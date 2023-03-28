У Зеленского квартиру отберут, остальные — заперли или распродали: что происходит с недвижимостью украинских знаменитостей в Крыму

Крымский поселок Ливадия ждет туристов. У Ливадийского дворца их уже караулят местные экскурсоводы на гольф-карах, обещая показать не только потайные уголки огромного парка, но и знаменитый дом, на верхнем этаже которого расположена квартира президента Украины Владимира Зеленского. И посмотреть есть на что — жилой комплекс под названием «Император» от дворца реальных императоров отделяют 100 метров и ажурная решетка парка.
MSK1.RU решил выяснить, что происходит на полуострове с недвижимостью известных украинцев.
Новые «императоры»
— Раньше на ТСЖ «Император» даже объявление висело, что это не дворец, не отель, не торговый центр, а жилой дом и не нужно ломать ручку входной двери, — рассказал руководитель агентства недвижимости «Причал 82» Алексей Рачков. — Архитектура очень напоминает Ливадийский дворец, да и расположен в двух шагах от него, вот туристы и путали.
Действительно, пятиэтажный дом с бассейном на крыше и видовыми террасами, построенный в 2011 году в неоклассическом стиле, издалека смотрится продолжением дворцового комплекса. Вероятно, и его жильцы считали себя «новыми императорами», проживая в роскошных квартирах с видом на парк.
— Сразу после сдачи дома большинство квартир в нём было куплено известными и очень состоятельными украинцами: членами правительства, бизнесменами, популярными актерами, — уточнил Алексей Рачков. — Владимир Зеленский, когда покупал квартиру на имя жены в 2013 году, тоже был еще преуспевающим актером, а не президентом. После 2014 года квартиру выставили на закрытую продажу — никаких объявлений, естественно, не давали, а предлагали эту квартиру риелторы своим проверенным клиентам. У меня были ключи от квартиры Зеленского, я ее хорошо знаю: квартира пустая под отделку, прекрасная планировка, большие видовые окна, выход на террасу и крышу с бассейном (17 метров), площадь 130 метров, 5-й этаж.
— Как только поднялся шум, квартиру закрыли, и несколько лет она стоит — ее никто не продает, — добавил он. — Можно, конечно, посчитать, сколько она может стоить, учитывая, что квадратный метр в ЖК «Император» в среднем идет от 250 тысяч за квадратный метр. Поэтому 130 метров квартиры Зеленских будут стоить сегодня где-то 32,5 миллиона рублей.
Но в течение нескольких дней судьба недвижимости четы Зеленских должна наконец-то решиться — об этом заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его словам, эти квадратные метры войдут в новый список национализации, который должен быть готов к концу марта.
— Что будет с квартирой Зеленского в Крыму? Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим, — сказал в интервью ТАСС Сергей Аксенов, уточнив, что ее могут передать многодетной семье.
Глава республики также подчеркнул в разговоре с агентством «РИА-Новости Крым», что главная цель — не просто отнять квартиру у президента Украины, а отрезать его от всех источников дохода, тем более в Крыму.
— За последние восемь лет украинские собственники продали почти все квартиры в жилом комплексе «Император», и сегодня большинство его жильцов — россияне с материка, — уточнил Алексей Рачков. — Приезжают они сюда на отдых, впрочем, практически все квартиры в дорогих жилых комплексах Южного берега покупают для длительного отдыха. Постоянно живет в «Императоре» не больше 20% собственников, остальные — наездами летом или на новогодние праздники. Добирается в итоге до Ливадии где-то 60% жильцов. А то, что сейчас в этом доме выставлено на продажу несколько квартир, так они очень давно здесь продаются, и с нынешней ситуацией в стране и в Крыму это не связано: сейчас на рынке элитарной недвижимости переизбытка предложений нет, это миф.
Заперли квартиры и ждут
Тем, кто готов выложить за квадратный метр южнобережной недвижимости от 200 до 350 тысяч рублей, нужны вид на море или на горы, достойный дом, зеленая зона рядом. Иначе это уже не «элитка», — считают большинство покупателей. А таких квартир и апартаментов в Крыму сейчас совсем немного.
— От берега моря до горных заповедников, где строительство запрещено, идет полоса в 2–3 километра, — объяснил директор агентства недвижимости. — И найти на ней достойное место под дорогой жилой комплекс не так просто. Основные лакомые места были застроены еще при Украине.
