«На зеркале написали: "Дрожи!"» Коллекторы отсудили и разгромили квартиру многодетной семьи из-за одного просроченного платежа

Кредит и конец спокойной жизни

В марте 2018 года Ольга решила взять кредит: хотела построить дачный дом, где могли бы жить ее дети и внуки — в квартире площадью всего 44 квадрата большой семье стало тесно.

— Это не было спонтанным решением, я всё обдумала и поняла, что потянула бы платежи. И всё же формально я была безработной многодетной матерью, кто одобрит кредит в таком случае? Мне отказали.