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Тема дняМодный дом за 22 млн - что в нем есть
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают модный дом с винным погребом и детским скалодромом. Что еще есть в коттедже за 22 млн

В объявлении его называют «загородным комплексом»

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Коттеджу 8 лет. Внутри сделан ремонт в стиле лофт

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В Морском сельсовете Новосибирского района выставили на продажу коттедж в стиле лофт. За дом площадью почти 300 квадратов и участок 10 соток просят 21,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1.ru в середине мая.

— Дом, гараж, баня, винный погреб, мастерская, летняя терраса с бассейном, загородная инфраструктура, — перечисляет продавец.

Коттедж был построен в 2015 году, в нем проведен ремонт в стиле лофт. От берега Обского водохранилища до участка, как говорится в объявлении, — 1 километр.

Вода есть и на территории участка

Вода есть и на территории участка

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Кроме дома, на участке есть терраса, гараж и баня

Кроме дома, на участке есть терраса, гараж и баня

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В комнате отдыха прозрачная стена. Вероятно, чтобы сюда чаще заходило солнце

В комнате отдыха прозрачная стена. Вероятно, чтобы сюда чаще заходило солнце

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Кухню объединили с гостиной

Кухню объединили с гостиной

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«Отделка дома элементами ручной работы: металлические окантовки, двери в амбарном стиле, отделка деревянными панелями декорированными по технологии обжига, камин с отделкой крупным керамогранитом», — говорится в объявлении

«Отделка дома элементами ручной работы: металлические окантовки, двери в амбарном стиле, отделка деревянными панелями декорированными по технологии обжига, камин с отделкой крупным керамогранитом», — говорится в объявлении

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Детскую в описании к дому называют «уникальной». На фото заметно, что в ней есть скалодром

Детскую в описании к дому называют «уникальной». На фото заметно, что в ней есть скалодром

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И еще одна необычная вещь в доме — весьма аскетичная спальня

И еще одна необычная вещь в доме — весьма аскетичная спальня

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Недавно мы рассказывали об экстремально дорогой недвижимости и ее собственниках в элитном поселке «Удача». Домами там обзавелись силовики, депутаты, бизнесмены и застройщики.

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Коттеджи в НовосибирскеЗагородный домЛофт
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