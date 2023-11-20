Под Новосибирском продают дом в европейском стиле с прозрачной верандой — что еще есть в коттедже за 28,5 млн

В новосибирском поселке Голубой залив на берегу Обского моря выставили на продажу двухэтажный дом на 12 сотках земли. Будущим владельцам обещают мебель и технику в придачу. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей, объявление появилось на N1.ru 17 ноября.
— Потрясающий 2-х этажный дом для в европейском стиле для дружной семьи, ценящей комфорт, функциональность и стиль. На участке сделано полное благоустройство: авторский ландшафтный дизайн, цветники, зона патио (обустроенная, уютная костровая зона с уличным грилем и тандыром), газоны, плодовые и декоративные деревья, небольшой огород с высокими грядками, — говорится в объявлении.
Недавно мы взглянули на дворцы закрытого поселка «Дубравушка», расположенного рядом с дендрарием. Вот пять самых впечатляющих коттеджей, среди них — дом-музей с живописью на стенах и особняк в стиле прерий.