Хижина в лесу: смотрим на скромные дачи и роскошные коттеджи в окружении деревьев — от 2 до 65 миллионов

За комплекс из трех домов со всей инфраструктурой просят 65 миллионов. В продаже он появился в конце июня.



Коттедж на краю березовой рощи — 33 миллиона

Вариант несколько проще: до водоема тут не близко, да и жить придется в окружении соседей в селе Марусине. Поэтому получить единение с природой будет несколько затруднительно. Зато есть собственный выход в лес — небольшая роща начинается прямо за домом, и окна спальни выходят на березки.



— Этот загородный дом — идеальное место для тех, кто хочет насладиться жизнью на природе, но не желает отказываться от комфорта и удобств современной жизни. Вам остается только переехать и наслаждаться прекрасной жизнью в перспективном клубном поселке с собственным озером и парком, своей инфраструктурой, коммуникациями и охраной, — уверяет продавец.