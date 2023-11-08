Подходит для торговли и общепита. На Богаткова продают здание с «Грильницей» — за него просят 47 миллионов

Площадь здания, построенного в 2012 году, — больше 200 кв. м. Оно состоит из двух павильонов, которые подходят для торговли и общепита, говорится в объявлении. По данным 2ГИС, кроме кафе, там находятся магазин разливного пива и автоматизированный пункт выдачи Ozon Box.

