«Нервы перегорели к чертям». Семья купила в ипотеку квартиру, где было убийство. Теперь пару выселяет психбольница

Первый раз смотреть квартиру Ольга поехала без супруга — тот был в командировке. Девушке этот небольшой, но в целом уютный вариант понравился. Тем более в квартире был сделан свеженький ремонт.



— Жене очень сильно понравилась эта квартира. Она говорила, что даже обои тут были те, которые она хотела. Сами понимаете, в такие моменты эйфория окрыляет, и ты думаешь: «Вот еще немножко, и ты станешь белым человеком со своим жильем», — вспоминает собеседник.



Никаких проблем с документами у этой квартиры перед сделкой не было. На вопрос о том, почему владелица решила ее продать, девушка ответила, что ей неудобно добираться до работы, поэтому она решила сменить место жительства. Только потом Деменковы выяснили, что истинную причину переезда продавец от них скрыла.