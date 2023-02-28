В центре Новосибирска продают шестикомнатную квартиру с домашним казино и хаммамом. Смотрим, за что просят 70 млн

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру площадью почти 400 квадратов. За жилье в доме премиум-класса просят 70 миллионов рублей. Объявление появилось зимой 2022 года, но регулярно обновляется. Последний раз —
— Дизайн интерьера выполнен в классическом стиле, основан на сочетании теплых и холодных оттенков серебра и золота. В отделке преобладают натуральные материалы: дерево и камень. Окна квартиры выходят на четыре стороны, во всех комнатах правильная инсоляция, — пишет продавец.
Далее идет перечисление всех комнат квартиры, среди которых есть гостиная с лаундж-зоной, кабинет, несколько спален, домашнее казино и хаммам.
Год назад в ЖК «Александровский сад» продавали трешку за 21 миллион рублей — здесь тоже есть живопись на стенах.