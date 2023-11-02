«Нервы перегорели к чертям». Семья купила в ипотеку квартиру, где было убийство. Теперь пару выселяет психбольница

— У меня перехватило дыхание, я чуть сознание не потерял. Я просто стоял на месте и не верил, — говорит иркутянин Вячеслав Деменков о том дне, когда в его квартиру нагрянул полицейский. Оперуполномоченный поинтересовался, на каких основаниях молодая семья живет здесь, а затем рассказал, что в этой квартире 11 лет назад жестоко убил старушку ее собственный сын. Сейчас он выписывается из психиатрической лечебницы, и это его жилье. Подробности — в материале наших коллег из «ИрСити».
Вячеслав и Ольга Деменковы вместе уже почти 12 лет, половина из них — в официальном браке. Познакомились еще в университете: он учился на историка, она — на журналиста. Большую часть совместной жизни скитались по съемным квартирам, но в какой-то момент решили, что пора обзавестись собственным жильем.
— Деньги мы копили несколько лет. Заводить детей и что-то планировать, не имея никакой недвижимости, в наше время довольно сложно. Поэтому мы решились на ипотеку. Мы себе во многом отказывали, порой в самом элементарном, потому что платить за съемное жилье, плюс еще параллельно откладывать какие-то деньги, это тяжело. Вы и сами знаете, что недвижимость сейчас недешевая, и цены только растут, — начал свою историю Вячеслав Деменков.
К концу 2020 года молодая семья накопила достаточно для первоначального взноса. Обратились в банк, который рассчитал ипотеку, среднемесячный платеж и максимальную сумму, которую они смогут получить — 3,5 миллиона рублей на 20 лет.
— Для нас был важен именно ежемесячный платеж, потому что мы миллионы не зарабатываем, а ипотеки — кусачая штука, кто бы что ни говорил. Жилье искали сами, без риелторов, опять же потому что денег было впритык, а их услуги стоят немало. Мониторили все самые популярные сайты с объявлениями и вот нашли квартиру, — продолжает Вячеслав.
Жить в этом районе никогда не мечтали, он не лучший в Иркутске. Но за 3,5 миллиона подобрать что-то непросто, тем более если хочется, чтобы квартира была не крохотной студией, а хотя бы полноценной двушкой, в которой можно в перспективе растить детей. Жилье в новостройках тоже не подходило.
Первый раз смотреть квартиру Ольга поехала без супруга — тот был в командировке. Девушке этот небольшой, но в целом уютный вариант понравился. Тем более в квартире был сделан свеженький ремонт.
— Жене очень сильно понравилась эта квартира. Она говорила, что даже обои тут были те, которые она хотела. Сами понимаете, в такие моменты эйфория окрыляет, и ты думаешь: «Вот еще немножко, и ты станешь белым человеком со своим жильем», — вспоминает собеседник.
Никаких проблем с документами у этой квартиры перед сделкой не было. На вопрос о том, почему владелица решила ее продать, девушка ответила, что ей неудобно добираться до работы, поэтому она решила сменить место жительства. Только потом Деменковы выяснили, что истинную причину переезда продавец от них скрыла.
— Перед покупкой нам были предоставлены все выписки о том, что по квартире нет никаких долгов и в ней никто не прописан. Опять же, эту справку мы получили непосредственно в день сделки, чтобы она была максимально свежая и не оставалось никаких сомнений, — отмечает Деменков.
Молодой человек подчеркивает: для проверки «чистоты» квартиры сделали всё возможное, изучили все имеющиеся документы, и они не вызвали вопросов. Плюс семью успокоило и то, что квартиру их продавец тоже когда-то приобрела в ипотеку, как и они теперь. То есть банк дважды проверил этот объект недвижимости и дважды ничего подозрительного не усмотрел.
— Когда обычный человек видит, что в деле участвует банк, в голове рождается определенный образ. Это что-то такое огромное, надежное, железобетонное. Если банк всё сделал, всё проверил, значит, всё и правда замечательно — не о чем переживать. Но, как мы выяснили в дальнейшем, это вообще не так и вообще ничего не гарантирует, — делится Вячеслав.
