«Уралсиб» продает здание со своим офисом на Красном проспекте за 180 миллионов

Банк «Уралсиб» выставил на продажу пятиэтажное здание в центре Новосибирска, где находится его офис. Стоимость объекта, расположенного на Красном проспекте, 184/1, — 180 миллионов рублей.
— Продается готовый арендный бизнес: отдельно стоящее 5ти этажное здание с надежным долгосрочным арендатором части площадей (банк), общей площадью 2 072,2 кв. м., расположенное на главной магистрали города — Красном проспекте. Высокий пешеходный и автомобильный трафик, — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
По данным «Контур.Фокус», здание построено в 1990 году. Его собственник — ПАО «Банк Уралсиб».
В случае продажи указанного здания закрывать офис «Уралсиба» не планируется, сообщили редакции НГС в пресс-службе банка.
Нам также уточнили, что продажа офисов в других случаях — часть стратегии банка. Одна из причин этому — следующая:
— Обычно после продажи зданий либо оформляется договор аренды и клиентов продолжают обслуживать без смены адреса, либо выбирается новое, более удобное место. С течением времени города меняются, открываются новые торговые точки, строятся новые районы. Перенаправляются клиентские потоки. Зачастую из-за этого приходится перемещать офисы обслуживания.
На прошлой неделе НГС рассказывал о том, что на Вокзальной магистрали продают торговый центр из 90-х — его реконструировали год назад.