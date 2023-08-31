«На зеркале написали: "Дрожи!"» Коллекторы отсудили и разгромили квартиру многодетной семьи из-за одного просроченного платежа

Ольга Бондарь — многодетная мать. Квартиру в Москве она получила по наследству от бабушки. Там прописаны дети Ольги и трое ее внучек. Но квартира больше им не принадлежит, да и жизнь у семьи теперь далеко не спокойная: по телефону поступают угрозы, а дверь в любой момент могут вскрыть вандалы-коллекторы.
Всё потому, что банк передал долг по кредиту, который Ольга взяла, компании, выбивающей деньги из клиентов любой ценой. Корреспондент MSK1.RU выслушала эту непростую историю.
Кредит и конец спокойной жизни
В марте 2018 года Ольга решила взять кредит: хотела построить дачный дом, где могли бы жить ее дети и внуки — в квартире площадью всего 44 квадрата большой семье стало тесно.
— Это не было спонтанным решением, я всё обдумала и поняла, что потянула бы платежи. И всё же формально я была безработной многодетной матерью, кто одобрит кредит в таком случае? Мне отказали.
Ольга решила не сдаваться. Через брокера ей всё же удалось оформить кредит. Деньги выдал ей «Совкомбанк» в тот же день, когда москвичка подписала кредитный договор.
— Получила я тогда 5 миллионов рублей под 16% годовых при условии своевременного погашения. Банк установил график платежей. Некоторое время всё шло хорошо, я исправно платила нужную сумму. Но спустя 8 месяцев в положенный день просто не успела внести деньги на свой лицевой счет — не знала, что в Москве нет круглосуточных банкоматов для оплаты по кредиту. Я позвонила на горячую линию, спросила, что делать, оператор ответил, что можно положить утром.
Ольга производила платежи согласно графику. Но для дополнительных гарантий банк потребовал оформить закладную на квартиру.
— Спустя три месяца мне позвонил сотрудник «Совкомбанка» и сообщил, что у меня задолженность
В начале 2020 года после очередной оплаты Ольге снова позвонила представитель «Совкомбанка».
— Она мне угрожала и разговаривала в грубой форме. И сообщила, что от квартиры, где мы живем, нашего уже ничего не осталось и что процентная ставка составила 28% вместо 16% и начисляется каждый день, — вспоминает Ольга. — Но худшее было впереди.
«От квартиры ничего не осталось»
Вскоре Ольга узнала, что ее кредит «Совкомбанк» продал стороннему юридическому лицу — ООО «АБК-Инвест». При этом извещение москвичке не приходило. А когда с ней впервые связались сотрудники «АБК-Инвеста», она поняла, насколько всё серьезно.
— Сразу было понятно, что они в своем деле опытные, — говорит Ольга. — Вели себя нагло, угрожали, что через суд отберут квартиру.
Через пару месяцев единственную квартиру Ольги компания «АБК-Инвест» продала новому собственнику (хотя по документам торги официально не состоялись). Владелица жилплощади прописана в Челябинске, квартиру Ольги она купила за 10 миллионов рублей.
Постоянные звонки, письма с требованиями покинуть жилье... Ольге казалось, что хуже быть просто не может. Но в сентябре прошлого года в ее квартиру проникли взломщики.
— Они побывали там, заменили замок. Когда нам всё же удалось попасть в квартиру, мы обомлели. Все стены были измазаны каким-то черным липким веществом наподобие мазута или густой краски. Вещи валялись на полу, мебель была сломана и перевернута.
Ольга обратилась в полицию. В отделении заявление приняли, но проводить расследование, по ее словам, не стали: материалы приобщили к уже завершенной проверке.
— Никаких подвижек нет до сих пор, — вздыхает Ольга. — Они зафиксировали преступление, но что дальше — непонятно, мне отказываются отвечать.
В марте 2020 года у мужа Ольги случился инфаркт, теперь она одна содержит семью. Каждый день женщина боится, что в ее квартиру в любой момент могут снова вломиться коллекторы.
Десятки случаев
Выслушав рассказ Ольги, корреспондент MSK1.RU постаралась выяснить подробности об ООО «АБК-Инвест» и ее сотрудничестве с «Совкомбанком» (на сайте компании банк даже упоминается в качестве партнера). Как оказалось, случай нашей героини — далеко не единственный, таких по России — десятки, если не сотни.
В Сети за последнее время появляется всё больше информации о так называемой «кредитно-ипотечной схеме». На ее первом этапе частные компании-брокеры помогают людям в оформлении кредитов под залог квартир, как правило, являющихся их единственным жильем. Чаще всего о таком сообщали именно клиенты «Совкомбанка».
Жертвами схемы зачастую становятся пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки — в общем, те, кому особенно нужны деньги. Одной из наиболее известных фирм-посредников выступает московский кредитный брокер ООО «Артегофинанс» (владелец и гендиректор — Егор Штрак). Кстати, клиентами этого брокера были, по словам Ольги, многие жертвы, с которыми она общалась.
— Кредиты, как я выяснила, по такой схеме одобряют даже тем, у кого вообще никакого дохода нет, — отмечает Ольга. — Даже тем, кто в психоневрологическом диспансере на учете 20 лет стоит.
