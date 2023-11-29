Львы, ковры и Мона Лиза: в Пашино за 19 миллионов продают дворец с «облаками» на потолке — 10 фото

В частном секторе Пашино в Новосибирске продают экстравагантный коттедж площадью почти 700 квадратных метров. В нем пять спален, три санузла, а в придачу к особняку идет участок в 12 соток с гаражом и домом площадью в 120 квадратов. Цена вопроса — 19 миллионов, объявление разместили на сайте N1 сегодня, 29 ноября .

