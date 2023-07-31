«Иски подали даже к детям». В Сочи сотни семей, которые переселялись на главный курорт со всей России, останутся без жилья

Мы много раз рассказывали, как в Сочи идет активная борьба с самостроями. Но только с одними борются, другие растут. Под удар борьбы попали крупные ЖК, комплексы поменьше. Однако, видимо, недостаточно стараются сочинские чиновники, что в ход пошла «тяжелая артиллерия». На курорт недавно приезжали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, чтобы встретиться с обманутыми дольщиками, инвесторами — в общем, с пострадавшими от произвола застройщиков гражданами. И оценить, так сказать, масштабы трагедии. Увиденное поразило даже прокурора края, он резко раскритиковал местных чиновников за то, что они годами не замечали, как строились десятки и даже сотни незаконных жилых комплексов. А у них теперь разговор короткий: всё это добро снести, а людей — выкинуть на улицу. Социальное напряжение в Сочи растет. Мало того, что массово изымают земельные участки по искам Генпрокуратуры, лишают дольщиков крупных ЖК права собственности на вполне законные квартиры, теперь новая напасть: массовые иски к владельцам жилых помещений в Адлерском районе о признании их домов самовольными постройками и сносе. И не только в Адлерском, кстати. Подробности — в материале SOCHI1.RU.
Беда пришла, откуда не ждали
В редакцию SOCHI1.RU обратилась Марта Нетелева. Сочинские чиновники, с которыми она встречалась, прямым текстом посоветовали владельцам жилых помещений в их доме идти в суд и создавать общественный резонанс. Мол, может, там, наверху, услышат. Вот сейчас мы и будем создавать этот резонанс, потому что история дома № 4 в переулке Коротком совершенно ужасна в правовом и человеческом плане. И она показательна, уже понятно, что «там» будут все жэпэшки Сочи.
Марта Нетелева рассказывает, что приехала в Сочи из Сургута на строительство Олимпиады, ее позвали работать, да так и остались, мотались по съемным квартирам, а потом решили осесть и стали думать, где купить жилье. Проект компании-застройщика «Стройдом» ей понравился. Дом небольшой, трехэтажный — всего 28 квартир, рядом еще один такой же, закрытая территория и место хорошее, вдали от туристической движухи, тихо, спокойно, рядом магазины. К проверке застройщика и квартиры подошла ответственно, проверяла списки самостроев, опубликованные на сайте администрации Сочи. Их объекта там не было. Доверилась застройщику, компания 15 лет строила дома в Сочи, активно рекламировалась и снимала офис в центре Адлера. Деньги вложила, когда еще дома не было, и застройщик не подвел, достроил всё в срок. Заселилась в 2020 году, после того как получили документы на помещения и сделали ремонт.
— Да, была цена привлекательной. Я на котловане заходила, здесь еще сад был, но я по всем объектам проехала, у них были самые чистые документы, потому что они приступали к строительству, только когда было разрешение. Все остальные начинали строить, только потом появлялось разрешение. Они должны были строить еще за нами два корпуса таких же — желтый и красный. Но их обманули с землей, — рассказывает Марта.
Пока люди заселялись в дом, делали ремонты, перепродавали квартиры, администрация города время не теряла. Оказывается, еще в 2020 году подала иск к застройщику о признании дома самовольной постройкой, ведь он построен на участке под ИЖС, но тогда строители еще не размежевали общий участок на два для второго дома. А когда они это сделали, кадастровые номера изменились. В связи с этим в 2022 году администрация уточнила исковые требования и вышла с иском уже к собственникам жилых помещений.
— Дом поставили на кадастровый учет еще в 2019 году, получили документы. А потом через суд делили его на помещения. Это решение вступило в законную силу, его никто не обжаловал. После того как разделили помещения, стали их продавать. Мы жили все прекрасно, о том, что на нас есть судебное дело, мы не знали. В июле 2022 года администрация делает уточнение исковых требований, и ответчиками делают всех нас и даже несовершеннолетних детей, кто в доле, здесь оформлены по маткапиталу, — рассказывает Марта.
Главная претензия — нет разрешения на строительство многоквартирного дома. Покупался земельный участок уже с разрешением на строительство, но индивидуального жилого дома. Оно действует до сих пор — до 2028 года. Тогда дом был заявлен с огромной площадью — 1600 квадратов.
