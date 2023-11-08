Жилье не мое?! Власти могут забрать незарегистрированные квартиры старше 25 лет — миф или кошмар наяву

1
Чиновники заговорили о регистрации жилья, приобретенного до
17 сентября 1998 года. Откуда эта дата
Современная система регистрации прав на недвижимость в России начала формироваться в 1998 году, когда вступил в действие федеральный закон «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Документ действует с 30 января. Потом был переходный период, во время которого в регионах создавали филиалы новой структуры.
— Все права на недвижимость, которые возникли до образования новой структуры, подлежали регистрации на основании документов БТИ (Бюро технической инвентаризации вели учет недвижимости в СССР и в постсоветский период. — Прим. ред.). Ранее возникшие права признаются юридически действительными со стороны государства, их никто не оспаривает, — объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко. — На сегодняшний день такие права не требуют обязательной регистрации в Росреестре. Но вместе с тем мы рекомендуем это сделать, поскольку такая запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) дает ряд преимуществ.
Поделиться
2
Как проверить, зарегистрирована моя квартира в Росреестре или нет
Для этого можно зайти на сайт Росреестра, в блоке «Услуги и сервисы» перейти на «Справочную информацию по объектам недвижимости в режиме online» и выбрать квартиру по адресу. Если она стоит на кадастровом учете, то в выпадающей вкладке вы увидите описание своего объекта недвижимости.
Если нет, то появится надпись: «Сведения об объекте отсутствуют». В этом случае нужно обращаться в Росреестр не только за внесением сведений о ранее возникшем праве, но и о постановке на учет такого объекта недвижимости.
Также проверить наличие записи о своем праве собственности можно через портал «Госуслуги», в личном кабинете.
Поделиться
3
У меня «зеленка», у друга — бланк розового цвета. Это значит, что жилье зарегистрировано как надо?
— Да, у вас на руках то самое свидетельство о госрегистрации права собственности на объект недвижимости, которое начали выдавать с 1998 года. Документ подтверждает, что запись о вашем праве на недвижимость внесена в Единый госреестр. Можно не беспокоиться, — успокоила Ольга Юрченко.
Такие бланки выдавали до 15 июля 2016 года. Потом в законодательство внесли изменения, и теперь вместо свидетельства о госрегистрации права собственности на объект недвижимости выдают выписку. Она исполнена на бумажном листе, с печатью и подписью госрегистратора (сегодня ее выдают сотрудники МФЦ, подтвердив получение от Росреестра).
Поделиться
4
Если я не дойду до Росреестра, не буду ничего делать, у меня отберут квартиру?
Нет, по закону никто отобрать такое жилье не может. Владельцы ранее учтенных объектов недвижимости могут не обращаться за регистрацией, закон не требует обязательного подтверждения.
Поделиться
5
А почему тогда говорят, что жилье могут признать бесхозяйным и забрать в городскую собственность?
Действительно, существует порядок признания имущества бесхозяйным, он предусмотрен Гражданским кодексом РФ. Но такие решения не принимают одним росчерком, мол, увидели ничейный объект и забрали себе.
— Сегодня муниципалитеты совместно с Росреестром проводят работу по выявлению правообладателей. Сначала запрашивается информация БТИ о наличии ранее возникшего права на тот или иной объект недвижимости. Если там есть сведения о том, что квартира принадлежит кому-то, то муниципалитет запрашивает сведения об этом лице в МВД, загсе (жив или нет), у нотариуса (о возможных открытиях наследства) и выносит предварительный проект решения о выявлении правообладателя, — рассказала замруководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко. — Этот документ обязательно направляют потенциальному правообладателю недвижимости. То есть его извещают о ведущейся работе по поиску владельца. Последний имеет право в течение 30 дней выразить согласие или несогласие с тем, что он является правообладателем этого объекта.
Когда срок истек, муниципалитет принимает окончательное решение о правообладателе и самостоятельно передает его в Росреестр. Таким образом сведения появляются в ЕГРН, но такая запись не приравнивается к записи о регистрации права. Если владельцу понадобится распорядиться недвижимостью, ему всё равно нужно обратиться с заявлением в Росреестр.
Поделиться
6
Судебные приказы тоже направляют по почте, но их не получают. Вдруг так же будет с правом на жилье?
Если человек не отреагировал на письмо, но в БТИ сведения о его праве есть, то квартира не попадет в список бесхозяйных, заверили в Росреестре. А вот если не установлено правоустанавливающих документов, нет информации, кто является владельцем объекта, то в этом случае по закону муниципалитет должен принять его на учет в качестве бесхозяйного. При этом в ЕГРН внесут запись о том, что объект зарегистрирован именно в этом статусе.
Поделиться
7
Жилье признали бесхозяйным. Как это оспорить и вернуть право собственности
В течение года после постановки на учет бесхозяйного объекта его предыдущий владелец (если он нашелся) может подать заявление о регистрации своего права, представить правоустанавливающий документ и вернуть свою собственность. При этом неважно, ранее возникшее это право или заявитель признал его в суде по каким-либо основаниям.
Поделиться
8
Проверил документы — выданы до осени
1998 года. Куда идти за регистрацией и сколько это стоит
Можно пойти в любой многофункциональный центр (МФЦ) — неважно, в каком районе находится недвижимость. При обращении нужно предъявить паспорт, СНИЛС и подлинник правоустанавливающего документа, который у вас на хранении. Если речь идет о квартире, то к таким документам относятся: договор о приватизации, выданный до 1998 года, договоры купли-продажи, мены или дарения, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство.
Все эти документы ранее подлежали нотариальному удостоверению. На договорах, учтенных в БТИ, проставляли соответствующий фиолетовый штамп. В нем сказано: «Настоящий документ зарегистрирован в межрайонном (указание города, района) предприятии технической инвентаризации». Это означало, что всем известное БТИ фактически зафиксировало право конкретного владельца на конкретный объект недвижимого имущества. Это право как раз считается ранее возникшим.
С января 2021 года сведения о ранее возникшем праве на недвижимость вносятся в ЕГРН бесплатно (ранее нужно было платить госпошлину).
По закону запись о ранее возникшем праве вносят за пять рабочих дней. Фактически эту работу делают за два-три рабочих дня, добавили в Росреестре.
Поделиться
9
Зарегистрировал ранее возникшее право на жилье. Мне дадут что-то на руки или всё в электронном виде?
Когда человек обращается в Росреестр через МФЦ, это бумажный способ предоставления документов. Возможно также представить их в электронном виде. В результате выдадут выписку из ЕГРН о внесении сведений о ранее возникшем праве. В ней есть описание самого объекта недвижимости, сведений о правоустанавливающем документе и правообладателе, то есть паспортные данные собственника, адрес проживания и другие реквизиты.
Выписку из ЕГРН можно получить и в бумажном, и в электронном виде (придет на указанную электронную почту) — по желанию заявителя. Если речь идет именно о внесении записи о ранее возникшем праве, то такую выписку выдают бесплатно. Фактически ее выдача входит в процедуру внесения этой записи.
Поделиться