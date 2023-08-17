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Участок сибирячки по ошибке арестовали в Ялте — чем всё закончилось

Жительницу Новосибирска приставы перепутали с должником

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Участок, который арестовали, принадлежал не должнику

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Участок жительницы Новосибирска по ошибке арестовал пристав в Ялте. Сотрудник не проверил полученные данные, а сибирячка пошла в прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимировской области, в одном из отделений приставов находилось исполнительное производство по взысканию задолженности. Пристав направил запрос о том, чтобы узнать об объектах, которые есть в собственности должника. Сотрудник проверил информацию и арестовал участок, который по факту не принадлежит должнику.

— Не идентифицировав должника с данными о правообладателе объекта недвижимости, пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, не имеющего отношения к должнице по исполнительному производству, — сообщили в ведомстве.

Сибирячка обратилась в прокуратуру, в ведомстве решили, что пристав не прав, и потребовали снять арест с участка.

Недавно НГС писал о том, что житель Новосибирска погасил долг в 2 миллиона рублей, чтобы не лишиться земельного участка и машин.

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