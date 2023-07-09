Хижина в лесу: смотрим на скромные дачи и роскошные коттеджи в окружении деревьев — от 2 до 65 миллионов

Лес за окном, река и любые другие красивые виды, как правило, повышают цену недвижимости. Поэтому на домик с интересными видовыми характеристиками придется основательно потратиться. Мы уже рассматривали самые симпатичные дачи, под окнами которых плещется река, теперь взглянем на варианты в лесу (или хотя бы в небольших рощах). Вот
Мечта отшельника: лес, пирс и никаких соседей — 65 миллионов
Самый роскошный вариант — это не просто коттедж, а три жилых дома, построенные подальше от людских глаз в лесу. Недвижимость располагается в Плотникове, и к услугам будущих хозяев озеро с пирсом, участок площадью 2 гектара, собственный выход в лес, гараж на 6 машин, а также вольер для собак и беседка с зоной барбекю.
— Продается уникальная территория площадью в
Судя по всему, объект ранее использовался в коммерческих целях: внутри домов есть каминный зал «для гостей», сауна, комнаты отдыха и погреб. Но главное — рядом совсем нет соседей, а три домика буквально стоят в лесу.
За комплекс из трех домов со всей инфраструктурой просят 65 миллионов. В продаже он появился в конце июня.
Коттедж на краю березовой рощи — 33 миллиона
Вариант несколько проще: до водоема тут не близко, да и жить придется в окружении соседей в селе Марусине. Поэтому получить единение с природой будет несколько затруднительно. Зато есть собственный выход в лес — небольшая роща начинается прямо за домом, и окна спальни выходят на березки.
— Этот загородный дом — идеальное место для тех, кто хочет насладиться жизнью на природе, но не желает отказываться от комфорта и удобств современной жизни. Вам остается только переехать и наслаждаться прекрасной жизнью в перспективном клубном поселке с собственным озером и парком, своей инфраструктурой, коммуникациями и охраной, — уверяет продавец.
Площадь
Объект продают с весны, и за это время его цена не изменилась — 33 миллиона.
Домик в «райском уголке», где до леса рукой подать — 20 миллионов
Не густой лес, но тоже неплохо: рядом река Бердь, Обское водохранилище, Бердский санаторий, прибрежная коса и небольшая роща. Из окон, к сожалению, воды не видно, зато сосны растут прямо на участке.
— Отличное предложение для тех, кто хочет жить на земле или иметь дачу в райском уголке, — в Бердском санатории, вблизи Обского моря и в окружении лесного массива, — говорится в объявлении.
За 20 миллионов будущие собственники получают двухэтажный дом площадью почти 150 квадратов, один недострой, пару теплиц, гараж и участок в 12 соток, где уже есть грядки и растут плодовые деревья.
Дом в продаже с конца мая, за это время его цена не менялась.
Дача с 24 березами на участке — 3,5 миллиона
От шикарных вариантов — к домикам попроще. Эту дачу недалеко от города Оби продают с начала июня.
— Вариант будет интересен людям, которые любят природу, деревья, и им нужно больше, чем огород (место под огород также есть). Отличная дача, — пишет продавец.
Стоимость объекта — 3 миллиона 490 тысяч рублей.
Зеленая дача на берегу реки (но до рощи придется дойти) — 2,6 миллиона
Самый доступный вариант обзора — это дача в Нижней Ельцовке. Уютный домик с балконом, как указывает продавец, располагается в закрытом садовом обществе, «в тупиковом» и тихом месте:
— Отдельно на территории участка располагается баня, гараж, душевая, туалет. Примерно в 200 метрах река Обь — отличное место для отдыха и рыбалки.
Да, дом не совсем подходит под определение «в лесу», зато роща совсем под боком — рядом с рекой. Кроме этого, ели растут и на участке, поэтому его можно считать подходящим вариантом для тех, кто ценит гармонию с природой.
Дачу начали продавать с весны, за время продажи она подешевела на 350 тысяч (до 2,6 миллиона).
А вот наш обзор ресторанов в лесу, куда можно сбежать из города на пару часов.