Либо квартиру заберут, либо чужих людей подселят: три главных риска при покупке унаследованного жилья

Покупка унаследованной недвижимости всегда связана с рисками, особенно когда наследство свежее. Многие считают, что если квартира унаследована по завещанию, то там всё чисто. Но это очень большое заблуждение. Директор агентства недвижимости из Екатеринбурга Екатерина Торопова в колонке для портала E1.RU рассказала, как покупатель может себя обезопасить.
Квартира, полученная по завещанию, вовсе не гарантия того, что можно расслабиться и не проводить юридическую проверку объекта и продавца. Наоборот, эта проверка должна быть особо тщательной. Потому что по разным основаниям завещание легко можно признать ничтожной или оспоримой сделкой. Квартиру вернут наследникам, а покупатель вполне может остаться и без жилья, и без денег.
Вот самые частые риски для покупателя.
Обязательные наследники
Существует круг наследников, которые имеют право на обязательную долю, несмотря на завещание:
- несовершеннолетние дети;
- взрослые нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные супруги;
- нетрудоспособные родители;
- нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.
Нетрудоспособными считаются инвалиды первой, второй и третьей групп, а также пенсионеры.
Размер обязательной доли составляет не меньше ½ доли, которую наследник получил бы по закону. Давайте на примере: мужчина завещал квартиру сыну, после его смерти сын квартиру продал. Но у мужчины есть мать-пенсионерка. Если бы не было завещания, она получила бы ½ долю — но раз завещание есть и она в нем не упомянута, то, как обязательный наследник, она может получить только половину от этого, то есть ¼ долю. Если ей эту долю не выделили, она имеет право пойти в суд и оспорить сделку. Скорее всего, суд будет на ее стороне, а в самом невыгодном положении окажется покупатель.
Поэтому каждый раз, когда имеете дело с завещанной квартирой, надо проверять: нет ли среди родственников наследодателя обязательных наследников.
Недееспособность наследодателя
В течение трех лет после открытия наследства наследники могут обратиться в суд, чтобы признать завещание ничтожным. Самая частая причина — недееспособность умершего.
Эту причину надо серьезно обосновывать и предъявлять доказательства. Но если доказательства будут и суд сочтет их достаточными, то завещание отменят. А сделку купли-продажи признают недействительной — со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
Тоже пример. Бабушка состояла на учете у психиатра. Нотариус, когда она пришла к нему составлять завещание, ничего странного в ее поведении не заметил, признал ее вполне дееспособной и сделку оформил. Квартиру по завещанию принял внук — и вскоре продал. Другие же родственники сочли, что бабушка не отдавала себе отчета в своих действиях, и обратились в суд, предоставив медицинское заключение. Итог подобной истории для покупателя квартиры печально предсказуем.
Завещание могут признать ничтожным и по ряду других причин — допустим, если оно не удостоверено должным образом. Например, человек писал завещание в чрезвычайной ситуации, когда невозможно было обратиться к нотариусу или другому уполномоченному на то лицу. По закону необходимо, чтобы завещание в таком случае было заверено двумя свидетелями. Если свидетелей не было — завещание ничтожно.
Завещательный отказ
Это обязанность наследников сделать что-то для третьих лиц. Например, в завещании может быть указано, что в квартире в течение определенного времени будет прописан племянник. Или что там пожизненно могут жить родители наследодателя. При этом сами родители не становятся наследниками — но вправе требовать от наследника, чтобы он выполнил волю наследодателя. Суд также будет на их стороне.
Иногда завещательный отказ как обременение указывается в ЕГРН. Но не всегда! Поэтому обязательно просите у продавца копию завещания и внимательно читайте текст.
Завещательный отказ — это обременение, которое переходит к покупателю.
Как всё проверить?
Перечисленные случаи — это далеко не все причины оспорить сделку с квартирой по завещанию. Бывает еще много чего:
- наследника могут признать по суду недостойным наследства;
- неожиданно найдут другое завещание;
- завещание может оказаться подделкой;
- предоставят доказательства, что завещание получено угрозами или обманом, и так далее.
Запросите от продавца выписку из ЕГРН, копию завещания и нотариально удостоверенное заявление о том, что ему не известно о наследниках, которые имеют право на обязательную долю. Не забудьте проверить, есть ли завещательный отказ!
Сделайте всё, что в ваших силах. Потому что если сделку все-таки признают недействительной, то вы хотя бы будете считаться добросовестным приобретателем недвижимости и сможете рассчитывать на компенсацию от государства. Прецеденты уже есть. Там, правда, свои нюансы — но тема добросовестных приобретателей настолько большая, что об этом надо рассказывать отдельно.
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