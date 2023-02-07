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«Неоднократные нарушения»: новосибирского нотариуса Игоря Папилина лишили статуса

Суд отклонил встречный иск

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Иск Нотариальной палаты удовлетворил Заельцовский районный суд

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7 февраля в Заельцовский районный суд Новосибирска запретил Игорю Папилину работать нотариусом. Иск с этим требованием подавала Нотариальная палата региона.

— Истец свои требования мотивировал тем, что нотариусом Папилиным в процессе деятельности допускались неоднократные и существенные нарушения законодательства. Папилин И. В. неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. Судом удовлетворены требования о лишении права заниматься нотариальной деятельностью, — сообщается на сайте Заельцовского райсуда.

Собрание Нотариальной палаты Новосибирской области приняло решение о подаче иска к Папилину в октябре 2021 года. Сам нотариус подал встречный иск, в котором требовал признать решение ничтожным. Суд отказал Игорю Папилину в удовлетворении встречных исковых требований.

Решение не вступило в силу.

В апреле 2022 года новосибирские риелторы выступили в защиту Игоря Папилина. Некоторые из них считали, что лишение нотариуса статуса может иметь политические мотивы. В конфликте разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.

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