Два 70-летних дома снесут в Новосибирске — на это выделили больше миллиона рублей

В Новосибирске снесут два аварийных дома в Октябрьском районе. На работы выделили 1 261 820 рублей.
Информацию о поиске подрядчика объявили на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает муниципальное «Городское жилищное агентство».
— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить комплекс работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по адресам улица Крамского, 9, Красносельская, 6б, — указано в проекте контракта.
По информации сервиса 2ГИС, дом на улице Красносельской, 6б построили в 1950 году, на Крамского, 9 — в 1952 году.
Подрядчик должен разобрать дома методом обрушения и вывезти строительный мусор.
Средства на снос выделят из городского бюджета. Работы должны провести с 18 декабря по 31 декабря.
В ноябре НГС писал о том, что около улицы Никитина снесут более 300 домов частного сектора и многоквартирных зданий ради мини-города со школой, больницей, детскими садами и торговым центром.