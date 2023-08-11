В частном секторе у нового моста продают усадьбу премиум-класса — внутри есть танцзал с шестом

В Кировском районе выставили на продажу 200-метровую усадьбу недалеко от четвертого моста. Дом располагается в частном секторе на улице Пионерской, за него просят 26 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 9 августа.
— Коттедж премиум-класса! Вложений не требует. Усадьба — редко встречающееся сочетание месторасположения (по транспортной доступности), наличия полной инфраструктуры, экологии (природоохранная зона 1-й категории), наличия природных объектов (дендропарк, река Обь), безопасности, — говорится в объявлении.
Возле заброшенных зданий Военного городка продают еще один не менее роскошный дом, в котором есть бассейн, кабинет и комната отдыха. Разглядеть с дороги коттедж за 45 миллионов невозможно — его скрывают высокие ели.