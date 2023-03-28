У Зеленского квартиру отберут, остальные — заперли или распродали: что происходит с недвижимостью украинских знаменитостей в Крыму

Глава республики также подчеркнул в разговоре с агентством «РИА-Новости Крым», что главная цель — не просто отнять квартиру у президента Украины, а отрезать его от всех источников дохода, тем более в Крыму.



— За последние восемь лет украинские собственники продали почти все квартиры в жилом комплексе «Император», и сегодня большинство его жильцов — россияне с материка, — уточнил Алексей Рачков. — Приезжают они сюда на отдых, впрочем, практически все квартиры в дорогих жилых комплексах Южного берега покупают для длительного отдыха. Постоянно живет в «Императоре» не больше 20% собственников, остальные — наездами летом или на новогодние праздники. Добирается в итоге до Ливадии где-то 60% жильцов. А то, что сейчас в этом доме выставлено на продажу несколько квартир, так они очень давно здесь продаются, и с нынешней ситуацией в стране и в Крыму это не связано: сейчас на рынке элитарной недвижимости переизбытка предложений нет, это миф.

