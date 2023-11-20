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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают дом в европейском стиле с прозрачной верандой — что еще есть в коттедже за 28,5 млн

Разглядываем фото из дорого дома

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Особняк, построенный по технологии фахверк (каркасное домостроение), занимает чуть больше 300 квадратов

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В новосибирском поселке Голубой залив на берегу Обского моря выставили на продажу двухэтажный дом на 12 сотках земли. Будущим владельцам обещают мебель и технику в придачу. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей, объявление появилось на N1.ru 17 ноября.

— Потрясающий 2-х этажный дом для в европейском стиле для дружной семьи, ценящей комфорт, функциональность и стиль. На участке сделано полное благоустройство: авторский ландшафтный дизайн, цветники, зона патио (обустроенная, уютная костровая зона с уличным грилем и тандыром), газоны, плодовые и декоративные деревья, небольшой огород с высокими грядками, — говорится в объявлении.

Веранда, из которой открывается вид на зеленый газон и детский городок

Веранда, из которой открывается вид на зеленый газон и детский городок

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Дом скрыт за высоким забором из профлиста

Дом скрыт за высоким забором из профлиста

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Из кухни, совмещенной с гостиной, можно попасть на второй этаж

Из кухни, совмещенной с гостиной, можно попасть на второй этаж

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А там четыре спальни (часть из них отдана под детские)

А там четыре спальни (часть из них отдана под детские)

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Большая ванная комната, чтобы всем хватило места

Большая ванная комната, чтобы всем хватило места

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Есть еще мансарда, где можно обустроить кинотеатр, и бассейн. Но фотографии продавец не прикрепил

Есть еще мансарда, где можно обустроить кинотеатр, и бассейн. Но фотографии продавец не прикрепил

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Мебель идет в комплекте с домом

Мебель идет в комплекте с домом

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Недавно мы взглянули на дворцы закрытого поселка «Дубравушка», расположенного рядом с дендрарием. Вот пять самых впечатляющих коттеджей, среди них — дом-музей с живописью на стенах и особняк в стиле прерий.

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