При этом тот же банк «раскрутил» молодую семью на всё, что только мог. Помимо первоначального взноса, который в день сделки внезапно вырос с 10 до 15%, ребята заплатили еще за страховку жизни и здоровья, безопасность сделки, а также разные другие услуги, навязанные банком. Деньги пришлось спешно собирать по знакомым.
Ключи от квартиры Деменковы получили в день подписания документов, чтобы поскорее съехать со съемного жилья и обустраивать свой быт. На первых порах жили практически в голых стенах, из ценного имущества ребята успели нажить немного. Перевезли с собой телевизор, микроволновку, компьютер, кое-что из одежды да музыкальные инструменты.
— Спали первое время тупо на матрасе. Вы, кстати, сейчас на нем и сидите. Поверх ипотеки приходилось брать кредиты, чтобы обзавестись хоть какой-то мебелью. У нас, к сожалению, нет добродетеля с мешком денег, мы можем рассчитывать только на себя. Не могу сказать, что у нас сейчас какая-то топовая обстановочка, но на что хватило денег, то и сделали. Нас всё устраивает, — рассказывает собеседник.
В своей квартире семья Деменковых спокойно жила два года. Исправно вносили платежи по ипотеке и коммуналке — около 40 тысяч ежемесячно, радовались собственному жилью, планировали детей. Всё изменилось ровно год назад.
— В тот день я сидел дома, пил чай, слушал приятную музыку, когда в дверь постучали. На пороге стоял оперуполномоченный, меня это сильно удивило. Он поинтересовался, на каком основании я занимаю эту жилплощадь. «На основании договора купли-продажи», — ответил я. А он сразу, без прелюдий, прямо в лоб мне сказал, что здесь был прописан человек, который жестоко убил свою мать в 2011 году. Сейчас он проходит лечение в психушке, но скоро его должны выписать, поэтому встал вопрос о судьбе его квартиры, — вспоминает события того дня Вячеслав.
О том, что он испытал в тот момент, наш собеседник до сих пор рассказывает с волнением, которое невозможно скрыть даже спустя столько времени. Кот, который во время разговора сидит на руках у Вячеслава, уже наглажен на сто рядов, но парень продолжает часто-часто «утюжить» своего питомца.
— Я поплыл. У меня перехватило дыхание, я чуть сознание не потерял. Я просто стоял на месте и не верил. Я начал задавать какие-то вопросы, как это случилось, где, почему. Полицейский мне холодно сообщил, что всё случилось прямо здесь, что они во всем разберутся, а нам советовал заниматься своими делами, — делится Вячеслав.
После этого Деменковы позвонили в отдел полиции, чтобы уточнить, действительно ли у них работает такой сотрудник. До последнего надеялись, что всё это — чья-то дурацкая шутка.
Молодой человек рассказывает, что первые несколько дней они с женой были на грани нервного срыва.
— Мы сидели на валерьянке, не ходили на работу, нас накрыла чудовищная депрессуха. Я просто не знал, что делать, не понимал, что происходит и как это всё возможно. Нам ведь все говорили: и банки, и риелторы, и юристы — что, ребята, всё хорошо, замечательно, прекрасная квартира, покупайте, ни о чем не пожалеете, тем более цена хорошая. А тут мы узнаем, что прямо здесь, в этих стенах какой-то псих убил свою мать, — переходя на повышенные тона говорит Деменков.
Особых подробностей случившегося ребятам не рассказали, лишь пояснили, что убийство произошло в ванной.
— Оля после этого недели две вообще боялась одна оставаться здесь. Временами с ней сидели подруги, временами я уходил с работы. Она боялась тут спать, а мыться мы ездили к моим родителям. Оля просто не могла заставить себя зайти в нашу ванную комнату, — делится Вячеслав.
Примерно через месяц Деменковым пришла повестка в суд, куда их вызвали ответчиками по иску того самого человека, который владел их квартирой и убил в ней свою мать. Первое вводное заседание состоялось в феврале 2023 года, но истец на него не явился. Вместо него на слушания пришел юрист, нанятый клиникой, в которой уже много лет лечится мужчина.
