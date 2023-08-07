Либо квартиру заберут, либо чужих людей подселят: три главных риска при покупке унаследованного жилья

несовершеннолетние дети;



взрослые нетрудоспособные дети;



нетрудоспособные супруги;



нетрудоспособные родители;



нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.

Нетрудоспособными считаются инвалиды первой, второй и третьей групп, а также пенсионеры.



Размер обязательной доли составляет не меньше ½ доли, которую наследник получил бы по закону. Давайте на примере: мужчина завещал квартиру сыну, после его смерти сын квартиру продал. Но у мужчины есть мать-пенсионерка. Если бы не было завещания, она получила бы ½ долю — но раз завещание есть и она в нем не упомянута, то, как обязательный наследник, она может получить только половину от этого, то есть ¼ долю. Если ей эту долю не выделили, она имеет право пойти в суд и оспорить сделку. Скорее всего, суд будет на ее стороне, а в самом невыгодном положении окажется покупатель.

