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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Львы, ковры и Мона Лиза: в Пашино за 19 миллионов продают дворец с «облаками» на потолке — 10 фото

В доме есть также золотые люстры и фрески

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В доме много скульптур, лепнины, картин и других предметов роскоши

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В частном секторе Пашино в Новосибирске продают экстравагантный коттедж площадью почти 700 квадратных метров. В нем пять спален, три санузла, а в придачу к особняку идет участок в 12 соток с гаражом и домом площадью в 120 квадратов. Цена вопроса — 19 миллионов, объявление разместили на сайте N1 сегодня, 29 ноября.

— Коттедж уютный и очень красивый. Снаружи и внутри выглядит очень достойно, как дворец. В этот дом было вложено очень много души и средств. Продаю за половину вложенных в него средств. Рассмотрю обмен на транспортные средства с доплатой, — пишет продавец в объявлении.

У дома вполне классический фасад, но вот внутри ждет много необычного

У дома вполне классический фасад, но вот внутри ждет много необычного

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Владельцы явно любят искусство

Владельцы явно любят искусство

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На кухне, по словам продавца, никто никогда не готовил

На кухне, по словам продавца, никто никогда не готовил

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Часть комнат пустует. В этой, например, небоскребы на потолке

Часть комнат пустует. В этой, например, небоскребы на потолке

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Вообще потолки здесь почти во всех комнатах необычные

Вообще потолки здесь почти во всех комнатах необычные

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А в этой спальне на гостей будут взирать сверху герои репродукции картины эпохи Возрождения

А в этой спальне на гостей будут взирать сверху герои репродукции картины эпохи Возрождения

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Кстати, о картинах. В одной из спален нашлось огромное стекло и сразу несколько репродукций знаменитых картин — «Мона Лиза» и «Незнакомка»

Кстати, о картинах. В одной из спален нашлось огромное стекло и сразу несколько репродукций знаменитых картин — «Мона Лиза» и «Незнакомка»

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Заглянуть в эту спальню можно будет из холла с причудливой лестницей

Заглянуть в эту спальню можно будет из холла с причудливой лестницей

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Ну и вот снимок из ванной комнаты — ничего вычурного, разве что позолоченная раковина с декоративной мозаикой

Ну и вот снимок из ванной комнаты — ничего вычурного, разве что позолоченная раковина с декоративной мозаикой

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Порой в частном секторе скрывается настоящая роскошь. Именно такой дом продавали этим летом возле «Золотой Нивы» — в нем золотой потолок и много ковровых дорожек.

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