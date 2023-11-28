Под Новосибирском за 45 миллионов продают замок с башней. Смотрим, что идет к дому в придачу

В коттеджном поселке «Лесная поляна» выставили на продажу трехэтажный замок за 45 миллионов. К нему прилагаются 13 соток в собственности и 46 — в долгосрочной аренде. Объявление о продаже разместили на сайте N1 еще в мае этого года.
— Дом построен по индивидуальному проекту на фундаменте из кирпича с современной и функциональной планировкой. Высота потолков — 4 метра. В доме два входа и 4 уровня, — говорится в объявлении.
Коттедж напоминает дом-замок, о котором мы писали еще в 2018 году. Тогда за него просили 25 миллионов рублей.
В конце лета мы прогулялись по домам Советского района, рядом с Ботаническим садом. В поселке тоже есть свой замок — в нем когда-то жили члены секты.