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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском за 45 миллионов продают замок с башней. Смотрим, что идет к дому в придачу

Недвижимость прячется в закрытом поселке, где есть два озера и вековые сосны

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К домику, как и подобает замку, идет солидный земельный участок (его большая часть в долгосрочной аренде)

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В коттеджном поселке «Лесная поляна» выставили на продажу трехэтажный замок за 45 миллионов. К нему прилагаются 13 соток в собственности и 46 — в долгосрочной аренде. Объявление о продаже разместили на сайте N1 еще в мае этого года.

— Дом построен по индивидуальному проекту на фундаменте из кирпича с современной и функциональной планировкой. Высота потолков — 4 метра. В доме два входа и 4 уровня, — говорится в объявлении.

Коттедж расположен на тихой улице внутри закрытого поселка

Коттедж расположен на тихой улице внутри закрытого поселка

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Площадь самого дома — 560 квадратов

Площадь самого дома — 560 квадратов

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Внутри несколько спален

Внутри несколько спален

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Есть бильярдная и незадействованный мансардный этаж. Там можно разместить библиотеку

Есть бильярдная и незадействованный мансардный этаж. Там можно разместить библиотеку

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В замке есть также помещения свободного назначения. Что там будет придумают новые хозяева

В замке есть также помещения свободного назначения. Что там будет придумают новые хозяева

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Коттедж напоминает дом-замок, о котором мы писали еще в 2018 году. Тогда за него просили 25 миллионов рублей.

В конце лета мы прогулялись по домам Советского района, рядом с Ботаническим садом. В поселке тоже есть свой замок — в нем когда-то жили члены секты.

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ЗамокЭлитные домаКоттеджи в Новосибирске
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