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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В элитном новосибирском поселке продают коттедж с ангелами на потолке и домиком охраны. 7 фото из особняка за 58 миллионов

Внутри голые стены, но обстановка все равно впечатляет

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Коттедж вместе с комплексом зданием расположился на Дачном шоссе

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В новосибирском элитном ДНТ «Ельцовка» выставили на продажу 400-метровый коттедж на участке в 30 соток. Помимо основного дома здесь также имеется домик охраны, гостевой дом-баня и отдельный дом для персонала. Цена вопроса — 58,5 миллионов рублей, объявление появилось на сайте n1.ru 14 ноября.

— Предлагаем в покупку кирпичный коттедж в престижной локации — ДНТ «Ельцовка», в окружении свежего воздуха и вековых хвойных деревьев. Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности, дает прекрасные возможности как для круглогодичного проживания, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты в выходные, — говорится в описании к объекту.

Так со стороны дороги выглядит коттедж

Так со стороны дороги выглядит коттедж

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Вннутри пусто, зато открывается шикарный вид на сосны

Вннутри пусто, зато открывается шикарный вид на сосны

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В доме, как говорится в объявлении, есть несколько спален, санузлов, комнаты свободного назначения, прачечная, обеденная зона и зимний сад

В доме, как говорится в объявлении, есть несколько спален, санузлов, комнаты свободного назначения, прачечная, обеденная зона и зимний сад

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В одной из комнат есть примечательный потолок

В одной из комнат есть примечательный потолок

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Зона джакузи и сауны. Также в доме есть бассейн (но фотографий продавец не приложил)

Зона джакузи и сауны. Также в доме есть бассейн (но фотографий продавец не приложил)

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На территории выделили два участка под посадки (2 и 5 соток)

На территории выделили два участка под посадки (2 и 5 соток)

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Недавно в Октябрьском районе города выставили на продажу необычный особняк с баварской кладкой и гигантским окном. За объект просят 100 миллионов.

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