— На первом заседании мы узнали, что стали четвертыми покупателями этой квартиры. Первая сделка была зарегистрирована в 2020 году, причем заключена она была между матерью истца, которая на тот момент была мертва уже 9 лет, им самим, хотя он лежал в учреждении закрытого типа и, как утверждает администрация психбольницы, покинуть его не мог, и третьим лицом. Бланк, на котором были оформлены документы, был поддельным, об этом заявил нотариус, который якобы заверял сделку. По факту этого мошенничества было заведено уголовное дело, а первый покупатель стал главным подозреваемым в этой истории, — излагает суть дела собеседник.
Затем эту квартиру еще два раза продали: сначала через 11 дней после стартовой сделки, затем — через два месяца. Сделка с Деменковыми случилась еще через 5 месяцев. В итоге получается, что квартира за 9 месяцев сменила четырех собственников. Так как первая сделка была незаконной, все остальные тоже признаны недействительными. Такое решение суд вынес 8 сентября 2023 года.
— Получается, что у этого товарища [истца] квартиру отжали, легализовали левым путем нескольких перепродаж, и вот она досталась нам. Так как мы являемся последними приобретателями, то мы, получается, крайние, несем все убытки. Первый суд мы уже проиграли и должны будем съехать отсюда. Мы, конечно, пойдем в апелляцию, но надежд особо никаких нет. Мало того, что нас лишают квартиры, нас оставляют с огромным долгом. Не знаю, как для вас, но для меня 3 миллиона рублей — это много, очень много, — делится Вячеслав.
Дело в том, что, забрав квартиру у Деменковых, суд не освободил их от обязательства выплачивать ипотеку. Свой долг перед банком они должны будут гасить еще 18 лет.
— С учетом первоначального взноса мы выплатили почти 1,3 миллиона. Опять же, не будем забывать про проценты. В ближайшие 18 лет мы должны будем отдать еще около 3 миллионов. Но! Поскольку квартира выбывает из залога, банк, скорее всего, будет истребовать с нас всю сумму целиком. Либо разово, либо в течение года-двух. 3 миллиона отдать за такой короткий срок… Я вот не представляю, что я должен буду для этого сделать, — продолжает Вячеслав.
В том, что квартира в итоге достанется истцу, Деменковы сомневаются. Точнее, они сомневаются, что этот человек вообще может быть выписан из психиатрической лечебницы, учитывая то, что он сделал с собственной матерью. Ребята считают, что этот человек просто опасен для общества. Такой же точки зрения, по словам Вячеслава, придерживаются и соседи, которые больше не хотят жить в одном доме с этим человеком.
— Буквально на днях я ознакомился с материалами уголовного дела, возбужденного по факту убийства в нашей квартире. Чуть с ума не сошел, хотя я человек не впечатлительный. Но одно дело, когда это происходит где-то там, а другое — когда в твоей квартире, в твоей ванной. Я видел фотографии с места преступления, снимки тела этой женщины, это максимально жутко. Вы даже не представляете, насколько это жестоко. Это ужасное зрелище, — не сдерживая эмоций говорит Вячеслав.
А затем рассказывает подробности, которые они с женой узнали во время судебного разбирательства.
Оказывается, убийца и его мать жили здесь достаточно давно. Всё это время мужчина периодически избивал беспомощную пожилую женщину. Об этом свидетельствуют показания соседей.
— Они очень хорошо знали эту семью. Этот человек, который с детства страдал шизофренией и был инвалидом, издевался над матерью, бил ее, выкидывал на лестничную клетку и не пускал обратно в дом. Соседи несколько раз даже писали заявление в полицию, просили что-то с ним сделать, но покойная постоянно говорила, что это их семья и они сами во всем разберутся. И вот чем это всё закончилось, — рассказывает Вячеслав.
Однажды этот человек встретил женщину, с которой захотел вместе жить. Матери его выбор не понравился, она была против.
