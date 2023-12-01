Три дома снесут в Октябрьском районе — самому старому из них 71 год

В Новосибирске снесут три аварийных дома в Октябрьском районе. На работы выделили больше 2,4 миллиона рублей.



Информацию о поиске подрядчика работ опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Городское жилищное агентство». В документах указано, что победитель торгов должен снести дома на улице Крамского, №5 и №13, а также на Коммунсатроевской, 215.

