«Неоднократные нарушения»: новосибирского нотариуса Игоря Папилина лишили статуса

7 февраля в Заельцовский районный суд Новосибирска запретил Игорю Папилину работать нотариусом. Иск с этим требованием подавала Нотариальная палата региона.
— Истец свои требования мотивировал тем, что нотариусом Папилиным в процессе деятельности допускались неоднократные и существенные нарушения законодательства. Папилин
Собрание Нотариальной палаты Новосибирской области приняло решение о подаче иска к Папилину в октябре 2021 года. Сам нотариус подал встречный иск, в котором требовал признать решение ничтожным. Суд отказал Игорю Папилину в удовлетворении встречных исковых требований.
Решение не вступило в силу.
В апреле 2022 года новосибирские риелторы выступили в защиту Игоря Папилина. Некоторые из них считали, что лишение нотариуса статуса может иметь политические мотивы. В конфликте разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.