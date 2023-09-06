В Новосибирске продают огромный богемный пентхаус с видом на Оперный — 10 фото из квартиры за 36 миллионов

В Депутатском микрорайоне Новосибирска выставили на продажу почти 250-метровый пентхаус. Жилье занимает 17 и 18 этажи дома по улице Орджоникидзе и располагается недалеко от театра Оперы и балета. За квартиру просят 36 миллионов рублей, объявление о ее продаже появилось 4 сентября.
— Квартира выполнена по индивидуальному проекту и представляет собой два гармонично распланированных уровня, где сочетаются комфорт и индивидуальный дизайн немецкого архитектора, — говорится в описании к объекту.
В конце августа в продаже появился безумный пентхаус с лестницей на потолке.