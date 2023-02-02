«В первую ночевку меня покусали блохи»: история ипотечницы, которая купила квартиру и пожалела

Покупка собственного жилья — важный этап, который должен быть радостным. Но только не в том случае, когда вместе с квартирой сваливается гора неприятностей в виде клопов, блох, соседей-наркоманов, коллекторов и огромных трат на ремонт.
Наши коллеги из E1.RU рассказали историю Ирины (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) из Екатеринбурга — это пример того, насколько придирчиво стоит выбирать квартиру. Публикуем ее рассказ целиком.
«До подписания документов в квартире была один раз»
В 2010 году я искала жилье на вторичке в ипотеку. Квартира в центре, поэтому пришлось идти на многие уступки, закрывать глаза на многие «странности» со стороны хозяйки квартиры и ее риелтора. Эта была моя первая покупка недвижимости, к тому же я была сильно занята на работе и самостоятельно оформляла все ипотечные бумаги, поэтому на некоторые из странностей не обратила внимания — не было сил и времени.
До подписания всех документов в квартире я была всего один раз, поэтому не смогла подробно рассмотреть все недочеты вторички. Сколько я ни уговаривала хозяйку еще раз пустить меня в квартиру перед приобретением, она находила разные предлоги, чтобы этого не делать.
Мне очень нравилось выгодное расположение дома и готовность хозяйки заключить со мной сделку по ипотеке. В 2010 году мало кто на это соглашался — все хотели продать квартиру за наличные, поэтому пришлось идти на некоторые уступки. Например, мы договорились встретиться в девять утра для получения документа об отсутствии задолженности по квартплате. Накануне в семь вечера мне позвонила ее риелтор и сообщила, что к утру нужно в счет покупки предоставить 100 тысяч рублей для оплаты задолженности.
Благо эта сумма у меня была накоплена для приобретения мебели, иначе я даже не знаю, где бы смогла ее найти в столь позднее время — банки уже были закрыты, а богатых на наличные родственников у меня нет. Дальше последовали другие проблемы.
«Три недели добивалась выселения бывшей хозяйки»
После подписания договора купли-продажи хозяйка по закону должна была освободить квартиру в течение семи дней. Я три недели добивалась ее выселения, даже привлекала знакомых из полиции, чтобы они помогли мне, как бы помягче выразиться, уговорить уже бывшую хозяйку выехать из проданного жилья. Как только я получила ключи и смогла наконец попасть в квартиру, я ужаснулась.
Входная дверь еле держалась на петлях, со стен свисали обои — похоже, до этого они просто держались на мебели, которая их подпирала. Во всей квартире работали только две розетки, освещение было только в ванной и туалете. Канализация была сильно засорена, вода практически не утекала в трубу. Вызывала сантехников, меняла трубы между ванной и кухней...
Раз в квартире был разгром, я собралась делать полный ремонт и попросила работников службы дезинсекции обработать всё — потолок, стены и пол. Из-за сильного запаха мне пришлось три ночи спать в прихожей, а потом по утрам и вечерам собирать этих блох по всей квартире.
Я до этого считала: когда покупаешь квартиру, ты покупаешь стены и потом лепишь из полученного конфетку. Ан нет!
Как оказалось, они там занимались изготовлением запрещенных наркотических веществ. Только через четыре года мне удалось их выселить путем написания многочисленных заявлений в полицию и вызовов полицейских нарядов на их постоянные гулянки и громкие «отходняки».
После покупки квартиры в течение года ко мне и днем, и ночью наведывались коллекторы. Выяснилось, что за несколько дней до продажи квартиры ее бывшая хозяйка взяла кредит в банке и в документах указала мой адрес. Только после того, как я показала документ о собственности на квартиру, они перестали мне досаждать.
Еще один «бонус» — в течение пяти лет после покупки в мой почтовый ящик приходили повестки на сына хозяйки от военкомата. Иногда приходили и сами сотрудники комиссариата.
«Сколько денег я еще потрачу — даже боюсь предполагать»
В квартире до меня ремонт делали только один раз, по словам бывшей хозяйки, в начале 80-х. Как по мне, так ремонта там не было со дня постройки дома, то есть с 1962 года. Штукатурка со стен опадала до кирпича.
В первый месяц я потратила 35 тысяч рублей на установку входной двери, 10 тысяч на замену труб между ванной и кухней, 3 тысячи за полную дезинсекцию. Потом 75 тысяч за полную замену электропроводки, 15 тысяч за установку шумоизоляции на стену, за которой проживали жильцы «нехорошей квартиры».
Кстати, совет: эта изоляция совсем не спасает от шума, только крадет десять сантиметров от площади комнаты, так что никому не рекомендую тратить на это деньги. Сколько я потратила на стройматериалы за всё время, я даже не считала.
На фотографии ниже справа шкаф, который переходит от соседей в мою квартиру. Во время ремонта отвалился весь бок, от потолка до пола, так что я рукой могла залезть внутрь чужой квартиры.
Вторичное жилье и правда может выглядеть как заманчивое приобретение, главное — быть готовым ко всем возможным трудностям и большому капиталовложению. Может, кому-то повезло больше и им удалось найти квартиру без изъянов — я за них могу только порадоваться.
Семь лет назад я своими силами ремонтировала комнаты. В конце прошлого года накопила денег и начала ремонт кухни. Еще предстоит ремонтировать ванную и прихожую. Сколько денег я еще потрачу, даже боюсь предполагать.
Да, за 13 лет моя квартира подорожала в цене приблизительно на 30–40 процентов, но сколько я в нее вложила нервов и средств — не подлежит счету. Надеюсь, прочитав мою историю, люди глубоко задумаются о том, покупать ли вторичку. Если всё же кто-то рассматривает такой вариант, советую при первом посещении квартиры осмотреть каждый ее уголок, состояние труб, задать жильцам этого же подъезда каверзные вопросы о хозяине квартиры и состоянии дома.
Перед осмотром квартиры составьте длинный список вопросов, который поможет вам более детально выяснить всё, что нужно. Это поможет вам принять верное решение: покупать или нет.
Аренда квартиры может оказаться не меньшей проблемой, чем ее покупка. Прочитайте истории читателей о том, как они снимали жилье у безумных хозяев (есть и вторая часть), а также о том, какой бедлам после себя оставляли квартиранты.
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