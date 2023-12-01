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Три дома снесут в Октябрьском районе — самому старому из них 71 год

Здания признали аварийными

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Аварийные дома находятся в Октябрьском районе

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В Новосибирске снесут три аварийных дома в Октябрьском районе. На работы выделили больше 2,4 миллиона рублей.

Информацию о поиске подрядчика работ опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Городское жилищное агентство». В документах указано, что победитель торгов должен снести дома на улице Крамского, №5 и №13, а также на Коммунсатроевской, 215.

— Работы по контракту выполняются в течение трех рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, — указано в проекте контракта.

Здания должны обрушить, затем вывезти с места строительный мусор и выровнять территорию бульдозером.

По информации 2ГИС, дом на Крамского, 5 был построен в 1957 году. На Крамского, 13 — в 1955 году, а здание на Коммунстроевской, 215, построили в 1952 году.

Заявки на участие в торгах принимают до 8 декабря.

Ранее в Новосибирске приняли проект комплексного развития территории на улице Кирова, там на месте примерно 350 частных домов построят жилой комплекс комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги.

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Снос домовАварийные домаГосзакупкиОктябрьский район
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