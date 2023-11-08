Подходит для торговли и общепита. На Богаткова продают здание с «Грильницей» — за него просят 47 миллионов

В Новосибирске на «Авито» выставили на продажу здание с «Грильницей», которое находится на улице Бориса Богаткова, 64. Продавец просит за него 47 миллионов рублей.
Площадь здания, построенного в 2012 году, — больше 200 кв. м. Оно состоит из двух павильонов, которые подходят для торговли и общепита, говорится в объявлении. По данным 2ГИС, кроме кафе, там находятся магазин разливного пива и автоматизированный пункт выдачи Ozon Box.
Чтобы узнать о причинах продажи, НГС обратился к маркетологам «Грильницы». Они сообщили, что не могут дать никаких комментариев, так как заведение лишь арендует площади. «Здание продает собственник. Лучше связаться непосредственно с ним», — объяснили в «Грильнице».
По информации сервиса «Контур.Фокус», за последние 10 лет объект принадлежал ООО «Ротан» и ООО «Новосибирск-Логистик». Среди учредителей обеих организаций числится Виталий Степанец.
НГС позвонил в оба ООО, однако трубку взяли только в «Новосибирск-Логистик». На момент публикации там не смогли уточнить, остается ли здание в собственности компании.
Редакция написала автору объявления Марине. Она не стала комментировать продажу здания и написала следующее: «Подумаем, участвовать ли в данном опросе».
Недавно НГС писал о том, что на улице Выборной продают торговый центр из 2010-х. В нем есть KFC, ломбард и мясной ларек.