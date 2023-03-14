На 25% вырос спрос посуточной аренды в Новосибирской области: а предложения всего на 5%

В Новосибирской области за последний год на четверть вырос спрос на аренду комнат посуточно. Как сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость», исследование проводились с февраля 2022 по февраль 2023 года.
В стране спрос на аренду комнат в краткосрочную аренду вырос на 17%. В Новосибирске он оказался выше среднего — больше на 25%. При этом число предложений на краткосрочную аренду в России выросло на 21%, а в Новосибирской области всего на 5%.
— Краткосрочная аренда комнат набирает все большую популярность среди туристов после завершения пандемии. В первую очередь — это один из самых экономных вариантов путешествий по стране, а во-вторых, россияне больше не бояться ограничений и проживания с другими людьми в одной квартире, так как риск остался позади, — цитируют в пресс-службе руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина.
Средняя цена посуточной аренды в Новосибирской области — 550 рублей. За последний год ценник не изменился, хотя по России он вырос на 14% и составил 800 рублей.
В Новосибирске выставили на продажу квартиры в двух вековых домах. Они располагаются на улице Тополевой и Сухарной: первую трехэтажку построили в 1913 году, второй дом высотой в два этажа — в 1917 году.