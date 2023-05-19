Под Новосибирском продают модный дом с винным погребом и детским скалодромом. Что еще есть в коттедже за 22 млн

В Морском сельсовете Новосибирского района выставили на продажу коттедж в стиле лофт. За дом площадью почти 300 квадратов и участок 10 соток просят 21,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1.ru в середине мая.
— Дом, гараж, баня, винный погреб, мастерская, летняя терраса с бассейном, загородная инфраструктура, — перечисляет продавец.
Коттедж был построен в 2015 году, в нем проведен ремонт в стиле лофт. От берега Обского водохранилища до участка, как говорится в объявлении, — 1 километр.
Недавно мы рассказывали об экстремально дорогой недвижимости и ее собственниках в элитном поселке «Удача». Домами там обзавелись силовики, депутаты, бизнесмены и застройщики.