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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В частном секторе у нового моста продают усадьбу премиум-класса — внутри есть танцзал с шестом

Цена вопроса — 26 миллионов рублей

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Кирпичный коттедж построили в 2016 году, спустя 7 лет его решили продать

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В Кировском районе выставили на продажу 200-метровую усадьбу недалеко от четвертого моста. Дом располагается в частном секторе на улице Пионерской, за него просят 26 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 9 августа.

— Коттедж премиум-класса! Вложений не требует. Усадьба — редко встречающееся сочетание месторасположения (по транспортной доступности), наличия полной инфраструктуры, экологии (природоохранная зона 1-й категории), наличия природных объектов (дендропарк, река Обь), безопасности, — говорится в объявлении.

Коттедж располагается на 6 сотках земли. Рядом с домом построены баня, гараж на две машины и беседка с печью

Коттедж располагается на 6 сотках земли. Рядом с домом построены баня, гараж на две машины и беседка с печью

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Из прихожей виден дровяной камин

Из прихожей виден дровяной камин

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Обеденную зону объединили с гостиной

Обеденную зону объединили с гостиной

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А так выглядит кухня

А так выглядит кухня

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На втором этаже есть три спальни, но продавец показал интерьеры только одной

На втором этаже есть три спальни, но продавец показал интерьеры только одной

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В усадьбе несколько санузлов, этот расположен на втором этаже

В усадьбе несколько санузлов, этот расположен на втором этаже

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А вот снимок танцевального зала, его в объявлении называют спортзалом

А вот снимок танцевального зала, его в объявлении называют спортзалом

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Возле заброшенных зданий Военного городка продают еще один не менее роскошный дом, в котором есть бассейн, кабинет и комната отдыха. Разглядеть с дороги коттедж за 45 миллионов невозможно — его скрывают высокие ели.

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