Общаги без парковок и пляжей. Как на самом деле выглядит элитная недвижимость в Сочи, которая дороже, чем в Лондоне

— Я пересмотрела десятки вариантов, и ни один меня не впечатлил. Купить дом или виллу у моря в Сочи практически невозможно. Мне предлагали несколько коттеджей якобы у моря, в том числе коттеджи по сумасшедшей цене в Сириусе. Но там нет собственного пляжа, находится коттеджный поселок в каком-то жутком частном секторе. То есть на территории красиво, но стоит выйти, а там гостевые дома друг на друге и толпы людей, шашлычки, которые чадят с утра до вечера. Не о том я мечтала, — рассказывает Ольга.

В результате Ольга поддалась на уговоры элитных риелторов, которые предлагали ей «элитные» дома в садоводствах, в горах, рекламировали прекрасный вид на море, которое находится в 10 километрах от дома. И она поехала смотреть недвижимость «в километре» от пляжей.