«Оазис в пыльном городе»: в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 45 миллионов — смотрим, что внутри

На улице Воинской выставили на продажу двухэтажный элитный коттедж площадью почти 500 квадратных метров. К дому с башенками прилагаются 6 соток земли с садом, фонтаном и цветником. За всё, как следует из объявления на сайте n1.ru, просят 45 миллионов рублей.

