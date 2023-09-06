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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают огромный богемный пентхаус с видом на Оперный — 10 фото из квартиры за 36 миллионов

Дом с двухуровневым жильем расположен в самом центре города

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Квартира продается с личной террасой — оттуда открывается вид на центр города

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В Депутатском микрорайоне Новосибирска выставили на продажу почти 250-метровый пентхаус. Жилье занимает 17 и 18 этажи дома по улице Орджоникидзе и располагается недалеко от театра Оперы и балета. За квартиру просят 36 миллионов рублей, объявление о ее продаже появилось 4 сентября.

— Квартира выполнена по индивидуальному проекту и представляет собой два гармонично распланированных уровня, где сочетаются комфорт и индивидуальный дизайн немецкого архитектора, — говорится в описании к объекту.

Так выглядит холл и гостиная — много картин и музыки

Так выглядит холл и гостиная — много картин и музыки

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Отсюда есть выход на террасу

Отсюда есть выход на террасу

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В обеденной зоне есть впечатляющая массивная люстра

В обеденной зоне есть впечатляющая массивная люстра

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Как пишет продавец, для обслуживающего персонала есть отдельный вход

Как пишет продавец, для обслуживающего персонала есть отдельный вход

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А это уже второй уровень — снова картины и библиотека

А это уже второй уровень — снова картины и библиотека

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Обстановка в мастер-спальне с собственной ванной комнатой

Обстановка в мастер-спальне с собственной ванной комнатой

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Одну из спален отдали под детскую

Одну из спален отдали под детскую

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Комната-кинотеатр с полной звукоизоляцией

Комната-кинотеатр с полной звукоизоляцией

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В пентхаусе несколько санузлов, вот один из них

В пентхаусе несколько санузлов, вот один из них

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В конце августа в продаже появился безумный пентхаус с лестницей на потолке.

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