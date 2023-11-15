В элитном новосибирском поселке продают коттедж с ангелами на потолке и домиком охраны. 7 фото из особняка за 58 миллионов

В новосибирском элитном ДНТ «Ельцовка» выставили на продажу 400-метровый коттедж на участке в 30 соток. Помимо основного дома здесь также имеется домик охраны, гостевой дом-баня и отдельный дом для персонала. Цена вопроса — 58,5 миллионов рублей, объявление появилось на сайте n1.ru 14 ноября.
— Предлагаем в покупку кирпичный коттедж в престижной локации — ДНТ «Ельцовка», в окружении свежего воздуха и вековых хвойных деревьев. Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности, дает прекрасные возможности как для круглогодичного проживания, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты в выходные, — говорится в описании к объекту.
Недавно в Октябрьском районе города выставили на продажу необычный особняк с баварской кладкой и гигантским окном. За объект просят 100 миллионов.