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Тема дняЯркая вспышка над Новосибирском, что это?
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Трехуровневую гараж-квартиру с винным погребом продают за 3,5 миллиона рублей в Новосибирске

Причину продажи владелец объясняет переездом из Новосибирска

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Хозяин объекта заверяет, что это — мечта любого мужчины

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На популярном сайте объявлений в Новосибирске продается трехуровневая квартира-гараж за 3,5 миллиона рублей. Объект расположен на ул. Зыряновской.

— Один раз увидите, и сразу купите. Аналогов в данной локации нет, — заверяет хозяин гаража. — Готовы к предложениям по стоимости. Продажа в связи с переездом.

Ни один из трех уровней не похож на обычный гараж

Ни один из трех уровней не похож на обычный гараж

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Из объявления следует, что гараж трехуровневый, капитальный, отделан стеклохолстом и утеплителем. На первом этаже машино-место площадью 20 квадратов, на втором — комната с ремонтом, мебелью и подогревом пола. На третьем уровне винный погреб и склад.

Накануне стало известно, что в Новосибирске продают магазин «Дом ткани», который работал в городе больше 20 лет. За готовый бизнес владелец просит 44,9 миллиона.

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