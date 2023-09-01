Дольщики долгостроя на Волховской начали получать ключи от квартир — они их ждали с 2014 года

В Новосибирске 292 дольщика долгостроя на Волховской, 37 в Ленинском районе начали получать ключи от квартир. Его начали строить еще в 2014 году.
По информации пресс-службы областного правительства, 29 августа 2023 года дом был введен в экплуатацию введен в эксплуатацию.
Застройщиком дома был ПТК-30 (ПТК Стройинвест). Согласно данным «Контур.Фокус», юридическое лицо в июле 2023 года исключили из ЕГРЮЛ.
Несколько лет семьи ожидали ввод объекта в эксплуатацию, но сроки несколько раз продлялись. Позже компания обанкротилась, дольщики образовали собственный жилищно-строительный кооператив, которому передали права организации. В прокуратуре Новосибирской области сообщил, что в ведомство обращалась одна из дольщиц.
— Для завершения строительства дома по ул. Волховской были направлены средства от реализации двух масштабных инвестиционных проектов — 104 млн рублей, а также предоставлены субсидии на благоустройство прилегающей территории и техприсоединение к инженерным сетям — порядка 35 млн рублей, — передали в пресс-службе областного правительства слова заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова.
В 2021 году следователи завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении троих руководителей застройщика, входящих в состав «ПТК-30». Уголовное дело находится на рассмотрении Железнодорожного суда Новосибирска.