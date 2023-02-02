«В первую ночевку меня покусали блохи»: история ипотечницы, которая купила квартиру и пожалела

Раз в квартире был разгром, я собралась делать полный ремонт и попросила работников службы дезинсекции обработать всё — потолок, стены и пол. Из-за сильного запаха мне пришлось три ночи спать в прихожей, а потом по утрам и вечерам собирать этих блох по всей квартире.



Я до этого считала: когда покупаешь квартиру, ты покупаешь стены и потом лепишь из полученного конфетку. Ан нет!