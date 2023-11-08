Жилье не мое?! Власти могут забрать незарегистрированные квартиры старше 25 лет — миф или кошмар наяву

Современная система регистрации прав на недвижимость в России начала формироваться в 1998 году, когда вступил в действие федеральный закон «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Документ действует с 30 января. Потом был переходный период, во время которого в регионах создавали филиалы новой структуры.

— Все права на недвижимость, которые возникли до образования новой структуры, подлежали регистрации на основании документов БТИ (Бюро технической инвентаризации вели учет недвижимости в СССР и в постсоветский период. — Прим. ред.). Ранее возникшие права признаются юридически действительными со стороны государства, их никто не оспаривает, — объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко. — На сегодняшний день такие права не требуют обязательной регистрации в Росреестре. Но вместе с тем мы рекомендуем это сделать, поскольку такая запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) дает ряд преимуществ.