В элитном новосибирском поселке продают коттедж с ангелами на потолке и домиком охраны. 7 фото из особняка за 58 миллионов

— Предлагаем в покупку кирпичный коттедж в престижной локации — ДНТ «Ельцовка», в окружении свежего воздуха и вековых хвойных деревьев. Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности, дает прекрасные возможности как для круглогодичного проживания, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты в выходные, — говорится в описании к объекту.