В Новосибирске продают огромный богемный пентхаус с видом на Оперный — 10 фото из квартиры за 36 миллионов

В Депутатском микрорайоне Новосибирска выставили на продажу почти 250-метровый пентхаус. Жилье занимает 17 и 18 этажи дома по улице Орджоникидзе и располагается недалеко от театра Оперы и балета. За квартиру просят 36 миллионов рублей, объявление о ее продаже появилось 4 сентября.