— На что он сказал своей избраннице, что решит этот вопрос. Она, как любая нормальная женщина, испугалась и сбежала. Однако его это не остановило. Как сказано в материалах дела, сначала он нанес матери несколько ударов тупым предметом в грудную клетку. Затем, когда понял, что ничего не получается, пошел топить ее в ванную. Сначала пытался ее задушить, а затем открыл кипяток и утопил в нем свою жертву. Не знаю, хотел он так скрыть следы преступления или еще что, но старушка в этой ванной просто сварилась, — шокирует подробностями собеседник.
А затем добавляет, что суд признал это общественно опасным деянием, подержал мужчину в СИЗО, а затем выпустил оттуда домой под подписку о невыезде, где он пробыл еще около полугода. За это время успел вступить в наследство, а уже потом был направлен на принудительное лечение, где и находится по сей день.
Всю эту историю случайно узнала девушка, у которой Деменковы купили квартиру. Узнала от соседей, когда делала ремонт. Естественно, после таких шокирующих известий жить здесь она не захотела. Как только привела раздолбанную жилплощадь в порядок, тут же выставила ее на продажу.
— На суде наша продавец пояснила, что история квартиры была ей известна, но она решила ее скрыть. Мол, если бы она рассказывала ее каждому потенциальному покупателю, сделка никогда бы не состоялась. Это же сказали соседи: они решили нас не пугать, потому что поняли, что мы семья пристойная, а квартира долгое время стояла заброшенная и доставляла всем неудобства. Вода периодически подтекала, опять же, окна были открытые, из-за этого всё вымораживало и людям приходилось вызывать МЧС, чтобы их закрыть. Здесь валялись мертвые птицы, — говорит Вячеслав.
Поэтому соседи решили, что будет лучше, если здесь поселится хорошая молодая семья. Опять же, они думали, что изначального владельца квартиры, как и его матери, уже нет в живых.
— Обвинять в чем-то соседей я не могу. Если бы у меня был выбор: живет рядом со мной какой-то психопат или адекватная семья, я бы выбрал второй вариант и не стал ничего говорить про все те ужасы. Но продавец от нас скрыла эту историю умышленно. Более того, непосредственно перед продажей она запросила выписки, выяснила, что этот убийца до сих пор здесь прописан, сходила в суд и выписала его отсюда заочно. Ирония всей ситуации заключается в том, что судья, выписавшая этого мужчину, и судья, которая теперь выселяет нас отсюда, — это один и тот же человек, — не скрывая негодования говорит Вячеслав, искренне не понимая, почему суд, выписывая человека, не интересовался его судьбой.
Семья Деменковых также не может взять в толк, почему ни Росреестр, который регистрировал первоначальную сделку, ни банк, который вроде бы обязан проверять документы, не нашли никакого подвоха во всей этой истории.
— Мне кажется, любой на моем месте, пройдя весь этот ад, стал бы таким. Но в то же время я понимаю, что ежедневно у нас проходит огромное количество сделок с недвижимостью. Никто уже не смотрит на то, что квартиру за короткий срок несколько раз перепродают. Опять же, представитель банка в суде нам дал понять, что в таких сделках их не интересует прошлое квартиры. Их интересует, чтобы на момент сделки всё было чистенько, беленько и замечательно. У нас, собственно, так и было, — размышляет собеседник.
Сейчас Ольга и Вячеслав Деменковы обратились в полицию, прокуратуру и Следственный комитет, чтобы было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве, в котором семья выступает потерпевшей стороной. Однако ребята боятся, что дело пустят на самотек: виновных не найдут, а потом просто напишут отказ.
— По совету юристов мы написали заявление в полицию и ожидали, что возбудят уголовное делопроизводство. Возможно, объединят со старым делом. Но наше дело передали на рассмотрение участковому, который этим, скорее всего, заниматься не будет. Он сделает несколько запросов, поговорит с нами, нашим продавцом, напишет отказное, и дело отправят на рассмотрение в гражданский суд, где нас снова раскатают. Но по факту реальными потерпевшими в этой ситуации являемся мы, — обращает внимание молодой человек.