Главное место элитной недвижимости в Ялте — Приморский парк. После присоединения полуострова к России здесь возвели всего четыре с половиной жилых комплекса — нет места. Остальные квартиры в современных стеклянных свечках или принадлежат украинским хозяевам, или быстро были перепроданы россиянам. А кто не успел до 2022 года, сегодня продавать свои крымские метры не спешит.
— Только наше агентство недвижимости сняло с продажи 25 квартир в Приморском парке, так как они до сих пор принадлежат украинским собственникам, — уточнил Рачков. — Продать их сейчас, конечно, можно, но деньги за них получить практически нереально.
В мае прошлого года российское правительство разрешило физическим лицам — нерезидентам недружественных стран, которой является и Украина, продавать недвижимость россиянам. Но, согласно Указу Президента России от 5 марта 2022 года, деньги от продажи должны быть зачислены на специальный счет «С».
Счет типа «С» — это особый вид банковского счета, который может открыть только иностранец (нерезидент РФ). Данный вид счета может открыть как физическое лицо, так и юридическое лицо.
Обналичить или перевести в валюту деньги с этого спецсчета нельзя, нельзя и расплатиться за товары и услуги в России. Поэтому большинство продавцов решили просто запереть свои квартиры и ждать. Если, конечно, не успели совершить сделку, как, например, София Ротару.
— Да, я видел, что в интернете пишут про «Виллу София», но уверяю вас: бенефициар у этого отеля не поменялся, просто перепродали человеку с российским гражданством, чтобы не было вопросов. По сути, это было переоформление, — считает Алексей Рачков. — У меня был реальный покупатель, которого заинтересовал этот прекрасный отель на набережной Ялты. Но когда он услышал сумму в 25 миллионов долларов, сразу потерял интерес. Это космический ценник за «Виллу София», даже $10 миллионов за нее дорого. Когда человек покупает отель, он считает, когда он сможет вернуть вложенные деньги. За 10 лет — это максимум. А при такой цене на «Виллу София» пришлось бы возвращать средства лет сто, ведь в отеле Ротару очень мало номеров — всего 12.
Сейчас историческое здание на набережной Ялты, которое в 2008 году певица переоборудовала в бутик-отель, пустует уже три года. А откроется ли — неизвестно.
Меладзе всё продал по дешевке
В отличие от Софии Ротару, украинский продюсер Константин Меладзе продает свою крымскую виллу по-настоящему.
— Новости, что Меладзе продает свой загородный дом в гурзуфском закрытом поселке «Вилла роз», несколько лет, — раскрыл тайну глава крымского агентства недвижимости «Причал 82». — Я когда увидел эту «новость» в Сети, очень удивился, особенно глядя на фотографию: уже точно такой виллы в гурзуфском закрытом поселке нет. А наше агентство знает всю элитную недвижимость досконально. Так вот, два своих дома в поселке «Вилла роз» Меладзе продал уже несколько лет назад. Я тоже занимался их продажей, но сделку совершила моя коллега из другого агентства. Отдал Меладзе дома очень дешево по тем временам — за 1,5 миллиона долларов оба тауна. Да и земли у них было хорошо если 8 соток на два участка, а не 50, как пишут сейчас в интернете.
Много элитной недвижимости в Крыму сейчас стоит на паузе — потенциальные покупатели ждут, когда на полуостров снова полетят гражданские самолеты. Но и сейчас покупка дорогих квартир или вилл — нередкое явление.
— Сегодня как раз понимающие люди и вкладываются в крымскую недвижимость, пока есть возможность из-за низкого спроса получить скидку до 15% при личном общении или бонус в виде бесплатного парковочного места, — говорит Алексей Рачков. — А как только логистика на полуостров наладится, цены вновь вырастут на 30%.
Напомним, более года назад авиасообщение с Крымом было прекращено, а осенью 2022-го произошел взрыв на Крымском мосту, после чего обрушилось два пролета конструкции. Момент инцидента тогда попал на видео. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве Крымского моста. У паромной переправы тогда тоже собралось множество желающих перебраться через пролив. У них были проблемы с водой, едой и туалетами. Сейчас мост восстанавливают, ранее мы рассказывали, кому можно по нему ехать на машине и когда пойдут поезда.