Адлерский районный суд удовлетворил иск администрации, поскольку увидел признаки многоквартирности. При этом была проведена судебная экспертиза объекта, которая показала, что дом соответствует всем требованиям — пожарным, строительным, санитарным, есть небольшие отступы, но это можно исправить, говорит Марта (заключение экспертизы есть в распоряжении редакции SOCHI1.RU). В судебном деле есть акт обследования объекта, который делал департамент земельного контроля администрации города, правда, на фотографиях не их дом, утверждают владельцы помещений. Обследование проводили 20 мая 2020 года и увидели объект без окон, без дверей, без облицовки. Но к тому времени дом № 4 уже стоял на кадастре и был готов — подключены вода, электроэнергия, первые владельцы помещений заселились в 2019 году. Чиновники фотографировали второй дом, который действительно еще строился.
— Нам выдавали ипотеки, одобренные Сбербанком, материнский капитал вложен, поэтому есть детские доли. Всё это разрешалось, всё это проверялось, у нас есть адреса и прописка. У нас нотариальные договоры купли-продажи. Если государственные органы сами регистрируют наш дом, одобряют ипотеки, разрешают использовать материнский капитал. У кого мы должны еще спрашивать о законности? Суд именем Российской Федерации разделил нас на помещения, признал их помещениями. Администрация не высказывалась против, сама не явилась. Три года прошло, никакие апелляции не подала на решение суда, — говорит другая жительница дома Елена Иванова. Она — приезжая из Новосибирска, покупала квартиру не у застройщика, а у первого собственника, и стоимость уже была совсем не дешевой, ей выдали ЕГРН на долю земельного участка, свидетельство о собственности на помещение. Сначала земля была в аресте в связи с межеванием, а потом — в связи с иском администрации. Ни Марта, ни Елена зарегистрироваться в своей собственности не успели. В прошлом году Елена не могла устроить своего ребенка в первый класс, прописанным-то мест в школах не хватает. Пришлось делать временную регистрацию у знакомых.
— У нас есть люди, которые прописаны, у нас многодетная семья — трое детей, они успели прописаться. Я не успела, пока ремонт делала, думала, ремонт закончу, сделаю техпаспорт, а, оказывается, мы в аресте. Они наложили арест в 2021 году на наш земельный участок, а в 2022 году они вышли с иском. То есть они решили, что дом незаконный, в 2020 году и захотели судиться. Но арест наложили только в 21-м году и позволили людям покупать квартиры в незаконном доме, — говорит Марта Нетелева.
Ситуация обострилась после того, как директора фирмы-застройщика арестовали по подозрению в мошенничестве, это произошло в мае этого года. Он строил дома в Нижней Шиловке по договорам инвестирования, но по каким-то причинам не построил. И жители домов, которые он строил, остались один на один с бюрократической машиной. Иск о сносе получили владельцы помещений на улице Веселой, там три многоквартирника на ИЖС, судится пока один из них. Они уже дошли до кассации, которая вернула дело в суд первой инстанции.
— Вы же можете остановить строительство на начальном этапе, если видите, что что-то нарушено, что это не индивидуальный жилой дом. Они же закрывали глаза на это, и мы еще должны сами сносить за свой счет. Если мы что-то скажем, нас еще и привлекут за мошеннические действия, что мы якобы покрывали застройщика, что мы давали ему деньги, чтобы он незаконно построил дом, — говорит Елена.
Тем не менее дому № 4 в Коротком переулке официально присвоили адрес, подвели электричество, газ, выдали квитанции на оплату. Вода и канализация у них своя, есть скважина и ЛОС, в этом плане от городских коммуникаций они не зависят.
Когда застройщика, который судился с администрацией, посадили, жители дома № 4 остались без адвоката, без документов: в фирме прошли обыски, всё изъяли. В апелляцию пришлось обращаться самостоятельно, наняли адвоката, приехали в суд, но там их слушать не стали. Согласились, что дом построен с учетом всех требований, но снос — это крайняя мера. Апелляцию проиграли 8 июня, решение вступило в законную силу, сейчас готовятся к кассации. Она обычно встает на сторону собственников и возвращает дело в суд первой инстанции. В Сочи есть объекты, которые по пять кругов таких уже прошли.
Пока представители администрации в дом № 4 не приходили и не требовали сноса. Жители считают, что можно найти методы сохранить их собственность — например, заключить мировое соглашение, признать дом законным, поменять статус земли под ним. Тем более, как утверждают собственники, он у них находится в зоне Ж-2, где разрешена малоэтажная многоквартирная застройка.