Вячеслав говорит, что понимает — эту квартиру им с Ольгой всё равно придется освободить. Но что делать с ипотекой? Где брать деньги на ее погашение? Некоторые советуют обращаться к человеку, который продал им квартиру, и истребовать деньги с него, но Деменковы боятся, что продавец подаст на банкротство и ничего им не отдаст. Другие советуют Деменковым банкротиться самим.
— Я ради интереса посмотрел, что это за процедура и как ее проходят. Даже смирился с тем, что те 1,3 миллиона рублей, которые мы уже выплатили, просто пропадут, как и квартира. Но чтобы запустить процедуру банкротства для нас двоих с женой, требуется разово примерно 340 тысяч рублей. Мы примерно такую же сумму на первоначальный взнос несколько лет собирали. А где мне сейчас их взять, чтоб обанкротиться? — говорит Вячеслав.
Молодой человек также говорит, что многие, в том числе и судья, сочувствуют их горю. Но никто ничего не может сделать.
— Все просто говорят: «Ну да, ребят, вас по-человечески жалко, но вот так». Человек смотрит тебе в глаза, и ты считываешь что-то типа: «Слушай, ну нам тебя жалко, но мы из тебя всё вытрясем, вот до последней копейки. Не потому что мы плохие, а потому что работа у нас такая». Замечательно, прекрасно! А мне-то что теперь делать? — задается риторическим вопросом Вячеслав.
И пока ответа на вопрос о дальнейшей судьбе Деменковых нет ни у кого. Семья ждет реакции на заявление в правоохранительные органы, а еще готовится к апелляционной инстанции.
— Я понял для себя, что, покупая жилье на вторичном рынке, ты не застрахован от такой вот ситуации, как у нас. В этом заключается вопиющая несправедливость. Просто сегодня пострадали мы, а завтра может пострадать кто-то из ваших близких или вы сами, — резюмирует Вячеслав.
Комментарий юриста
Иркутский юрист Дмитрий Кокунов подтверждает, что покупатели жилья на вторичном рынке действительно не застрахованы от того, что случилось с Деменковыми. Подобные ситуации хоть и редки, но бывают.
— В рамках правового поля я бы советовал обратиться с иском к тому человеку, у которого они купили квартиру, чтобы потребовать с него те деньги, которые они за нее заплатили. Эта цепочка должна развернуться до начального продавца. Другой вопрос в том, насколько физически получится изъять эти деньги, потому что, как мы понимаем, были поддельные документы и мошенническая схема. Несмотря на это, гражданский иск следует подать и также следует настаивать на возбуждении уголовного дела, — отмечает Дмитрий Кокунов.
Также он говорит, что, возможно, стоит попробовать поговорить с первоначальным собственником жилья и попробовать договориться с ним.
Людям, которые готовятся к покупке жилья на вторичном рынке, Дмитрий Кокунов советует внимательнее смотреть на цепочку сделок по купле и продаже потенциальной квартиры. Кроме того, он рекомендует перед покупкой пообщаться с соседями, чтобы узнать о каких-то подводных камнях.
— Когда покупаешь квартиру на вторичке, ты не можешь быть застрахован от того, что несколько лет назад ее продали по поддельным документам. Поэтому в первую очередь стоит поднять такой документ, как домовая книга, в которой прописаны все люди, имеющие хоть какое-то отношение к этой квартире. Посмотреть на эти сведения критически, проанализировать: а почему человек, который был прописан там несколько дней, вдруг берёт и продает ее. Еще один очень хороший вариант — поговорить с соседями. Сказать, мол, мы хотим здесь поселиться, расскажите, а дует ли из окон, живут ли в доме хулиганы, как часто моют подъезды и прочее. Так вы узнаете какую-то дополнительную информацию об объекте и, возможно, измените свое решение, — продолжает эксперт.
Также никто не отменяет проверку всех документов. Можно в том числе заказать выписку о переходе права собственности. Но главное — титульная страховка, которая защитит покупателя от потери права собственности не по его вине. И это могло бы помочь даже в такой ситуации, когда в основе цепочки сделок купли-продажи лежат поддельные документы.