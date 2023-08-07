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Либо квартиру заберут, либо чужих людей подселят: три главных риска при покупке унаследованного жилья

Риелтор рассказала, что проверять и как защититься

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Эксперт назвала три главных риска для тех, кто решил купить квартиру, доставшуюся продавцу по наследству

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Покупка унаследованной недвижимости всегда связана с рисками, особенно когда наследство свежее. Многие считают, что если квартира унаследована по завещанию, то там всё чисто. Но это очень большое заблуждение. Директор агентства недвижимости из Екатеринбурга Екатерина Торопова в колонке для портала E1.RU рассказала, как покупатель может себя обезопасить.

Квартира, полученная по завещанию, вовсе не гарантия того, что можно расслабиться и не проводить юридическую проверку объекта и продавца. Наоборот, эта проверка должна быть особо тщательной. Потому что по разным основаниям завещание легко можно признать ничтожной или оспоримой сделкой. Квартиру вернут наследникам, а покупатель вполне может остаться и без жилья, и без денег.

Вот самые частые риски для покупателя.

Обязательные наследники

Существует круг наследников, которые имеют право на обязательную долю, несмотря на завещание:

  • несовершеннолетние дети;
  • взрослые нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособные супруги;
  • нетрудоспособные родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.

Нетрудоспособными считаются инвалиды первой, второй и третьей групп, а также пенсионеры.

Размер обязательной доли составляет не меньше ½ доли, которую наследник получил бы по закону. Давайте на примере: мужчина завещал квартиру сыну, после его смерти сын квартиру продал. Но у мужчины есть мать-пенсионерка. Если бы не было завещания, она получила бы ½ долю — но раз завещание есть и она в нем не упомянута, то, как обязательный наследник, она может получить только половину от этого, то есть ¼ долю. Если ей эту долю не выделили, она имеет право пойти в суд и оспорить сделку. Скорее всего, суд будет на ее стороне, а в самом невыгодном положении окажется покупатель.

Поэтому каждый раз, когда имеете дело с завещанной квартирой, надо проверять: нет ли среди родственников наследодателя обязательных наследников.

Покупая квартиру у человека, который получил ее по завещанию, нужно еще тщательнее проверять все документы

Покупая квартиру у человека, который получил ее по завещанию, нужно еще тщательнее проверять все документы

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Недееспособность наследодателя

В течение трех лет после открытия наследства наследники могут обратиться в суд, чтобы признать завещание ничтожным. Самая частая причина — недееспособность умершего.

Эту причину надо серьезно обосновывать и предъявлять доказательства. Но если доказательства будут и суд сочтет их достаточными, то завещание отменят. А сделку купли-продажи признают недействительной — со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Тоже пример. Бабушка состояла на учете у психиатра. Нотариус, когда она пришла к нему составлять завещание, ничего странного в ее поведении не заметил, признал ее вполне дееспособной и сделку оформил. Квартиру по завещанию принял внук — и вскоре продал. Другие же родственники сочли, что бабушка не отдавала себе отчета в своих действиях, и обратились в суд, предоставив медицинское заключение. Итог подобной истории для покупателя квартиры печально предсказуем.

Другие родственники наследодателя могут оспорить завещание в суде

Другие родственники наследодателя могут оспорить завещание в суде

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Завещание могут признать ничтожным и по ряду других причин — допустим, если оно не удостоверено должным образом. Например, человек писал завещание в чрезвычайной ситуации, когда невозможно было обратиться к нотариусу или другому уполномоченному на то лицу. По закону необходимо, чтобы завещание в таком случае было заверено двумя свидетелями. Если свидетелей не было — завещание ничтожно.

Завещательный отказ

Это обязанность наследников сделать что-то для третьих лиц. Например, в завещании может быть указано, что в квартире в течение определенного времени будет прописан племянник. Или что там пожизненно могут жить родители наследодателя. При этом сами родители не становятся наследниками — но вправе требовать от наследника, чтобы он выполнил волю наследодателя. Суд также будет на их стороне.

Иногда завещательный отказ как обременение указывается в ЕГРН. Но не всегда! Поэтому обязательно просите у продавца копию завещания и внимательно читайте текст.

Завещательный отказ — это обременение, которое переходит к покупателю.

Как всё проверить?

Перечисленные случаи — это далеко не все причины оспорить сделку с квартирой по завещанию. Бывает еще много чего:

  • наследника могут признать по суду недостойным наследства;
  • неожиданно найдут другое завещание;
  • завещание может оказаться подделкой;
  • предоставят доказательства, что завещание получено угрозами или обманом, и так далее.

Запросите от продавца выписку из ЕГРН, копию завещания и нотариально удостоверенное заявление о том, что ему не известно о наследниках, которые имеют право на обязательную долю. Не забудьте проверить, есть ли завещательный отказ!

Сделайте всё, что в ваших силах. Потому что если сделку все-таки признают недействительной, то вы хотя бы будете считаться добросовестным приобретателем недвижимости и сможете рассчитывать на компенсацию от государства. Прецеденты уже есть. Там, правда, свои нюансы — но тема добросовестных приобретателей настолько большая, что об этом надо рассказывать отдельно.

Также ранее мы рассказывали, чем грозит покупка квартиры, купленной в браке, и про риски покупки недвижимости по доверенности. Еще одну инструкцию о том, как проверить квартиру и продавца перед покупкой, смотрите по этой ссылке.

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