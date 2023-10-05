Это что за скворечник? На здании РЖД заметили оранжевую надстройку — зачем она нужна

Читатели НГС заметили надстройку на крыше здания управления Западно-Сибирской железной дороги на улице Урицкого. Редакция выяснила, что это.
— Управление ведет ремонт фасада здания, и надстроили еще «скворечник» на крыше. Вопрос: как архитектурно выглядит этот новодел и кто автор проекта? — обратился в редакцию читатель.
Мы направили запрос в управление Западно-Сибирской железной дороги. Там объяснили, что сейчас в здании на Улицкого, 36 проходит капитальный ремонт фасада, кровли, гидроизоляции стен подвала. Надстройка на крыше находилась там с момента постройки здания в 1935 году.
— Сохраняются исторический облик, конструктивные решения и структура. Надстройки на кровле здания были спроектированы как архитектурные элементы и не играют технологической роли, — рассказали в ЗСЖД.
В компании рассказали, что здание построили по проекту архитекторов Венгерова и Ширяева. В нем работало Управление Томской железной дороги. Сейчас объект находится под государственной охраной, его признали памятником архитектуры регионального значения. ОАО «РЖД» обязано следить за состоянием здания.
В сентябре в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует здание на Красном проспекте, 1. Ранее там находилось управление «Запсибзолото», а сейчас работают офисы.