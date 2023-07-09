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Обзор

Хижина в лесу: смотрим на скромные дачи и роскошные коттеджи в окружении деревьев — от 2 до 65 миллионов

Мы нашли пять интересных объектов с видом на сосны и березки

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НГС изучил предложения по продаже домов в лесу — стоимость самого дешевого стартует с отметки в 2,6 миллиона рублей

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Лес за окном, река и любые другие красивые виды, как правило, повышают цену недвижимости. Поэтому на домик с интересными видовыми характеристиками придется основательно потратиться. Мы уже рассматривали самые симпатичные дачи, под окнами которых плещется река, теперь взглянем на варианты в лесу (или хотя бы в небольших рощах). Вот топ-5 вариантов — это и маленькие дачные домики, и основательные коттеджи, где можно жить круглый год. Рассказываем, сколько придется выложить за единение с природой.

Мечта отшельника: лес, пирс и никаких соседей — 65 миллионов

Самый роскошный вариант — это не просто коттедж, а три жилых дома, построенные подальше от людских глаз в лесу. Недвижимость располагается в Плотникове, и к услугам будущих хозяев озеро с пирсом, участок площадью 2 гектара, собственный выход в лес, гараж на 6 машин, а также вольер для собак и беседка с зоной барбекю.

— Продается уникальная территория площадью в 2 га. Идеальное место как для большой семьи, так для коммерческой недвижимости, — пишет продавец в объявлении.

На огромном участке в <nobr class="_">2 га</nobr> разместили аж три жилых дома

На огромном участке в 2 га разместили аж три жилых дома

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Пышная обстановка в основном доме

Пышная обстановка в основном доме

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Жить предлагается вот с такими видами

Жить предлагается вот с такими видами

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Судя по всему, объект ранее использовался в коммерческих целях: внутри домов есть каминный зал «для гостей», сауна, комнаты отдыха и погреб. Но главное — рядом совсем нет соседей, а три домика буквально стоят в лесу.

За комплекс из трех домов со всей инфраструктурой просят 65 миллионов. В продаже он появился в конце июня.

Коттедж на краю березовой рощи — 33 миллиона

Вариант несколько проще: до водоема тут не близко, да и жить придется в окружении соседей в селе Марусине. Поэтому получить единение с природой будет несколько затруднительно. Зато есть собственный выход в лес — небольшая роща начинается прямо за домом, и окна спальни выходят на березки.

— Этот загородный дом — идеальное место для тех, кто хочет насладиться жизнью на природе, но не желает отказываться от комфорта и удобств современной жизни. Вам остается только переехать и наслаждаться прекрасной жизнью в перспективном клубном поселке с собственным озером и парком, своей инфраструктурой, коммуникациями и охраной, — уверяет продавец.

Дом расположен в оживленном загородном поселке на улице Рублева. Зато тут же выход в рощу

Дом расположен в оживленном загородном поселке на улице Рублева. Зато тут же выход в рощу

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Двухэтажный дом в почти 400 квадратов оценили в 33 миллиона рублей

Двухэтажный дом в почти 400 квадратов оценили в 33 миллиона рублей

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Со второго этажа открывается вид на березы

Со второго этажа открывается вид на березы

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На участке возле дома располагается место для отдыха с печью-камином

На участке возле дома располагается место для отдыха с печью-камином

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Площадь 2-этажного дома — почти 400 квадратов на участке в 23 сотки. Кроме основного строения есть гараж и крытая площадка с печью-камином.

Объект продают с весны, и за это время его цена не изменилась — 33 миллиона.

Домик в «райском уголке», где до леса рукой подать — 20 миллионов

Не густой лес, но тоже неплохо: рядом река Бердь, Обское водохранилище, Бердский санаторий, прибрежная коса и небольшая роща. Из окон, к сожалению, воды не видно, зато сосны растут прямо на участке.

— Отличное предложение для тех, кто хочет жить на земле или иметь дачу в райском уголке, — в Бердском санатории, вблизи Обского моря и в окружении лесного массива, — говорится в объявлении.

Дом со всех сторон окружен лесным массивом

Дом со всех сторон окружен лесным массивом

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На участке разбит огород

На участке разбит огород

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Так выглядит обстановка в основном доме (на участке еще есть недострой)

Так выглядит обстановка в основном доме (на участке еще есть недострой)

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За 20 миллионов будущие собственники получают двухэтажный дом площадью почти 150 квадратов, один недострой, пару теплиц, гараж и участок в 12 соток, где уже есть грядки и растут плодовые деревья.

Дом в продаже с конца мая, за это время его цена не менялась.

Дача с 24 березами на участке — 3,5 миллиона

От шикарных вариантов — к домикам попроще. Эту дачу недалеко от города Оби продают с начала июня.

— Вариант будет интересен людям, которые любят природу, деревья, и им нужно больше, чем огород (место под огород также есть). Отличная дача, — пишет продавец.

Продавец пишет, что дача располагается в красивом месте, а на участке растут 24 березы

Продавец пишет, что дача располагается в красивом месте, а на участке растут 24 березы

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В самом доме никто не жил, фото изнутри владелец к объявлению не добавил

В самом доме никто не жил, фото изнутри владелец к объявлению не добавил

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Зато много снимков природы

Зато много снимков природы

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50-метровый домик с двумя беседками и баней располагается в СНТ «Звезда». Участок занимает почти 22 сотки.

Стоимость объекта — 3 миллиона 490 тысяч рублей.

Зеленая дача на берегу реки (но до рощи придется дойти) — 2,6 миллиона

Самый доступный вариант обзора — это дача в Нижней Ельцовке. Уютный домик с балконом, как указывает продавец, располагается в закрытом садовом обществе, «в тупиковом» и тихом месте:

— Отдельно на территории участка располагается баня, гараж, душевая, туалет. Примерно в 200 метрах река Обь — отличное место для отдыха и рыбалки.

Зеленый домик стоит в окружении елей

Зеленый домик стоит в окружении елей

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Роща — примерно в 200–300 метрах от дома

Роща — примерно в 200–300 метрах от дома

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Домик изнутри — классическая дача. На втором этаже есть балкончик, откуда открывается вид на реку и рощу

Домик изнутри — классическая дача. На втором этаже есть балкончик, откуда открывается вид на реку и рощу

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Да, дом не совсем подходит под определение «в лесу», зато роща совсем под боком — рядом с рекой. Кроме этого, ели растут и на участке, поэтому его можно считать подходящим вариантом для тех, кто ценит гармонию с природой.

Дачу начали продавать с весны, за время продажи она подешевела на 350 тысяч (до 2,6 миллиона).

А вот наш обзор ресторанов в лесу, куда можно сбежать из города на пару часов.

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