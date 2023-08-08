«Оазис в пыльном городе»: в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 45 миллионов — смотрим, что внутри

На улице Воинской выставили на продажу двухэтажный элитный коттедж площадью почти 500 квадратных метров. К дому с башенками прилагаются 6 соток земли с садом, фонтаном и цветником. За всё, как следует из объявления на сайте n1.ru, просят 45 миллионов рублей.
— Продается отличный коттедж, недалеко от центра нашего города, с собственным садом (яблони, вишня, цветник, даже есть фонтанчик). Построен с любовью, продуманно, с соблюдением всех канонов строительства. Подарите себе оазис в пыльном городе, — говорится в описании к объекту.
Дом продают с 1 августа, его цена пока не изменилась.
Два года назад мы прогулялись по Военному городку — старинному кварталу Новосибирска, который терпит настоящее бедствие. Столетние каменные здания казарм, штабов и конюшен стремительно разрушаются, а постоянными посетителями этих мест стали закладчики и бездомные.