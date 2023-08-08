freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 96.57
eur 106.05
Тема дняСибирячка похитила заказы из пункта выдачи
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Оазис в пыльном городе»: в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 45 миллионов — смотрим, что внутри

Здание находится на улице Воинской

4 548

Особняк продают с садом, фонтаном и зоной барбекю

Поделиться

На улице Воинской выставили на продажу двухэтажный элитный коттедж площадью почти 500 квадратных метров. К дому с башенками прилагаются 6 соток земли с садом, фонтаном и цветником. За всё, как следует из объявления на сайте n1.ru, просят 45 миллионов рублей.

— Продается отличный коттедж, недалеко от центра нашего города, с собственным садом (яблони, вишня, цветник, даже есть фонтанчик). Построен с любовью, продуманно, с соблюдением всех канонов строительства. Подарите себе оазис в пыльном городе, — говорится в описании к объекту.

Кирпичный особняк с собственной террасой расположился рядом с центром фехтования, военным госпиталем и заброшенными домами Военного городка

Кирпичный особняк с собственной террасой расположился рядом с центром фехтования, военным госпиталем и заброшенными домами Военного городка

Поделиться

Высокие ели скрывают роскошный дом

Высокие ели скрывают роскошный дом

Поделиться

А вот как коттедж выглядит изнутри

А вот как коттедж выглядит изнутри

Поделиться

Под обеденную зону отвели отдельную комнату

Под обеденную зону отвели отдельную комнату

Поделиться

Вид на холл и массивную лестницу

Вид на холл и массивную лестницу

Поделиться

Кабинет разместился на первом этаже

Кабинет разместился на первом этаже

Поделиться

А так выглядит спа-зона

А так выглядит спа-зона

Поделиться

Рядом — комната отдыха с бильярдом и настольным теннисом

Рядом — комната отдыха с бильярдом и настольным теннисом

Поделиться

Дом продают с 1 августа, его цена пока не изменилась.

Два года назад мы прогулялись по Военному городку — старинному кварталу Новосибирска, который терпит настоящее бедствие. Столетние каменные здания казарм, штабов и конюшен стремительно разрушаются, а постоянными посетителями этих мест стали закладчики и бездомные.

По теме

Элитный коттеджЭлитная недвижимостьЭлитные дома Новосибирска
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter