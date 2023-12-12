Узнали у риелтора, стоит ли сейчас покупать квартиру и что будет с рынком недвижимости дальше

Что готовит рынок недвижимости в 2024 году?

По мнению эксперта, сейчас по всей стране ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной и труднопрогнозируемой. Застройщики активно возводят новые объекты, и рост цен идет по тем же составляющим, что и в прошлом году.

— В первую очередь это накачивание рынка ипотекой, в том числе и льготной, а также другими льготными программами для приобретения жилья. Нельзя исключать и рост курса доллара, это важный влияющий фактор в формирование стоимости недвижимости на рынке. Еще один пункт — это безопасность при проведении сделок. Сюда можно отнести эскроу-счета. Это позволяет людям почувствовать безопасность при вложении денег независимо для чего они покупают недвижимость — для жилья или для инвестирования. Это и является бустерами для роста. Поэтому надо понимать, что рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не возникнут прецеденты, которые его остановят. Такими прецедентами увеличения цен служит тот факт, что Центробанк для сдерживания роста цен на жилье повышает ставку на ипотеку, — объяснил специалист.