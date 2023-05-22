Общаги без парковок и пляжей. Как на самом деле выглядит элитная недвижимость в Сочи, которая дороже, чем в Лондоне

Недавно появилась информация, что элитное жилье в Сочи по стоимости обогнало Нью-Йорк, Лондон и Дубай. По подсчетам аналитиков NF Group, которые опирались на отчет о благосостоянии The Wealth Report, цена квадратного метра элитных квартир в Сочи, которых, кстати, очень мало, на курорте превышает 1,4 миллиона рублей. Российские города в исследование в этом году не включили, но NF Group смогла рассчитать, какое место они могли бы занять в рейтинге. На первом месте рейтинга — Монако, там за миллион долларов можно купить элитную квартиру площадью 17 квадратных метров. На втором месте — Гонконг. А в Сочи за эти деньги можно купить элитных 29 квадратных метров, хотя еще в 2021 году можно было приобрести 41 квадрат, тогда Сочи занимал седьмое место мирового рейтинга. В Нью-Йорке за миллион долларов можно приобрести 32 квадратных метра элитного жилья.
Риелторы считают, что в этом году спрос на элитное жилье в Сочи сохранится из-за ограничений для россиян по передвижению по миру, но высокие цены и недостаток такого жилья будут сдерживать спрос. К элитным в Сочи можно отнести четыре комплекса, в конце прошлого года там продавалось всего 100 апартаментов. Разберемся вместе с SOCHI1.RU, какая она — элитная недвижимость Сочи и стоит ли своих денег.
Дорого-богато
Бизнесвумен Ольга Попова много работала, чтобы купить дом своей мечты в Испании. Смотрела красивые картинки, представляла, как будет сидеть утром на балконе второго этажа и любоваться на Средиземное море, а потом спускаться на пляж, бродить по горячему белому песку и нырять в прохладную воду. Несколько раз ездила, присматривалась, приценивалась. И даже выбрала несколько вариантов. Для нее важно — чтобы документы были в порядке, была большая придомовая территория, гараж на несколько машин, бассейн и безлюдный пляж. А дом она хотела небольшой, но функциональный, чтобы техника дорогая, а стиль типичный средиземноморский: натуральное дерево, камень, умеренность и пастельные тона. Уехала в Россию думать, вернуться помешала пандемия коронавируса. Когда она закончилась, стало понятно: покупка дома за границей невозможна. Поэтому стала выбирать себе дом в Сочи.
— Я пересмотрела десятки вариантов, и ни один меня не впечатлил. Купить дом или виллу у моря в Сочи практически невозможно. Мне предлагали несколько коттеджей якобы у моря, в том числе коттеджи по сумасшедшей цене в Сириусе. Но там нет собственного пляжа, находится коттеджный поселок в каком-то жутком частном секторе. То есть на территории красиво, но стоит выйти, а там гостевые дома друг на друге и толпы людей, шашлычки, которые чадят с утра до вечера. Не о том я мечтала, — рассказывает Ольга.
В результате Ольга поддалась на уговоры элитных риелторов, которые предлагали ей «элитные» дома в садоводствах, в горах, рекламировали прекрасный вид на море, которое находится в 10 километрах от дома. И она поехала смотреть недвижимость «в километре» от пляжей.
— И там я реально не увидела того, чего бы я прямо захотела купить. Либо это какой-то огромный дом в стиле хай-тек на двух сотках земли за 100 миллионов, либо шале высоко в горах за 200 миллионов, где ходят медведи, либо дорого-богато — 600 квадратных метров канделябров, лепнины и золота. Цены на это всё явно завышены. Видимо, в них только элитность сочинской недвижимости, — говорит Ольга.
Она пока оставила мечту о доме у моря. В Сочи оставаться ей вообще не захотелось. Элитные жилые комплексы тоже разочаровали, на территории даже парковок нет. Поэтому она вложила деньги в недвижимость в Москве — до лучших времен.
Запросы клиентов выполнить всё сложнее
Брокер по недвижимости Галина Зубова несколько лет продавала элитную недвижимость в Сочи, сейчас переехала в Калининград и пытается забыть «весь этот ужас». Ей было трудно впаривать людям сомнительные объекты под видом дорогих.
— Сейчас в Сочи появилась новая категория покупателей — те, кто раньше покупал недвижимость на лучших мировых курортах. И они знают не понаслышке, что такое настоящее элитное жилье. Запросы клиентов выполнять стало всё сложнее. Мне стало просто стыдно, что не могу найти им подходящие дома. А всё, что показывала, приводило их в шок. Цены на недвижимость в Сочи завышены во много раз. И ни одного по-настоящему элитного комплекса в городе действительно нет, — рассказывает Галина. — Под видом элитных выдаются коттеджные поселки, кое-как налепленные на сомнительных, с точки зрения закона, участках. Дорого продается только вид на море, зачастую никакой инфраструктуры там нет.