Просьбы о помощи разослали везде, ответил только депутат Госдумы РФ Константин Затулин, он обратился в администрацию Сочи с запросом, чтобы ему предоставили варианты сохранения дома. Но пока ответа нет.
Иски уже пришли сотням собственников помещений на ИЖС
Товарищи по несчастью объединились. В Адлерском районе множество домов уже получили иски. В ЖК «Атлантида» уже три готовых дома снесли, в которые люди не успели заселиться, три дома пытаются отбить. Там купили квартиры 300 человек.
— Веселая, 28б — у них на снос, Станиславского, 19в, б — под снос, дом 17 тоже на галочке, но пока иск не пришел. Переулок Гусаровский — три дома. Это все дома разных застройщиков. Коломенский, 7, Короткий переулок, 7 — там два дома, Тепличный, 16, они все заселены. Мира, 87, 89, 89/1, они тоже на ИЖС стоят, Мира, 120 — там 8 домов, они такие же, как наши. Нижняя Шиловка, Пограничный — там несколько домов. У них огромные списки, я их видела лично. Кто-то уже с документами, кто-то на долевом участии еще сидит, у них только договоры соинвестирования на руках, у кого-то сейчас идет раздел помещений, — рассказывает Марта. Везде одинаковая схема, администрация ждет, когда помещения разделят на доли, появятся собственники, после этого — арест и иск.
На улице Гусаровской в этом же районе только один дом из трех успел получить документы, остальные так и живут с договорами соинвестирования и вообще не имеют никаких прав на свои помещения. Это ЖК «Гектор» компании «Гостстрой». У них несколько ЖК на Гумарии. Об этом застройщике мы рассказывали в материале «"Они в своей Сибири продали последнее". Как у владельцев жилых помещений в Сочи отжимают дома и деньги». В отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве, они находятся под стражей. А «соинвесторы» остались один на один с проблемой невозможности оформления купленного жилья. На нём арест по уголовному делу. Живут и ждут сноса.
Зато на этой же Гусаровский улице по соседству с незаконными домами среди бела дня строятся новые многоквартирники — также на участках под индивидуальное жилищное строительство и по таким же проектам. Скорее всего, люди уже вложили в них свои кровные деньги, ипотеки, материнские капиталы. Но их администрация не видит. Наверное, ждет, когда все квартиры продадут и у них появятся собственники.
Претензии администрации
В решении Адлерского районного суда говорится, что изначально участок принадлежал двум гражданам, которые запросили разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома площадью 1696 квадратных метров, а потом разделили участок и больше за уведомлением на строительство не обращались. Утверждается, что департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию дома № 4 в Коротком переулке не выдавал. А объект, который построен после разделения участков, имеет признаки многоквартирности, поскольку он разделен на 29 собственников, и значит самовольный. При этом, как показала экспертиза, на участке построено здание площадью 355,3 квадратных метров.
— Эксперт приходит к выводу, что здание соответствует пожарным, санитарным, строительным нормам и правилам, требованиям СНиП, предъявляемым к строениям, построенным в сейсмических районах, — говорится в решении Адлерского районного суда. Да и снести его невозможно из-за плотной застройки, говорит эксперт, поскольку объект не обеспечен достаточным пространством между сооружениями, там нет возможности работы подъемных механизмов, что может привести к разрушению других построек, не подлежащих к сносу. Но, несмотря на всё это, суд решил дом снести за счет его жителей и аннулировать права собственности на помещения.
Есть ли выход?
Юрист Роман Шикарев говорит, что у собственников таких квартир появилась надежда — государство позволило узаконивать такие спорные объекты. Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.
— Это 218-й закон, который предписывает, что в случае если многоквартирный дом построен на землях ИЖС или с другими нарушениями и проведена государственная экпертиза этого дома на соответствие его нормам и требованиями, то такой дом может быть сохранен. Об этом все говорят, мы ждем этот закон. Я таким же образом сохраняю дом на Ручье Видном, — рассказал Роман Шикарев.
24 июля закон подписал президент, он был опубликован, значит вступил в силу. Теперь дело за администрацией Сочи, в руках у них есть теперь совершенно законный механизм по сохранению многоквартирников на землях ИЖС, где живут тысячи людей. Это позволит выйти из замкнутого круга, в который попали собственники жилых помещений, в который их и загнали сочинские чиновники, разработав когда-то схему узаконивания таких домов через суды.