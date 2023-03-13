Трехуровневую гараж-квартиру с винным погребом продают за 3,5 миллиона рублей в Новосибирске

На популярном сайте объявлений в Новосибирске продается трехуровневая квартира-гараж за 3,5 миллиона рублей. Объект расположен на ул. Зыряновской.
— Один раз увидите, и сразу купите. Аналогов в данной локации нет, — заверяет хозяин гаража. — Готовы к предложениям по стоимости. Продажа в связи с переездом.
Из объявления следует, что гараж трехуровневый, капитальный, отделан стеклохолстом и утеплителем. На первом этаже машино-место площадью 20 квадратов, на втором — комната с ремонтом, мебелью и подогревом пола. На третьем уровне винный погреб и склад.
Накануне стало известно, что в Новосибирске продают магазин «Дом ткани», который работал в городе больше 20 лет. За готовый бизнес владелец просит 44,9 миллиона.