Президент Гильдии риелторов Сочи Михаил Титов считает информацию о том, что элитное жилье в Сочи по стоимости обогнало Нью-Йорк, Лондон и Дубай, пиаром. Потому что за основу исследования взяли отдельно взятый объект, стоимость на который задрали искусственно. И эта информация сделала свое дело — привлекла внимание к Сочи, и цены на недвижимость сразу повысились на 20–30 процентов.
— Элитная недвижимость должна быть как в кино: если это жилой комплекс, то должна быть большая территория, чтобы можно было ставить автомобили свои и гостевые. А у нас вообще нигде такого нет. Элитные комплексы «Королевский парк», «Актер Гэлакси» — это такие, грубо говоря, общежития без своих пляжей. Сейчас комплекс «Мантера» строится, где стоимость квадратного метра — 2 миллиона рублей. Опять же у них суды идут, вот деньги большие вложишь и будешь думать, отнимут у тебя это всё, не отнимут, — говорит Михаил.
Напомним, 22 марта Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к застройщику ЖК Mantera Seaview Residence и признал ничтожным договор аренды земельного участка в береговой зоне Имеретинской низменности перед стадионом «Фишт». Участок площадью 104,1 тысячи квадратного метра расположен на берегу моря на Олимпийском проспекте, вид его разрешенного использования — для гостиничного обслуживания. Суд также решил погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:7931 правом аренды ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» и ипотекой в пользу Банка ВТБ, Банка «ДОМ.РФ», Росбанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ». В начале мая стало известно, что образовательный фонд «Талант и успех» стал владельцем 26 процентов акций компании «Специализированный застройщик "Сочи-парк пять плюс"», которая строит в Сириусе комплекс элитных апартаментов Mantera Seaview Residence. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 17 апреля 2023 года. У учредителей ООО «Сочи-парк курорт» осталось 73 процента акций. Одним процентом акций компании владеет ООО «Мантера». Возможно, теперь Сириус изменит планы по сносу элитного комплекса.
— Может быть, «Мантера» близка к элитному жилью, там спортивные объекты рядом, «Сочи-парк». Но это не Рио-де-Жанейро — голливудский квартал. Но никто не может по такой цене купить достаточно квадратных метров. Не думаю, что там будет жить прямо элита-элита. Кто-то, может быть, продал дом в Испании, Италии, Болгарии,, и эти деньги нужно было куда-то вложить, — говорит Михаил.
«Александрийский мак» в самом центре Сочи считается одним из самых элитных комплексов Сочи, он стоит на берегу моря, но собственного пляжа у него нет, можно ходить на городской и отдыхать там вместе со всеми. Да и придомовой территории нет. Вид на море или на горы. Жить в этом доме считается престижно, там очень дорогие квартиры. По данным сайта ЦИАН, трехкомнатная квартира в «Александрийском маяке» площадью 170 квадратных метров на
Запросы на элитную недвижимость в Сочи действительно есть. Сейчас у Михаила два таких клиента, у них есть очень хорошие деньги и конкретные требования.
— У одного я дома был, он сосед Галицкого в Краснодаре. Там у них закрытая территория, вокруг нет ни высоток, какие-то есть пруды, два уровня охраны. Он говорит, что хочет перебраться в Сочи, и попросил найти ему такой же дом, как у него в Краснодаре, построенный не позже 3–4 лет назад, обязательно на первой береговой линии: ведь я плачу за него 200 миллионов. Я ему говорю, что с твоими 200 миллионами вчера приходи, то, что ты хочешь, стоит сейчас миллиарды. Проще самому построить, и то не факт, что сейчас это всё закончится хорошо. Цены взлетели на стройматериалы, и импортных не найдешь, — говорит Михаил.
Для второго клиента он нашел более-менее приличный объект на территории пятизвездочного отеля «Swissotel Resort Сочи Камелия». На территории комплекса 9 гектаров леса, там есть апартаменты площадью 170 квадратных метров, свой пляж, подземные парковки, теннисные корты. В самом отеле ресторан и спа. По данным сайта «Винсент-недвижимость», минимальная цена квадратного метра — 1 миллион рублей, предлагаются к покупке квартиры от 70 до 175 квадратов.
— Свой пляж — это плюс, но минус — там поезд проходит. И его постоянно слышно. Та квартира, которая с видом на парк, она даже интереснее, там птички поют, там тише, вид на море хорош, но грохот поездов постоянный. Вот такого места, чтобы прямо идеально было всё, в Сочи нет, — заключил Михаил.
Вряд ли в ближайшее время в Сочи начнется строительство элитного жилья, ведь у людей с деньгами есть конкретные запросы: море в шаговой доступности, хорошая инфраструктура. Правда, сейчас прямо на центральной набережной идет реконструкция исторической гостиницы «Приморская», на территории будет построен огромный апарт-отель с подземными парковками. На него вся надежда у любителей элитного жилья.