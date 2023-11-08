«Мина замедленного действия». Эксперты рассказали, почему дорожает аренда квартир в России и чего ждать дальше

А по мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, ситуация вполне понятная — чем дороже жизнь, тем дороже аренда. Так что рынок съемного жилья отражает общую ситуацию в стране.

— Если арендодатель сейчас сдает единственную квартиру, которую специально для этого и купил, значит, он просто рассчитывает жить на эти деньги, — сказал он. — Если говорить о владельцах нескольких квартир, то им, как правило, нужно или погашать какие-то свои обязательства, или использовать эти деньги. То есть у них просто больше расходов. Вот рост цен на аренду, о котором говорится, в целом соответствует реальной инфляции.

