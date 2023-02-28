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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В центре Новосибирска продают шестикомнатную квартиру с домашним казино и хаммамом. Смотрим, за что просят 70 млн

Жилье расположено недалеко от Нарымского сквера

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Квартира в ЖК «Александровский сад» продается с зимы прошлого года

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В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру площадью почти 400 квадратов. За жилье в доме премиум-класса просят 70 миллионов рублей. Объявление появилось зимой 2022 года, но регулярно обновляется. Последний раз — 16 февраля.

— Дизайн интерьера выполнен в классическом стиле, основан на сочетании теплых и холодных оттенков серебра и золота. В отделке преобладают натуральные материалы: дерево и камень. Окна квартиры выходят на четыре стороны, во всех комнатах правильная инсоляция, — пишет продавец.

Далее идет перечисление всех комнат квартиры, среди которых есть гостиная с лаундж-зоной, кабинет, несколько спален, домашнее казино и хаммам.

Гостиная с инсталляцией и живописью на стене

Гостиная с инсталляцией и живописью на стене

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Только взгляните, как смотрится эта инсталляция на фоне панорамных окон

Только взгляните, как смотрится эта инсталляция на фоне панорамных окон

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Живопись присутствует и в обеденной зоне

Живопись присутствует и в обеденной зоне

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То самое сочетание золота и серебра, о котором говорилось в описании к объекту

То самое сочетание золота и серебра, о котором говорилось в описании к объекту

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Порой комнаты квартиры напоминают художественную галерею

Порой комнаты квартиры напоминают художественную галерею

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Золотой холл

Золотой холл

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Эта спальня напоминает будуар

Эта спальня напоминает будуар

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Но есть и комнаты в более современном стиле

Но есть и комнаты в более современном стиле

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В этой спальне нашлось и рабочее место

В этой спальне нашлось и рабочее место

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Позолота и картины есть и в ванной комнате

Позолота и картины есть и в ванной комнате

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А вот хаммам

А вот хаммам

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Так выглядит домашнее казино

Так выглядит домашнее казино

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Год назад в ЖК «Александровский сад» продавали трешку за 21 миллион рублей — здесь тоже есть живопись на стенах.

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