наличии своей машины. Особенно это важный момент при планировании купить жилье в ипотеку.
Однако, по мнению эксперта, жилье за городом — очень привлекательный вариант для работающих на удаленке.
— Конкретного ответа тут нет. Нужно рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Плюсов жилья за городом много, в первую очередь это более свежий воздух и меньшее количество людей вокруг. Однако спрос на загородное жилье растет в первую очередь потому, что люди всё больше интересуются покупкой земли. Спрос на участки растет, а по итогу растут и цены. Плюсуем сюда платежи по ипотеке и стоимость бензина, а также обслуживание машины. Так что загородное жилье может оказаться куда дороже городского.
Стоит ли покупать квартиру в ближайшее время или лучше подождать?
В этом случае специалист также советует заранее оценить свои силы. Если жилье хочется уже сейчас, а доход позволяет платить ипотеку, то можно приобрести квартиру, не дожидаясь изменений на рынке. Но, как мы помним, прогнозы по снижению цен очень осторожные, поэтому стоит не один раз подумать и взвесить все за и против.
— Актуально, если человек хочет расширить площадь. Например, у него уже есть квартира и он хочет приобрести вариант побольше. Если это не 10 миллионов сверху (когда мы говорим о простых людях), то вполне нормально. Если же человек просто с нуля сейчас хочет что-то взять, то посоветую очень хорошо подумать. Возможно, и правда стоит подождать, вероятность снижения цен или ставки, а также появления новых льготных программ от государства есть. Как говорится, держим руку на пульсе.
Реально ли взять ипотеку молодой семье?
По словам Вахтанга, сейчас политика на рынке доведена до того, чтобы сделать это было как можно легче. Процентная ставка для молодых семей на текущий момент одна из самых привлекательных. Есть вопрос первого взноса, но для этих целей можно использовать маткапитал, что также упрощает процесс получения жилья. Однако и тут есть подводные камни, о которых стоит знать.
— Единственный минус, что по выгодному проценту ее можно взять только в новостройке. Там для такой категории граждан будет самая доступная ипотека, а вот со вторичкой так уже не получится.
Также стоит учитывать, строится дом или уже готов. Во втором случае платить по ипотеке в регионе каждый месяц придется порядка 50 тысяч рублей. Тут также стоит задуматься, реально ли пара потянет такой платеж. Кроме этого, нельзя забывать о страховке. Она зависит от самого кредита.