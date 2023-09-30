«Аренда стала дешевле ипотеки». Стоит ли сейчас покупать квартиру и что будет с рынком недвижимости дальше

Активнее всего сейчас продаются квартиры в новостройках, а на второе место вышли частные жилые дома. Составить полноценную конкуренцию первичке они вряд ли смогут, но обороты набирают стремительно.



— Новостройки опять вошли в топ-1 по продажам. Помимо того, что есть льготная программа, ЦБ говорит о том, что льготную ипотеку будут со временем сворачивать, уже повысили первоначальный взнос до 20% и планируют ограничивать количество льготных программ, сделав их более адресными. Поэтому инвесторы и те, кто для себя планирует купить жилье на перспективу, конечно, задумываются о покупке новостроек сейчас, — объясняет Дмитрий. — Второе место — это индивидуальное жилищное строительство. Помимо того, что люди сами строятся, у нас и крупные застройщики многоквартирных домов осваивают рынок ИЖС и разрабатывают проекты. Сейчас есть льготная ипотека, которая ранее была недоступна, а если в 2024 году сельскую ипотеку возобновят со ставкой 3%, это тоже подстегнет рынок.