«Иски подали даже к детям». В Сочи сотни семей, которые переселялись на главный курорт со всей России, останутся без жилья

— Да, была цена привлекательной. Я на котловане заходила, здесь еще сад был, но я по всем объектам проехала, у них были самые чистые документы, потому что они приступали к строительству, только когда было разрешение. Все остальные начинали строить, только потом появлялось разрешение. Они должны были строить еще за нами два корпуса таких же — желтый и красный. Но их обманули с землей, — рассказывает Марта.

Пока люди заселялись в дом, делали ремонты, перепродавали квартиры, администрация города время не теряла. Оказывается, еще в 2020 году подала иск к застройщику о признании дома самовольной постройкой, ведь он построен на участке под ИЖС, но тогда строители еще не размежевали общий участок на два для второго дома. А когда они это сделали, кадастровые номера изменились. В связи с этим в 2022 году администрация уточнила исковые требования и вышла с иском уже к собственникам жилых помещений.