На втором этапе, воспользовавшись просрочкой в погашении кредита, банк передает право взыскания долга компании «АБК-Инвест».
ООО «АБК-Инвест» принадлежит Виктории Гафуровой и Инге Будиленко; гендиректор — Раиль Мамалимов. Выручка компании за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, за 2022 — 2,8 млрд. В качестве истца в суде «АБК-Инвест» выступала более 1000 раз с 2019 года. В качестве ответчика — 60 раз. Почти все иски, которые подавала компания, были о взыскании долгов по кредитам. На текущий момент «АБК-Инвест» находится на стадии ликвидации. Однако, по многочисленным свидетельствам, через похожую схему с новыми жертвами работает уже новая организация — «СФО Азимут». К ней также перешли долги заемщиков, принадлежавшие «АБК-Инвест».
Из комментариев на специализированных сайтах следует, что для продажи долга «Совкомбанк» использует любой подходящий повод: достаточно задержать платеж на несколько дней и даже написать заявление о предоставлении кредитных каникул. Причем о продаже задолженности стороннему юрлицу, заемщик, как правило, не узнает.
С этого момента жизнь жертв их семей превращается в настоящий кошмар: не прекращаются звонки с угрозами, коллекторы портят имущество, даже вламываются в квартиры, как это случилось с Ольгой.
Пожалуй, самой известной жертвой «АБК-Инвеста» стала актриса Евгения Ахременко. К ней домой также приходили грозного вида мужчины, называя огромную сумму, которую она должна компании. Эта схема даже доводила людей до суицида, сообщает «Компромат Групп». По информации портала, невозможность оплатить кредит, взятый под залог квартиры, привела к самоубийству 36-летнего Максима Калинина, у которого остались жена и ребенок.
Корреспондент MSK1.RU попыталась связаться с компанией «АБК-Инвест», чтобы получить комментарий о грубых действиях ее сотрудников. На сайте для связи указан единственный номер телефона, по которому автоответчик предлагает задать вопрос о погашении займа либо дождаться оператора. Сотрудница компании на вопрос корреспондента ответила, что позвать к телефону никого из начальства не может, и предложила отправить официальный запрос на почту. Редакция направила запрос, мы опубликуем ответ «АБК-Инвеста», как только получим его.
Также мы направили запрос в пресс-службу «Совкомбанка» и получили ответ.
— Банк всегда стремится найти общий язык с клиентами, — отметила в письме представитель банка. — Но когда в банк вообще не поступают платежи, идет просрочка на очень длительные сроки, то залог приходится взыскивать самостоятельно или продавать закладную коллекторской компании для последующего взыскания. Таковы требования банковских правил.
Мнение юриста
Чтобы разобраться в деталях этой истории и узнать, как можно обезопасить себя от проблем с недобросовестными кредиторами, корреспондент MSK1.RU обратилась к юристу Станиславу Волкову.
— Увы, ситуация, с которой столкнулась Ольга, — это достаточно распространенная проблема, — признается эксперт. — Часто людям срочно требуются деньги, они идут за кредитом в банк. Это законно, у нас не запрещено брать кредит на ту сумму и под те проценты, что банк готов одобрить. Однако, переживая за выплату кредита, банк требует какое-то обеспечение.
Потом, отмечает эксперт, наступает этап исполнения обязательств. Люди выплачивают кредит согласно графику. Большинство банков, по словам Станислава Волкова, незначительные просрочки не считают достаточным поводом, чтобы обращаться в суд, требовать заложенную квартиру, разве что должник вообще отказывается платить.
— Если рассматривать данный случай, первое, конечно, что бросается в глаза — грабительский процент. Ольга взяла кредит почти под 30% годовых, к тому же заложила квартиру. Но и такое случается, когда человек очень нуждается в деньгах. Ольга, судя по документам, просрочила платеж, и тогда суд вынес решение о взыскании суммы кредита.
Такое случается, по словам эксперта, когда банк не хочет иметь у себя проблемные случаи, передавая другой финансовой организации возможность сделать «грязную работу».
— В итоге Ольга лишилась квартиры, — продолжает Станислав. — Сейчас она пытается добиться признания торгов недействительными и возвращения ей имущества из незаконного владения новой собственницы. На это после заключения договора купли-продажи дается год, поэтому, конечно, Ольге нельзя терять время, если она хочет сохранить квартиру.
Юрист также дал несколько советов, как избежать ситуации, в которой оказалась Ольга и другие жертвы кредитно-ипотечной схемы.
— Никогда, ни при каких условиях не отдавайте квартиру в залог, — предостерегает эксперт. — Особенно это касается жителей Москвы и других крупных городов с дорогой недвижимостью. Очень велика вероятность, что вас этой квартиры попытаются лишить.
Если вы действительно оказались в безвыходной ситуации и вам срочно нужны деньги, лучше продайте квартиру, приобретя одновременно другое жилье дешевле. В таком случае вы хотя бы не рискуете остаться и без денег, и без квартиры.
Недавно мы рассказывали о том, как вовремя и бесплатно узнать о своих долгах по кредиту. Читайте подробную инструкцию. Также читайте, что значит нововведение в законодательстве, делающее право на кредитные каникулы бессрочным.